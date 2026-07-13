Tagasi Ettevõtlik noor pani püsti heki pügamise äri. “Siin on raha, mida küsida” Suure osa oma elust suusatamisele pühendanud 21aastane Aleksander Luik tegi mõned aastad tagasi spordiga lõpparve. Nii tekkiski tal võimalus ellu viia oma kaks äriideed. Lihtsalt alusta Peatükid

Kui Aleksander parasjagu oma koduhoovis hekki lõikas, peatus tee ääres üks Audi. Autojuht uuris, kas ta pakub hekilõikust ka teenusena. Selle küsimuse peale läks Aleksandril pirn põlema.

Nii sättiski ta aiale sildi "Heki lõikus". Talv otsa nukrana seisnud reklaam tõi kevadel aga esimesed telefonikõned ja esimese kliendi, kes Aleksandrist paarisaja meetri kaugusel elas.

"Alustasin hommikul, õhtul lõpetasin ja sain tehtud. Siis sain aru, et seda hekki võib lõigata küll ja siin on raha, mida inimestelt küsida," kirjeldas Luik esimese tööpäeva võidukat lõppu. Tööpäev ise oli küll veidi hirmutav, sest Aleksander kartis imetlusväärselt ilusa aia hekki ära rikkuda.