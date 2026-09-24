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Senukai avas 5,5 miljoni euro suuruse investeeringuga Eesti suurima K-Rauta kaupluse

Senukai grupp avas neljapäeval Tartu külje all Raadikeskuses ligi 5,5 miljoni euro suuruse investeeringu tulemusel Eesti suurima K-Rauta kaupluse ja astub sellega uue sammu laienemisplaanides nii Eestis kui kogu Baltikumis.
Senukai grupi strateegias on uue kaupluse avamine pikaajaline investeering Tartu kui tõmbekeskkonna laiemasse piirkonda.
  • Senukai grupi strateegias on uue kaupluse avamine pikaajaline investeering Tartu kui tõmbekeskkonna laiemasse piirkonda.
  • Foto: Tarmo Haud
Raadi suurkauplus on kogu grupi vaates edasise kasvufaasi esimene samm. Järgmisena on grupil kavas enam kui 30 uue kaupluse avamine, samaaegselt olemasolevate pindade uuendamise ja mitmekanalise ärimudeli arendamisega.
„Raadi kaupluse avamine tähistab uut etappi meie laienemisel nii Eestis kui ka kogu Baltikumis. Eesti on üks meie strateegilistest turgudest ja pikaajalise tugeva kasvupotentsiaaliga. Raadi suurkauplus on uue etapi esimene konkreetne teetähis ning jätkame oma võrgustiku edasist laiendamist kõigis kolmes Balti riigis,“ ütles Senukai Groupi Baltikumi äriarenduse juht Julius Baranauskas.
  • „Raadi kaupluse avamine tähistab uut etappi meie laienemisel nii Eestis kui ka kogu Baltikumis,“ ütles Senukai Groupi Baltikumi äriarenduse juht Julius Baranauskas.
  • Foto: Kesko Senukai

5,5 miljonit eurot ja 135 töökohta

Uues ehitus- ja kodukaupade keskuses on külastajatele 19 000 ruutmeetrit müügipinda, sealhulgas avar väliala. Kaupluse avamine loob 135 uut töökohta.
Uus K-Rauta on kaasaegne, energiatõhus ja kliendikeskne ostukeskus, koondades ühe katuse alla ehituse, renoveerimise, aianduse ja sisekujunduse koos mitmekülgsete tehnikakaupade ning igapäevaelu lahendustega.
„K-Rauta ajalooline tugevus on ehituse ja renoveerimise valdkonnas ning sellele professionaalsele vundamendile me jätkuvalt tugineme. Samal ajal laiendame uue kauplusega tuntavalt eraklientide pakkumist, hõlmates laia valikut alates ehitusmaterjalidest ja tööriistadest kuni kodutehnika, elektroonika, nutiseadmete, sisustus-, aia-, spordi- ja vabaajatoodeteni,“ ütles Baranauskas.
  • Foto: Tarmo Haud
  • Foto: Tarmo Haud
  • Foto: Tarmo Haud
Vastavatud kaupluses on suur rõhk kodutehnika ja elektroonika valikul, kuhu kuuluvad nii suur- ja väikekodumasinad, köögi- ja koduseadmed, kliimalahendused, telerid kui ka erinevad nutiseadmed.

Füüsiliste ja digitaalsete kanalite ühtne kliendikogemus

K-Rauta uue põlvkonna kontseptsioon ühendab omavahel füüsilise ja veebikaubanduse ühtseks ostukogemuseks. Klientidele pakutakse tavapärase ostlemise kõrval nii tööriistade renti, sisekujundusnõustamist, remondi- ja paigaldusteenuseid ning transpordilahendusi kui ka võimalust k-rauta.ee e-poest tellitud kaupu mugavalt kauplusest kätte saada.
„Füüsiline ja veebikaubandus on tänaseks päevaks lahutamatuks osaks ühtsest klienditeekonnast. Täna pole ostjal vahet, kus ostuprotsessi alustada, lõplik otsus teha ja kuidas oma ostud kätte saada. Seetõttu investeerime täiendavalt e-kaubandusse, tehnoloogiasse, automatiseerimisse ja lahendustesse, mis muudavad kliendikogemuse lihtsamaks ja selgemaks,“ ütles Baranauskas.
Baranauskase sõnal on jätkuvalt teravas fookuses oma töötajate professionaalsed oskused ja nõustamine. „Tehnoloogia on igapäevaelus ostjale kindlasti abiks, kuid keerukamate ehitus-, renoveerimis- või koduparandusprojektide puhul on professionaalne nõustamine endiselt üks olulisemaid väärtusi, mida saame pakkuda,“ lisas ta.

Pikaajaline investeering Tartusse ja Lõuna-Eestisse

Senukai grupi strateegias on uue kaupluse avamine pikaajaline investeering Tartu kui tõmbekeskkonna laiemasse piirkonda. Uus keskus pakub nii kiiresti kasvava Raadi kui ka laiemalt lähipiirkonna elanikele varasemast laiemat kodulähedast toodete ja teenuste valikut, lisanduvad ka piirkondlikku majandusse panustavad 135 uut töökohta.
„Näeme Tartus ja Lõuna-Eestis väga selgelt tugevat ja pikaajalist kasvupotentsiaali. Seetõttu on meie investeeringu osaks uute kaupluste kõrval ka inimesed, nende oskused ja klienditeeninduse kvaliteet. Oleme siinse kogukonna pikaajaline ja usaldusväärne partner,“ ütles Baranauskas.

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Näeme Tartus ja Lõuna-Eestis väga selgelt tugevat ja pikaajalist kasvupotentsiaali. Seetõttu on meie investeeringu osaks uute kaupluste kõrval ka inimesed, nende oskused ja klienditeeninduse kvaliteet. Oleme siinse kogukonna pikaajaline ja usaldusväärne partner.
Julius Baranauskas, Senukai Groupi Baltikumi äriarenduse juht
  • Foto: Tarmo Haud
  • Foto: Tarmo Haud
Raadikeskuse kauplus on K-Rauta üheksas kauplus Eestis. Ettevõttel on kauplused Tallinnas Haaberstis ja Tondil, Pärnus, Rakveres, Kuressaares, Valgas ja Võrus ning Tartus linna lõunaosas.
Kesko Senukai on Baltikumi suurimaid ehitus-, remondi- ja koduparanduskaupade jaemüügigruppe. Grupp tegutseb kaubamärkide Senukai, K-Senukai, K-Rauta ja 1A all ning haldab füüsilisi kauplusi ja e-poode Eestis, Lätis ja Leedus. Grupp planeerib jätkata oma võrgustiku laiendamist ja kaasajastamist, tugevdades mitmekanalilist ärimudelit ning investeerides kliendikogemusse, tehnoloogilistesse lahendustesse ja töötajate kompetentsidesse.
2025. aastal ulatus Senukai Groupi konsolideeritud käive Baltikumis 1,127 miljardi euroni.
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