Tagasi Tartu linna kriisijuhtimise õppetunnid. "Reageerimata jätmine võib kalliks maksma minna" Kriisis on olulisem tegutseda kui oodata, sest reageerimata jätmine võib hiljem kalliks maksma minna, jagavad asjatundjad oma tähtsaimat põhimõtet saates “Kriisiplaan”. Kriisiplaan Peatükid

“Omavalitsus suudab tihti reageerida kiiremini kui riik – väiksemat laeva on lihtsam manööverdada,” selgitab Uibokand. Ta kirjeldab, kuidas kriisiõppused paljastasid, et liiga keeruline kriisimeeskonna struktuur ei tööta. Kriisi ajal ei saa inimestele anda täiesti uusi rolle, vaid töö peab jätkuma tuttavate ülesannete kaudu, lihtsalt teises tempos.

Saates arutatakse ka seda, kuidas infomüra ja sotsiaalmeedia arvamuste torm tekitavad segadust ning miks peab olema kindel ametlik kanal, kust inimene saab värske ja õige info.