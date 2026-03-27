“Äripäev eetris”: korsten jäi püsti, aga süsteem logiseb
Auvere elektrijaama droonitabamus kujunes lõppeva nädala keskseks sümboliks. Saates “Äripäev eetris“ valisid ajakirjanikud korstna nädala võitjaks – see pidas vastu, kuid paljastas midagi ebamugavamat.
Pikalt künnise alla toppama jäänud Eesti 200 tõstis juhi hääletuse mitu kuud varasemaks. Kui pühapäeval selguv uus juhatus ei suuda erakonna toetust enne riigikogu valimisi päästa, seisavad nad sügisel eksistentsiaalse otsuse ees.
Rootsi-Soome metsandus- ja puidutööstuskontserni Stora Enso homme Helsingis toimuvale aktsionäride koosolekule läheb Lääne-Virumaa üks jõukamaid ettevõtjaid Tarmo Noodla siiani vastuseta jäänud küsimusega, miks ta lükati parima hinna pakkujana vahetult enne Näpi saeveski ostutehingu sõlmimist kõrvale olukorras, kus kõik ülejäänud tehingu tingimused olid samad.
Sel nädalal 19 miljoni euro väärtuses võlakirjade pakkumist alustanud Lords LB Asset Managementi investeerimisettevõtte Tewox äritegevuse aluseks on Leedus ja Poolas tegutsevad kaubandusobjektid. Ettevõtte juht Paulius Nevinskas selgitab, miks peetakse kaubandusparke Euroopa turgudel, eelkõige Poolas, praegu üheks vastupidavaimaks ärikinnisvarasegmendiks ning millele peaksid investorid tähelepanu pöörama.