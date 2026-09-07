Muinsuskaitseekspert: Estonia teatrit ja linnahalli kasutatakse poliitmängudeks

Hommikuses intervjuus tuli juttu Estonia juurdeehituse mõjust Tallinna vanalinna väärtustele

Muinsuskaitse põhimõtteliselt ei keela uusi hooneid ning vanalinna on läbi aegade ja ka pärast taasiseseisvumist ehitatud mitmeid uusi maju, sõnas Triin Tõrs-Ojari Tallinna linnaplaneerimise ametist.