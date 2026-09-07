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Muinsuskaitseekspert: Estonia teatrit ja linnahalli kasutatakse poliitmängudeks

Estonia teatrist ja Tallinna linnahallist on saanud poliitmängude vahendid, nentis muinsuskaitse nõukogu aseesimees, UNESCO Eesti rahvusliku komisjoni eksperdikomisjoni liige ning EKA dotsent Riin Alatalu saates "Kuum tool".
Muinsuskaitse nõukogu aseesimees, rahvusvahelise kinnismälestiste nõukogu asepresident ja UNESCO Eesti rahvusliku komisjoni eksperdikomisjoni liige ning EKA dotsent Riin Alatalu (keskel).
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