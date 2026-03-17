Tagasi Telia äriklientide juht: väga suured tööstused on pidanud küberrünnaku tõttu tootmise seiskama Vaid 44% Eesti ettevõtetest on küberrünnaku eest kaitstud, sest ettevõtted jätavad näiteks kokkuhoiu eesmärgil küberhügieeni hooletusse. Küberrünnakuga kaasnevad aga kordades suuremad kulud, hoiatas Telia Eesti ärikliendiüksuse juht Kristjan Kukk.

“Mul on vähemalt paar näidet ka tööstusest, kus väga suured kontserniettevõtted on sunnitud oma tootmise paariks päevaks kinni panema. Ja kõik, kes on tootmissektoris, teavad, mis maksab üks päev seisakut,” rääkis Kukk. Ta lisas, et ettevõtetel kulub kõige taastamiseks ja sealt august välja ronimiseks kuni kaks nädalat ja palju raha.

Intervjuus arutles Kukk, miks on ettevõtete küberturvalisuse tase viimaste aastatega taas langenud, millised on kõige haavatavamad sektorid ja kus on enamasti ettevõtetes suurim turvarisk. Samuti andis ta nõu, kuidas ettevõttes küberturvalisuse taset tõstma hakata.

Küsis Joonas-Hendrik Mägi.