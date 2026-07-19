Hooldekodukoha toetus käriseb. “Mispärast see taat või memm halvem on, kes Räpina vallas elab?”

Pärast hooldusreformi on hooldekodudesse lisandunud tuhandeid inimesi, kuid erinevused omavalitsuste hüvitistes jätavad eakad ebavõrdsesse seisu.

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