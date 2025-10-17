Äripäev
  17.10.25, 10:52

Eesti parim golfar: Londonis on mul fänne jalaga segada

20-aastane golfimängija Richard Teder käis esimese Eesti mängijana golfi suurturniiril, Briti lahtistele meistrivõistlustel, kus ta sai mängida maailma tippude kõrval ja nautida ka nende elustiili.
Golfar Richard Teder
  • Golfar Richard Teder
  • Foto: Reuters/Scanpix
Kui Eestis pole golfimängijatel eriti fänne, siis Londonis oli neid jalaga segada, rääkis Teder. “Mul oli fänne nii palju, et ma poleks elus ette suutnud kujutada,” muljetas ta.
Tederil tuli kümneid autogramme jagada golfiväljakul, kuid tähelepanu keskpunkti jäi ta ka Londonis ringi käies. “Tahad restoranis maha istuda, ei saa, kuna keegi tahab pilti teha,” kirjeldas ta. “See oli vägev, Eestis pole mitte kunagi sellist asja ette tulnud.”
Äripäeva raadio hommikuprogrammis antud intervjuus rääkis ta glamuursest elukorraldusest suurturniiril, auhinnarahadest, kuid ka treeningutest, päevakavast ja eesmärkidest.

Küsis Joonas-Hendrik Mägi.
Eesti parim golfar: Londonis on mul fänne jalaga segada
00:00
Kadri Koplimäe (paremal) töötas enne Alexelasse minemist viimased kümme aastat kinnisvaraettevõtte Endoveri finantsjuhina, varasemalt on ta olnud Trigon Agri finantsdirektor.
Uudised
  • 15.10.25, 15:54
Alexela finantsjuht lahkus pärast kahte kuud ametist
Investor Indrek Naur nõustub, et kinnisvaraarendajad on Balti börsi suurimad võlakirjaemitendid, kuid fundamentaalne mure püsib: maatükk ei tooda rahavoogu.
Börsiuudised
  • 16.10.25, 09:43
Eksperdid ei usalda uusi võlakirju: kõrged intressid, aga varjatud riskid
Lasnamäele Tondiraba jäähalli kõrvale plaanib Tallinna linnavalitsus ehitada rahvusvahelise ujumisföderatsiooni nõuetele vastava 50meetrise basseiniga ujula. Varasemad kaks hanget, millega oleks eraarendaja lisaks ujulale ehitanud kompleksi ka spaa, hosteli ja treeningsaalid, on erinevatel põhjustel tühistatud.
Suur lugu
  • 16.10.25, 06:00
Poliitiline lahing ümber Lasnamäe ujula: rängad süüdistused, skeemikahtlus ja salapärased sõnumid
“Vaja on sooja kohta ja vahendustasu.”
Marabu Airlines lendab Saksamaalt peamiselt Vahemere kuurortidesse, fotol lennufirma õhusõiduk ületamas kiirteed Leipzigi lennujaamas.
Saated
  • 16.10.25, 13:21
Eesti suurim lennufirma 40miljonilisest kahjumist: kasvame nagu idufirma
Investeerimisstrateegia on elav dokument, millele peaks investor vähemalt korra aastas otsa vaatama ja siis vastavalt olukorra või eesmärkide muutumisele korrektiive tegema, sõnas aasta investor Kristi Saare.
Saated
  • 16.10.25, 16:15
Kristi Saare: algajatel investoritel tekib probleem, kui portfelli maht oluliselt kasvab
Üllataval kombel on minu portfellis aktsiaid, mille peaksin välja viskama, kuna jäävad minu eesmärgile alla.
Investor Toomas
  • 15.10.25, 14:26
Karm tõdemus sunnib mind portfelli puhastama
Tartus füüsilise paadipoe sulgenud ettevõtja leidis siiski võimaluse sama valdkonnaga jätkata. Foto on illustratiivne.
Uudised
  • 16.10.25, 14:19
Tartu paadipood vajus pankrotti. “Püüdsin äri vee peal hoida”
AEI vara väärtus on 181 miljonit eurot, omakapital 96 miljonit eurot. Ettevõtte portfell koosneb 280 MW rohelist energiat tootvatest päikese- ja tuuleparkidest Poolas ja Leedus.
  • ST
Sisuturundus
  • 16.10.25, 11:24
Atsinaujinančios energetikos investicijos alustab 8,5% tootlusega võlakirjade pakkumist
Bolti kaubamärgi all Maltal tegutsenud ja Boltiga lootusetult tülis ettevõte ütleb, et ei teinud midagi valesti.
“Bolt on valmis kasutama jõudu.” Taksohiid ragistab juba aastaid vihase välismaa partneriga
Enlight Researchi asutaja ja analüütik Mattias Wallanderi hinnangul võiks Leedu pensionireform aktsiaturgu mõjutada küll, kuid ta usub, et raha liigub börsi asemel võlakirjamulli kasvatamisele.
Leedu pensionireform toob turule raha, kuid mitte tormi
Möödunud aasta majandustulemustest joonistub välja selge nihe tootmise kasvatamiselt tootlikkuse suurendamisele.
  • PRO
Puidutööstuse TOP: liidrid õppisid kriise juhtima
Võitja kasum kasvas üle kolme korra
Donald Trump ja Vladimir Putin kohtusid viimati augusti keskel Alaskal.
Trumpi sõnul kohtub ta Putiniga Budapestis
Investor ja õppejõud Paavo Siimann käis Armeenias kohalike idufirmade ja haridussüsteemiga tutvumas.
Paavo Siimann kohtus Armeenias Nvidia asepresidendiga: ta on enesekindel, et konkurente ei ole ega tule
Kuu aega tagasi sõlmisid saudid kaitseleppe tuumariigi Pakistaniga, seegi pidi olema signaaliks USAle
Saudid tahavad ameeriklastega kaitselepet
Saksamaa keskpanga president Joachim Nagel kinnitas, et kuigi inflatsioon alaneb aeglaselt, on praegune intressimäärade kurss selge.
Euroopa Keskpanga tippliikmed: intressimäärade langetamise tsükkel on läbi
USA aktsiaturud lõpetasid kauplemispäeva madalamal.
Pangaskandaal tiris USA börsid miinusesse
Kaks USA regionaalpanka on väidetavalt sattunud pettuse ohvriks.
Pettuseoht paiskas USA regionaalpangad vabalangusesse
Kulla hind on tänavu kerkinud ligi 60%.
Kaubandussõda ja Powelli vihjed tõukasid kulla hinna uude kõrgusesse
Selleks aastaks seatud finantseesmärke Nordea ei muutnud.
Nordea pank teatas üllatavad tulemused
Investor Indrek Naur nõustub, et kinnisvaraarendajad on Balti börsi suurimad võlakirjaemitendid, kuid fundamentaalne mure püsib: maatükk ei tooda rahavoogu.
Eksperdid ei usalda uusi võlakirju: kõrged intressid, aga varjatud riskid
Tornimäe 5 registreeritud Gunvor Services osutab kontserni ettevõtetele agendi- ja muid tugiteenuseid, mitukümmet töötajat kohustatakse kaugtöö asemel kontoris töötama.
Šveitsi naftakaupleja puistab Eesti juhatust ja ajab töötajaid kontorisse
Investor Triin Hertmann Äriplaan 2025 konverentsil.
Kuus eestlast valiti 100 mõjukaima naise sekka
Tollikoer Pähkel nuhkimas Omniva sorteerimisekeskuses pakke.
Hiina pakkide megabuumi hakatakse piirama. “See on tekitanud tõsiseid probleeme”
Vasakul Bombay Groupi üks juht Dajana Tiitsaar, keskel Bombay Groupi külalislahkuse juht Anton Jolkin. The Burmani hotelli sisse astudes näeb head õpikunäidet art déco ’st: kuld, sümmeetrilised mustrid, funktsionaalne nostaliga-futurism, siin-seal juugendit.
Michelin märkis Tallinna luksushotelli maailma parimaks
Arhitektuuribüroo kavand tulevasest Loksa spaahotellist.
Mitu rauda tules: järgnevatel aastatel kerkib viis spaahotelli
Silmakirurg plaanib Loksal suurelt arendada
Saksamaa kütuseturul juhtus 2000. aastate alguses midagi sarnast nagu praegu Eestis, kui väiksemad ketid läksid n-ö säästukontseptsiooni ellu viima ning viilisid kulud väga õhukeseks. „Tulemus on see, et täna Saksamaal sisuliselt ükski tankla mingeid lojaalsust ei paku,“ ütles Alexela juhatuse liige Tarmo Kärsna.
Kütuseturul lahvatas aastate suurim hinnasõda. “See on psühholoogiline kurnamine.”
Ukrainast pärit Maksym (Max) Krupyshev on Coinspaidi kaasasutaja, juht ja avalik nägu.
Suurfirma kaotas küberrünnakus jälle miljoneid. „Häkkimine on äriprojekt“
Kui maakler pakub teenuseid läbi ettevõtte, mis pole käibemaksukohustuslane, saab ta kliendile suurematest konkurentidest ligi veerandi võrra soodsama hinna teha.
Maaklerid vingerdavad käibemaksu eest. Konkurent: see ajab lihtsalt närvi

Raul Rebane tajub protestivalimiste hõngu: inimesed ravivad seda kohta, mis on kõige valusam
Hommikuprogramm
Raul Rebane tajub protestivalimiste hõngu: inimesed ravivad seda kohta, mis on kõige valusam
00:00
Globaalses pilgus teisitimõtlemisest: edukaim näide võibki olla Lenin
Globaalne pilk
Globaalses pilgus teisitimõtlemisest: edukaim näide võibki olla Lenin
00:00
Suurettevõtjat rikkus ei ahvatle. “Mingil hetkel lihtsalt märkamatult näed, et raha tekib”
Tippkohtumine
Suurettevõtjat rikkus ei ahvatle. “Mingil hetkel lihtsalt märkamatult näed, et raha tekib”
150 miljoni eurose hanke võitnud ettevõtja: kohtuvaidlus konkurendiga pani kõva põntsu
Hommikuprogramm
150 miljoni eurose hanke võitnud ettevõtja: kohtuvaidlus konkurendiga pani kõva põntsu
Ettevõtete rahastajad: õhus on kevadet – aeg on äriplaanidelt tolm pühkida
Finantsuudised fookuses
Ettevõtete rahastajad: õhus on kevadet – aeg on äriplaanidelt tolm pühkida
„Excelis nägi see kohutav välja“. Suurarendaja ohverdas kvaliteedi nimel kaks korrust
Eetris on ehitusuudised
„Excelis nägi see kohutav välja“. Suurarendaja ohverdas kvaliteedi nimel kaks korrust
1
Uudised
  • 15.10.25, 15:54
Alexela finantsjuht lahkus pärast kahte kuud ametist
2
Uudised
  • 16.10.25, 14:19
Tartu paadipood vajus pankrotti. “Püüdsin äri vee peal hoida”
3
Suur lugu
  • 16.10.25, 06:00
Poliitiline lahing ümber Lasnamäe ujula: rängad süüdistused, skeemikahtlus ja salapärased sõnumid
“Vaja on sooja kohta ja vahendustasu.”
4
Saated
  • 16.10.25, 16:15
Kristi Saare: algajatel investoritel tekib probleem, kui portfelli maht oluliselt kasvab
5
Börsiuudised
  • 16.10.25, 09:43
Eksperdid ei usalda uusi võlakirju: kõrged intressid, aga varjatud riskid
6
Saated
  • 16.10.25, 13:21
Eesti suurim lennufirma 40miljonilisest kahjumist: kasvame nagu idufirma

  • PRO
TOP
  • 17.10.25, 11:42
Puidutööstuse TOP: liidrid õppisid kriise juhtima
Võitja kasum kasvas üle kolme korra
Uudised
  • 17.10.25, 11:23
Galerii: Investeerimisklubi kutsus külla Joakim Heleniuse
Saated
  • 17.10.25, 10:52
Eesti parim golfar: Londonis on mul fänne jalaga segada
Uudised
  • 17.10.25, 10:45
Saudid tahavad ameeriklastega kaitselepet
Saated
  • 17.10.25, 10:17
Paavo Siimann kohtus Armeenias Nvidia asepresidendiga: ta on enesekindel, et konkurente ei ole ega tule
Saated
  • 17.10.25, 09:34
Raul Rebane tajub protestivalimiste hõngu: inimesed ravivad seda kohta, mis on kõige valusam
Börsiuudised
  • 17.10.25, 09:27
Täna lõppevad Everausi ja Elevingi võlakirjapakkumised
Börsiuudised
  • 17.10.25, 09:00
Leedu pensionireform toob turule raha, kuid mitte tormi
