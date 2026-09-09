Raivo Vare: eskalatsioonikummi pingutavad iraanlased. Trump üritab välja tagurdada

Majanduseksperdi Raivo Vare sõnul on eskalatsioonioht Hormuzi väinas tõsine ning Iraan on suureks sõjaks valmistunud pidevalt.
- Raivo Vare juhtib tähelepanu merekaubanduse ohtudele seoses võimalike ühepoolsete tollimaksudega, mida ta nimetab “röövparunlikuks” sammuks.
- Foto: Liis Treimann
Seoses pingestuva olukorraga on kõrgem gaasi hind saabuval talvel paratamatu ning see saaks Vare sõnul langeda vaid siis kui sõda saaks läbi, mis pole aga tõenäoline.
"Venelased on väidetavalt andnud iraanlastele üle reaktiivmootoritega droonide võimekuse ning hiljuti olevat Iraan tankerit rünnanud ballistilise raketiga, mida on oluliselt raskem tõrjuda," tõi Vare saates "Energiatund" näiteid Iraani sõjakatest sammudest.
Ameerika Ühendriigid otsivad Vare sõnul jätkuvalt võimalusi olukorrast välja tagurdamiseks, mis pole aga lihtne. Hoopis tõenäolisem on aga see, et Ameerika Ühendriikide relvajõudude regionaalne väejuhatus CENTCOM on hoopis valmistunud sõjategevuseks aasta lõpuni.
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Väga ohtlikuks pretsedendiks peab Raivo Vare Iraani soovi kinnistada koostöös Omaaniga väina läbivate laevadele kehtestavat maksu.
"Kui riik määrab läbisõidutolli nagu röövparun, loob see ohtliku pretsedendi. Nägime mõni aeg tagasi, kuidas Indoneesia üritas sarnast asja kehtestada Malaka väinas, kes aga suruti ära."
Kui nüüd sellised tollid läbi läheksid, oleks see innustus ka teistele ja need hakkaksid Vare sõnul maailmakaubandust ja majandust kõvasti mõjutama ja inflatsiooni tagant tõukama.
Saates rääkis Vare veel, kuivõrd suureks hindab ta teoreetilist võimalust, et ühiste pingutuste läbi Hormuzi väin ikkagi avatakse, kirjeldab varilaevastikuga seotud keskkonnakatastroofide ohte ning annab nõu ettevõtetele, kes sõltuvad oluliselt energiahindadest.
Saadet juhib Lauri Leet.
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