Google Shopping toob hinnad tarbijale ette ja sunnib kaupmehi pingutama

Saates selgitatakse, mida peaks e‑pood Google Shoppingu tulekuks juba praegu tegema. Eelkõige tuleb korda saada tootevood, tootenimetused, kirjeldused ja pildid ning panna turundus- ja IT‑tiim omavahel koostööd tegema. Kitsingu sõnul tasub selle tööga tegeleda ka seetõttu, et hästi struktureeritud tooteinfo aitab ettevõttel paremini nähtav olla nii Google'i otsingus kui ka tehisintellektil põhinevates vestlusrobotites.

Lisaks räägitakse sellest, kuidas tehisintellekt muudab inimeste ostukäitumist. Üha enam tehakse hinnavõrdlust ja tooteotsinguid vestlusrobotites ning Kitsingu hinnangul võib juba mõne aja pärast suurem muutus tulla hoopis chati-reklaamidest ja tehisintellekti abil tehtavatest ostudest.

Saate lõpus annab Kitsing kaupmeestele ka konkreetse soovituse Mustaks Reedeks.