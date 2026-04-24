Tagasi Eesti.ai eestvedaja: tasuta koolitustega võiks tõusta inimeste huvi tehisaru katsetada Eesti.ai algatus on ühelt poolt mõeldud ettevõtetele katsetamiseks ja proovimiseks ning teisalt inimeste harimiseks, kes tahavad oma töökohta või erialagi vahetada, rääkis algatuse eestvedaja Kirke Maar. Hommikuprogramm

“Maailmakogemused on näidanud, et mõlemad suunad on olulised,” ütles Maar Äripäeva raadio hommikuprogrammis. Tema sõnul tekib inimestel uudishimu ja ettevõtetel tekib rohkem inimesi, kes on oma töökohal valmis katsetama ja sellega äriprotesse optimaalsemaks muuta.

Rahvaalgatuse eesmärk on üldiselt tõsta Eesti ettevõtete tootlikkust. Intervjuus selgitas Maar, miks otsustas valitsus hakata korraldama tasuta AI-koolitusi ja millist turutõrget sellega kõrvaldatakse, või on tegemist Reformierakonna valimiskampaania kulude maksumaksja kraesse keeramise näitega.

Küsis Aivar Hundimägi.