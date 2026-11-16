Novole ennustatakse võimsat tagasitulekut

Taani aktsiaturg alustas nädalat tõusuga, mille vedajaks kerkis ravimitootja Novo Nordisk. Taani varahaldusfirma investeerimisjuhi hinnangul on investorid ettevõtte uue kaalulangetusravimi potentsiaali alahinnanud ning pikalt surve all olnud aktsiat võib oodata tugev taastumine.
Tellijana saad artiklit lugedes teada:
- miks peab Lars Hytting Novo Nordiski aktsia langust liialdatuks ja millist pööret ta CagriSema puhul näeb;
- millised kolm proovikivi peavad Royal Unibrew hinnangul investorite usalduse taastamiseks ületama.