Ettevõtlik noor pani püsti heki pügamise äri. “Siin on raha, mida küsida”

Aleksander Luik hakkas mullu pakkuma hekihooldust. Esimese reklaamsildi sättis ta üles küll üle-eelmise aasta augustis, kuid esimesed tööd tegi ta möödunud aastal.
Foto: Erakogu
Kui Aleksander parasjagu oma koduhoovis hekki lõikas, peatus tee ääres üks Audi. Autojuht uuris, kas ta pakub hekilõikust ka teenusena. Selle küsimuse peale läks Aleksandril pirn põlema.
Nii sättiski ta aiale sildi "Heki lõikus". Talv otsa nukrana seisnud reklaam tõi kevadel aga esimesed telefonikõned ja esimese kliendi, kes Aleksandrist paarisaja meetri kaugusel elas.
"Alustasin hommikul, õhtul lõpetasin ja sain tehtud. Siis sain aru, et seda hekki võib lõigata küll ja siin on raha, mida inimestelt küsida," kirjeldas Luik esimese tööpäeva võidukat lõppu. Tööpäev ise oli küll veidi hirmutav, sest Aleksander kartis imetlusväärselt ilusa aia hekki ära rikkuda.
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Aleksandri esimene reklaam hekilõikusteenusele oli silt aial.
Foto: Erakogu
Esimeste hekilõikustega käsikäes alustas Aleksander Hekiabi postitusi sotsiaalmeedias. Terve suve peale õnnestus tal eri kanalite peale kokku koguda pool miljonit vaatamist, kalender muudkui täitus ja suvega teenindas ta üle saja kliendi.
Saates “Lihtsalt alusta” rääkis Aleksander, kuidas oma äriideed ellu viis. Ustavaks abimeheks on seal olnud tehisaru. "Parim nõuanne oli, et võta endale raamatupidaja, saad ühest probleemist lahti," rääkis Aleksander, kui oli ChatGPT-le kurtnud, et arvetega majandamine ei ole tema teema.
Lisaks hekilõikusärile tegeleb Aleksander veebipoega, kus müüb laia valikut suusateemalisi telefonikatteid. "Kui tellimus tuleb, ma saadan disaini tehasesse. Näiteks Leedus on üks ja teine tehas on USAs."
Ta räägib, mis on noorelt ettevõtlusega kätt proovimise plussid ja miinused, miks tema videote strateegia on end ära õigustanud ja kuidas impulsiivsus on tal aidanud asju ära teha.