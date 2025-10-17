Tagasi 17.10.25, 10:52 Eesti parim golfar: Londonis on mul fänne jalaga segada 20-aastane golfimängija Richard Teder käis esimese Eesti mängijana golfi suurturniiril, Briti lahtistele meistrivõistlustel, kus ta sai mängida maailma tippude kõrval ja nautida ka nende elustiili.

Golfar Richard Teder

Foto: Reuters/Scanpix

Kui Eestis pole golfimängijatel eriti fänne, siis Londonis oli neid jalaga segada, rääkis Teder. “Mul oli fänne nii palju, et ma poleks elus ette suutnud kujutada,” muljetas ta.

Tederil tuli kümneid autogramme jagada golfiväljakul, kuid tähelepanu keskpunkti jäi ta ka Londonis ringi käies. “Tahad restoranis maha istuda, ei saa, kuna keegi tahab pilti teha,” kirjeldas ta. “See oli vägev, Eestis pole mitte kunagi sellist asja ette tulnud.”

Äripäeva raadio hommikuprogrammis antud intervjuus rääkis ta glamuursest elukorraldusest suurturniiril, auhinnarahadest, kuid ka treeningutest, päevakavast ja eesmärkidest.

