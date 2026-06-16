Tagasi Tulemusturunduse ekspert: liiga palju väikseid kampaaniaid sööb eelarve ära Tulemusturundust peetakse sageli kõige paremini mõõdetavaks turundusvaldkonnaks, kuid tegelikkuses on pilt muutunud märksa keerulisemaks. Andmekaitse piirangud, platvormide algoritmid ja pikad ostuteekonnad on muutnud küsimuse „mis müügi tõi?“ oluliselt raskemaks kui veel mõni aasta tagasi.

Saates “Eetris on turundusuudised” arutlevad Uus Maa turundusjuht ja juhatuse liige Kaie Kass ning Realist Digital i juhatuse liige Birgit Karus selle üle, kuidas ettevõtted peaksid praegu turundustulemusi mõõtma ning millised mõõdikud aitavad päriselt äri kasvatada. Juttu tuleb brändingu ja tulemusturunduse seostest, turunduseelarve jaotamisest, loovuse kasvavast rollist ning sellest, miks ainult tehnilistest oskustest enam heaks tulemusturundajaks saamiseks ei piisa.

Kass räägib kinnisvaraturu näitel, kuidas on muutunud digikanalite kasutamine ning miks spetsialiseerumine on toonud paremaid tulemusi kui Hunt Kriimsilma tüüpi turundusspetsialistide kasutamine. Karus selgitab, miks ettevõtted kipuvad sageli mõõtma valesid asju ning kuidas hinnata kampaaniate mõju olukorras, kus ostuotsus võib sündida alles kuude pärast.

Eksperdikommentaaris arutleb Mediabroker i e-commerce’i ja digistrateegia juht Kaarel Kukk selle üle, kuidas jõuda tarbijani killustunud infokeskkonnas, kus igaüks tegutseb oma "mullis", ning miks bränd peab olema nähtav juba enne ostuotsuse kujunemist.