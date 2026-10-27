Google Shopping toob hinnad tarbijale ette ja sunnib kaupmehi pingutama

Saates „E‑kaubanduse areng ja tulevik“ räägib Nobel Digital
i partner Anni Kitsing, et Google Shopping võib Eesti kaupmeeste jaoks kujuneda oluliseks reklaamikanaliks, sest otsingutulemuses näeb tarbija kohe toodet, selle pilti ja hinda. Kitsingu sõnul on nende klientide kogemus näidanud, et Google Shoppingu reklaam võib töötada tavalisest tekstireklaamist kaks kuni kolm korda paremini.
Samas võib uus lahendus teravdada hinnakonkurentsi. Kui mitu kaupmeest müüvad täpselt sama toodet, muutuvad hinna kõrval määravaks foto, tootekirjeldus, brändi tuntus ja usaldusväärsus. Kitsingu hinnangul ei võida pikemas perspektiivis see kaupmees, kes müüb ainult kõige odavama hinnaga.
Jutuks tuleb ka see, kuidas saavad väiksemad Eesti e‑poed konkureerida suurte rahvusvaheliste tegijatega nagu Zalando ja About You. Kitsingu sõnul on kohaliku kaupmehe tugevuseks hea kliendikogemus, lihtne ostuteekond, paindlikud tarne- ja vahetustingimused ning tugev bränd, mida tarbija juba tunneb ja usaldab.