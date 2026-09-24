Senukai avas 5,5 miljoni euro suuruse investeeringuga Eesti suurima K-Rauta kaupluse

Uus K-Rauta on kaasaegne, energiatõhus ja kliendikeskne ostukeskus, koondades ühe katuse alla ehituse, renoveerimise, aianduse ja sisekujunduse koos mitmekülgsete tehnikakaupade ning igapäevaelu lahendustega.

„K-Rauta ajalooline tugevus on ehituse ja renoveerimise valdkonnas ning sellele professionaalsele vundamendile me jätkuvalt tugineme. Samal ajal laiendame uue kauplusega tuntavalt eraklientide pakkumist, hõlmates laia valikut alates ehitusmaterjalidest ja tööriistadest kuni kodutehnika, elektroonika, nutiseadmete, sisustus-, aia-, spordi- ja vabaajatoodeteni,“ ütles Baranauskas.

Vastavatud kaupluses on suur rõhk kodutehnika ja elektroonika valikul, kuhu kuuluvad nii suur- ja väikekodumasinad, köögi- ja koduseadmed, kliimalahendused, telerid kui ka erinevad nutiseadmed.

Füüsiliste ja digitaalsete kanalite ühtne kliendikogemus

K-Rauta uue põlvkonna kontseptsioon ühendab omavahel füüsilise ja veebikaubanduse ühtseks ostukogemuseks. Klientidele pakutakse tavapärase ostlemise kõrval nii tööriistade renti, sisekujundusnõustamist, remondi- ja paigaldusteenuseid ning transpordilahendusi kui ka võimalust k-rauta.ee e-poest tellitud kaupu mugavalt kauplusest kätte saada.

„Füüsiline ja veebikaubandus on tänaseks päevaks lahutamatuks osaks ühtsest klienditeekonnast. Täna pole ostjal vahet, kus ostuprotsessi alustada, lõplik otsus teha ja kuidas oma ostud kätte saada. Seetõttu investeerime täiendavalt e-kaubandusse, tehnoloogiasse, automatiseerimisse ja lahendustesse, mis muudavad kliendikogemuse lihtsamaks ja selgemaks,“ ütles Baranauskas.

Baranauskase sõnal on jätkuvalt teravas fookuses oma töötajate professionaalsed oskused ja nõustamine. „Tehnoloogia on igapäevaelus ostjale kindlasti abiks, kuid keerukamate ehitus-, renoveerimis- või koduparandusprojektide puhul on professionaalne nõustamine endiselt üks olulisemaid väärtusi, mida saame pakkuda,“ lisas ta.

Pikaajaline investeering Tartusse ja Lõuna-Eestisse

Senukai grupi strateegias on uue kaupluse avamine pikaajaline investeering Tartu kui tõmbekeskkonna laiemasse piirkonda. Uus keskus pakub nii kiiresti kasvava Raadi kui ka laiemalt lähipiirkonna elanikele varasemast laiemat kodulähedast toodete ja teenuste valikut, lisanduvad ka piirkondlikku majandusse panustavad 135 uut töökohta.

„Näeme Tartus ja Lõuna-Eestis väga selgelt tugevat ja pikaajalist kasvupotentsiaali. Seetõttu on meie investeeringu osaks uute kaupluste kõrval ka inimesed, nende oskused ja klienditeeninduse kvaliteet. Oleme siinse kogukonna pikaajaline ja usaldusväärne partner,“ ütles Baranauskas.