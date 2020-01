Viie tärniga hotelli tähelend jätkub tõusvas joones

Tallinnas asuvaid viietärnihotelle on ainult pool tosinat. Neist kauneimaid ja omanäolisimaid pärle hotellimaastikul on kahtlemata hotell Telegraaf. Hotelli juht Anton Jolkin ütles, et liitumine ühe maailma suurima hotelliketi Marriottiga poolteist aastat tagasi on nad teinud nähtavaks hotelliketi lojaalsusprogrammiga liitunud 120 miljonile kliendile.

Paarkümmend aastat hotelliäris tegutsenud Telegraafi juhi Anton Jolkini sõnul olid nad pikka aega suured sõltumatuse fännid. See andis neile võimalusi luua tooteid nii, nagu neile meeldis, vastavalt hotelli sihtkohale, et rõhutada ja otsida erilisust.

„Maailm muutub nii kiiresti ja sõltumatud hotellid paistavad vähem silma ning järjest kallimaks muutub enda nähtavaks tegemine. Ei tasu unustada, et kaugemalt tulnud inimesed näevad meie loodud tooteid teistmoodi. Nemad otsivad kindlust, et see, mille eest nad maksavad, on nende ootustele ka vastav. Teatud turud on täiesti brändiusku – näiteks Hiina ja Venemaa,” selgitas Jolkin. Lisades, et rahvusvaheline hotellikett on kliendile kui garantii lubatud teenindustaseme ja mugavuste pakkumise puhul.

„Teine ja olulisem põhjus liitumiseks oli distributsioon. Kuna Marriotti on maailma kõige suurema kliendibaasiga hotellikett, on nende lojaalsusprogrammis120 miljonit klienti. See on metsik jõud ja nende kõige suurem varandus,” rääkis Jolkin.

Lojaalsusprogrammi nimi on Marriott BonVoy ja iga kuu suureneb klientide arv miljonites. Liitumiseks oli veel üks oluline põhjus: hotelliketi abiga saadakse osa nn globaalsest müügist (global contracting), mis toimub kuskil mujal ja seda teeb hotellikett ise. Paljud rahvusvahelised ettevõtted sõlmivad korporatiivlepingud kindlate hotellikettidega. Enamik USA päritoluga ettevõtete esindajaid peatub kas Marriottis või Hiltonis, kuid globaalne müügileping sõlmitaksegi näiteks Washingtonis.

„See, miks meie valisime Marriotti, on suuresti mitmete asjaolude kokkulangemine. Nemad valisid meid samapalju kui meie neid. Mõned aastad tagasi otsustasid nad laieneda Ida-Euroopasse ja neil oli vaja turukogemusega partnereid. Meil oli selleks ajaks Eesti, Läti ja Poola kogemus, mis oli nende jaoks unikaalne. Täna on meil kolm hotelli Marriottis. Peale Eestis asuva Telegraafi on Riias AC Hotel by Marriott Riga ja Sopot Hotel Marriott. Sellel aastal avame veel kolm Marriotti ketti kuuluvat hotelli, kaks Poolas ja ühe Slovakkias,” avas Jolkin kaarte.

Unikaalne hotell

Telegraafi iseloomustamiseks tõi Jolkin välja viis sõna: detailsus, tundlikkus, austus, viisakus ja diskreetsus. „Kõik need sõnad kirjeldavad pigem meie hotelli teenindust, mitte niivõrd hotelli hoonet. Ilma heade teenindajateta oleks see lihtsalt üks maja Tallinna vanalinnas,” arutles Jolkin. Lisades, et reeglina on hotelliketi tooted väga standardiseeritud, et klient saaks sarnase kogemuse ükskõik, kus maailma otsas ta ka ei viibiks.

Marriottil on 32 brändi ja mitte kõigis neis ei ole Marriotti nimi sees. Telegraaf hotelli bränd on Autograph Collection. Sinna kuuluvad hotellid, millele ei kohaldata jäikasid standardeid.

„Tegemist on väga erinevate unikaalsete toodetega, kus kõik hotellid on eranditult pärjatud viie tärniga. Juba brändi slogan on „Exactly like nothing else”. Selle brändi kliendid otsivad alati midagi erilist, mis oleks täiesti teistmoodi seni kogetust. Hotellid jaotuvad omakorda „Foodie Heavens” ja „Design Icons” kategooria järgi. Telegraaf on Marriotti süsteemis kõige suurema toitlustuse rahuloluga hotell Euroopas,” selgitas Jolkin.

Praegusel ajal on maailmas 194 Autograph Collectioni hotelli. Iga Autograph saab omale erilise disainiga järjekorra numbri, mis väljendab tema eripära. „Telegraaf oli liitudes 126. ja tema number kujutas vanaaegset telefonitoru. Ma näen süsteemist, et kaks on kohe tulemas, mille numbri disain ei ole veel avalik,” rääkis hotellijuht.

Euroopas asub Autograph Collectioni hotelle üle 50 ja Telegraaf on oma reitingult esimese kolme seas. „Seda reitingut ei saa osta nagu paljusid teisi tiitleid, selle annavad kliendid, mitte Marriott ise või mingi ajakiri. 2019. aastal tunnistati Telegraaf klientide arvamusel Marriotti süsteemis olevate premium-klassi hotellide hulgas kõige paremaks hotelliks Euroopas. Meile oli see paras üllatus, aga hea üllatus,” sõnas Jolkin.

Silmapaistev restoran

Kuigi hotell on teenindusstandardite tipus, usub Jolkin, et ka sealt tuleb hotellil edasi areneda. „Hotell on alati pidevas liikumises, arengus. Mingi hetk saab elutsükkel läbi ja toimub uus tulemine. Hetkel on Telegraaf tsükli alguses. Kõik muutub kogu aeg, meie koos sellega. Me ei mõtle selle peale kus me mingis järjestuses paikneme, meie töö on hästi teenindada,” kinnitas Jolkin.

Kõrge teenindusstandardi kinnituseks saab pidada hotelli restorani Tchaikovsky, mis on aastaid pälvinud erinevaid auhindu ja tunnustusi kui väga hea toidu ja teenindusega söögikoht.

2 fotot Restoran Tchaikovsky – vene ja prantsuse köögi sümfoonia Foto: Tõnu TUnnel

„Saadud tunnustused on märk sellest, et paljud meie inimesed on pühendunud eesmärgile teha oma tööd väga hästi. Alates omanikest, kes tahavad teha asju väga hästi ja kelle orienteeritus detailidele jääb paljudele klientidele tihti märkamata. Samas seda suurem on rõõm, kui neid detaile tähele pannakse,” tunnistas Jolkin. Tema sõnul on Tchaikovsky peakokk Vladislav Djatšuk kindlasti geenius, ilma selle lisanõudlikkuseta ja enesepiitsutamiseta niisugust tulemust restoranis ei teeks.

„Võib öelda, et Tchaikovsky on klientide jaoks paljuski tähistamise restoran ja kui keegi midagi tähistab, siis on tema ootused väga kõrged ja meie soovime neile ootustele vastata,” lausus hotellijuht. Lisades, et restoran Tchaikovsky on põhjus, miks mitmed kliendid hotellis peatuvad. Kui maailma suurimasse hotelliketti kuulumine on aidanud korporatiivklientide osakaalu tuntavalt suurendada, siis nädalavahetustel on palju neid, kes tulevad Tallinnasse nautima toidu ja joogi väga head hinna ja kvaliteedi suhet.