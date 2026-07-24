Tagasi Filmiettevõtte kasvulugu: magamata ööd, kõrged riskid, hallid juuksekarvad ning rahvusvaheline läbimurre Filmide ja teleseriaalide tootmisega tegelev ettevõte 360 Media OÜ, brändinimega Zolba Productions on viimastel aastatel teinud märkimisväärse arenguhüppe ning kasvanud kiiresti tänu ambitsioonikatele tele- ja filmiprojektidele. Kiired ja vihased Peatükid

Ettevõtte ühe omaniku ja produtsendi Helen Lõhmus e sõnul ei sünni selline edu üleöö, vaid selle taga on aastatepikkune töö, kontaktide loomine, julgus võtta vastu keerulisi väljakutseid ning mõnikord ka hallid juuksekarvad. Ta tõi esile ka kaasomaniku Jevgeni Supini rolli, kelle pikaajaline tootmiskogemus ja usaldusväärsus on aidanud ettevõttel samm-sammult kasvada.

Lõhmuse sõnul kujunes firma jaoks oluliseks pöördepunktiks seriaali „Von Fock“ tootmine, mis tõestas, et Eesti ettevõte suudab vedada suuremahulist telesarja peatootjana. Pärast seda on ettevõtte tegevus liikunud järjest suuremate ja keerukamate rahvusvaheliste koostööprojektide suunas.

Saates rääkisime ka ettevõtte projektipõhisest ärimudelist ning sellest, kuidas tootmis-, reklaami- ja teenusproduktsiooni ühendamine aitab riske hajutada ja tagada stabiilsema kasvu. Juttu tuli ka Eesti 40-protsendilisest välisprojektide tootmistoetusest (cash rebate), mis on Lõhmuse hinnangul muutnud Eesti filmitootmise konkurentsivõimelisemaks. Lisaks tuli juttu ka rahastuse leidmise keerukusest, ideede ammutamisest ja talentide kasvatamisest.