Kiire kasvuga hambakliiniku juhid: edu ei sünni käibest, vaid usaldusest ja oskustest

Tänavu 20. tegutsemisaastat tähistav Riiamäe hambakliinik on mõne aastaga kasvanud kahekordseks gasellettevõtteks, kuid kliiniku eestvedajate Eliis ja Veiko Vengerfeldti sõnul ei ole kiire kasv nende jaoks kunagi omaette eesmärk olnud.