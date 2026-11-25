Tagasi Kriisidest Narvas ja kaitsetööstusest. "Narvakad ei karda droone, vaid soojaarvet" Narvas ei peljata droone nii palju kui järgmist soojaarvet, kuid kriisivalmidus, elanike teavitamine ja võimalik evakuatsioon on piirilinnas omaette väljakutsed. Kriisiplaan Peatükid

Saates on külas Narva volikogu liige ja endine linnapea Katri Raik . Kriisiinfo jõudmine inimesteni on Narvas omaette väljakutse. Linnas elab ligi 50 000 inimest, kellest vaid umbes tuhat räägib kodus ainult eesti keelt, ja ligi kolmandik on pensioniealised. Seepärast kasutatakse kõiki kanaleid: Facebooki gruppe, Raadio 4, plakateid korteriühistute trepikodades ja naabrite juttu. „Ei ole midagi paremat kui see, mida naabrinaine rääkis,“ arvab Raik.

Droone peetakse Narvas juba peaaegu igapäevaseks asjaks ja suhtumine on pigem fatalistlik. „Kui küsida narvalaste käest, mida sa kardad, siis ei vastata, et drooni, vaid järgmise kuu soojaarvet.“ Inimesi panevad muretsema kõrged küttehinnad, töökaotuse hirm ja ebakindlus tuleviku ees. Evakuatsiooni kohta on külalise hinnang kainestav: kolmandik jääks koju, kolmandik läheks Eesti sisemaale ja kolmandik Venemaale sugulaste juurde.

Saates tuleb juttu ka keskkonnariskidest Ust-Luga sadama ja Soome lahe näitel ning piiri sulgemise mõjust Narva ettevõtlusele.