Kiire kasvuga hambakliiniku juhid: edu ei sünni käibest, vaid usaldusest ja oskustest
Tänavu 20. tegutsemisaastat tähistav Riiamäe hambakliinik on mõne aastaga kasvanud kahekordseks gasellettevõtteks, kuid kliiniku eestvedajate Eliis ja Veiko Vengerfeldti sõnul ei ole kiire kasv nende jaoks kunagi omaette eesmärk olnud.
Advokaat ei saa piirduda seaduste tundmisega – kiire kasvuga tehnoloogiafirmade nõustamiseks tuleb äri mõista sama hästi kui ettevõtja ise, ütleb Gaselli TOPi jõudnud advokaadibüroo Hedmani partner Toomas Seppel.
Sügis toob paljud meist tagasi tuttavasse rütmi - puhkuste aeg saab läbi, kontorid täituvad taas ning tööpäevad kolivad tagasi laua taha. Just nüüd on hea aeg vaadata värske pilguga üle ka koht, kus veedame suure osa oma päevast.