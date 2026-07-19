Hooldekodukoha toetus käriseb. “Mispärast see taat või memm halvem on, kes Räpina vallas elab?”

Pärast hooldusreformi on hooldekodudesse lisandunud tuhandeid inimesi, kuid erinevused omavalitsuste hüvitistes jätavad eakad ebavõrdsesse seisu.
Hea lugeja! See siin on alles sisuka loo esimene lõik. Kui sa oleks tellija, saaksid seda artiklit lugedes teada:
- kui suureks on paisunud hooldekodukoha toetuste vahed eri omavalitsustes ja mida see perede rahakotile tegelikult tähendab;
- kuidas kirjeldavad hooldekodupidajad, nende seas Vambola Sipelgas ja Mait Mäe, hooldusreformi mõju nii eakatele kui ka teenusepakkujatele;