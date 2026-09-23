Andri Haran: ka tehasetöölised otsivad sarnast paindlikkust, mida kodukontor pakub

Iga juht kujundab oma ettevõtte töökultuuri selle järgi, kuidas talle tundub, et neid eesmärke on võimalik pikaajaliselt kõige paremini täita, kirjutab Eesti Masinatööstuse Liidu juht Andri Haran vastuses Äripäeva arvamusliidrite küsitlusele.

Tellijana saad artiklit lugedes teada: miks usub Andri Haran, et tehasetöölised ootavad järjest enam samasugust paindlikkust nagu kontoritöötajad;

kuidas võib automatiseerimine ja tehisaru muuta tööstuses töökorraldust ning mida see tähendab juhtidele ja töötajatele.