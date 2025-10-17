Tagasi 17.10.25, 10:17 Paavo Siimann kohtus Armeenias Nvidia asepresidendiga: ta on enesekindel, et konkurente ei ole ega tule Investor ja õppejõud Paavo Siimann käis eelmisel nädalal Euroopa ettevõtjatest ja investoritest koosneva äridelegatsiooniga Armeenias, kus külastati ka Nvidia kontorit ja kuulati Nvidia ühe asepresidendi Rev Lebarediani ettekannet.

Investor ja õppejõud Paavo Siimann käis Armeenias kohalike idufirmade ja haridussüsteemiga tutvumas.

Foto: Raul Mee

“Ta oli väga enesekindel, et neil konkurente ei ole ega ei tule. Nad teavad täpselt, mida nad teevad ja nad suudavad maailma palju mõjutada,” peegeldas Siimann Äripäeva raadio hommikuprogrammis Lebarediani sõnu. Intervjuus rääkis Siimann, mis seob Nvidiat Armeeniaga, milline on sealne tehnoloogiahiiu kontor ja millised on Nvidia plaanid füüsilise tehisintellekti vallas.

Lisaks sai Eesti äridelegatsioon Armeenias külastada idufirmasid ja tutvuda riigi pingutustega noorte reaalteaduste teadmiste arendamisel. Siimanni sõnul oli märkimisväärne, kuidas armeenlased kasvatavad lastes juba maast madalast huvi programmeerimise ja robootika vastu. Intervjuus tuli juttu ka Armeenia püüetest arendada ja toetada ettevõtlust.

Küsis Joonas-Hendrik Mägi.

