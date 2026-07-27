Kaja Kallase nõunik avab Brüsseli sisepingete põhjuseid. “Komisjon pole kunagist otsust andestanud”

Euroopa Liidu mitu liikmesriiki eesotsas Saksamaa ja Prantsusmaaga otsivad võimalusi, kuidas saaks vähendada liidu välisasjade kõrge esindaja Kaja Kallase ja tema 1 miljardi eurose aastaeelarvega välisteenistuse võimu.
Tootmisettevõtted investeerivad automatiseerimisse, seadmete ühendamisse ja andmete kogumisse. Ometi kulub endiselt aega komponentide otsimisele, inventeerimisele ja nende liikumise käsitsi registreerimisele. RFID-tehnoloogia pakub võimalust muuta mitte ainult üksikuid töövõtteid, vaid terveid protsesse.