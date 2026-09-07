Muinsuskaitseekspert: Estonia teatrit ja linnahalli kasutatakse poliitmängudeks
Estonia teatrist ja Tallinna linnahallist on saanud poliitmängude vahendid, nentis muinsuskaitse nõukogu aseesimees, UNESCO Eesti rahvusliku komisjoni eksperdikomisjoni liige ning EKA dotsent Riin Alatalu saates "Kuum tool".
Linnahalli ei peaks lammutama nagu linnapea Peeter Raudsepp on otsustanud, vaid see tuleks muuta Euroopa Liidu investeeringute toel Tallinna majandusmootoriks, kirjutab ettevõtja ja Tallinna linnavolikogu liige (SDE fraktsioon) Rasmus Rask.
Sügis toob paljud meist tagasi tuttavasse rütmi - puhkuste aeg saab läbi, kontorid täituvad taas ning tööpäevad kolivad tagasi laua taha. Just nüüd on hea aeg vaadata värske pilguga üle ka koht, kus veedame suure osa oma päevast.