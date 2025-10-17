Äripäev
  • OMX Baltic0,55%294,34
  • OMX Riga0,39%912,02
  • OMX Tallinn−0,21%1 907,47
  • OMX Vilnius0,38%1 267,07
  • S&P 500−0,63%6 629,07
  • DOW 30−0,65%45 952,24
  • Nasdaq −0,47%22 562,54
  • FTSE 100−1,44%9 300,39
  • Nikkei 225−1,44%47 582,15
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%95,24
  17.10.25, 10:17

Paavo Siimann kohtus Armeenias Nvidia asepresidendiga: ta on enesekindel, et konkurente ei ole ega tule

Investor ja õppejõud Paavo Siimann käis eelmisel nädalal Euroopa ettevõtjatest ja investoritest koosneva äridelegatsiooniga Armeenias, kus külastati ka Nvidia kontorit ja kuulati Nvidia ühe asepresidendi Rev Lebarediani ettekannet.
Investor ja õppejõud Paavo Siimann käis Armeenias kohalike idufirmade ja haridussüsteemiga tutvumas.
  • Investor ja õppejõud Paavo Siimann käis Armeenias kohalike idufirmade ja haridussüsteemiga tutvumas.
  • Foto: Raul Mee
“Ta oli väga enesekindel, et neil konkurente ei ole ega ei tule. Nad teavad täpselt, mida nad teevad ja nad suudavad maailma palju mõjutada,” peegeldas Siimann Äripäeva raadio hommikuprogrammis Lebarediani sõnu. Intervjuus rääkis Siimann, mis seob Nvidiat Armeeniaga, milline on sealne tehnoloogiahiiu kontor ja millised on Nvidia plaanid füüsilise tehisintellekti vallas.
Lisaks sai Eesti äridelegatsioon Armeenias külastada idufirmasid ja tutvuda riigi pingutustega noorte reaalteaduste teadmiste arendamisel. Siimanni sõnul oli märkimisväärne, kuidas armeenlased kasvatavad lastes juba maast madalast huvi programmeerimise ja robootika vastu. Intervjuus tuli juttu ka Armeenia püüetest arendada ja toetada ettevõtlust.
Küsis Joonas-Hendrik Mägi.

Artikkel jätkub pärast reklaami

Paavo Siimann kohtus Armeenias Nvidia asepresidendiga: ta on väga enesekindel, et konkurente ei ole ega tule
00:00
See teema pakub huvi? Hakka neid märksõnu jälgima ja saad alati teavituse, kui sel teemal ilmub midagi uut!

Civitta kaasasutaja Riivo Anton on ka Specialist VC partner ning Startup Wise Guysi investor.
  • 28.09.25, 11:16
Eestlased ostsid Armeenia IT-firma ja sihivad rahvusvahelist kasvu
Niinimetatud tehisintellekti taristu partnerlus (AIP) seab esialgseks eesmärgiks investeerida 30 miljardit dollarit omakapitali.
  • 15.10.25, 18:28
Blackrock ja Nvidia ühendavad jõud hiigeltehinguga andmekeskuste turul
TSMC keskendub strateegiliselt andmetöötluse ja nutitelefonide platvormidele, mis on jätkuvalt kasvu mootoriks. Segmendid moodustavad vastavalt 57% ja 30% puhaskasumist.
  • 16.10.25, 10:59
Kiibitootja TSMC kasvatas kolmandas kvartalis müüki 30%
Investor Paavo Siimanni kirev CV viis kaheksakordse keskmise palgani
  • 16.07.25, 13:44
Investor Paavo Siimanni kirev CV viis kaheksakordse keskmise palgani
AEI vara väärtus on 181 miljonit eurot, omakapital 96 miljonit eurot. Ettevõtte portfell koosneb 280 MW rohelist energiat tootvatest päikese- ja tuuleparkidest Poolas ja Leedus.
  • ST
  • 16.10.25, 11:24
Atsinaujinančios energetikos investicijos alustab 8,5% tootlusega võlakirjade pakkumist

Kadri Koplimäe (paremal) töötas enne Alexelasse minemist viimased kümme aastat kinnisvaraettevõtte Endoveri finantsjuhina, varasemalt on ta olnud Trigon Agri finantsdirektor.
Uudised
  • 15.10.25, 15:54
Alexela finantsjuht lahkus pärast kahte kuud ametist
Investor Indrek Naur nõustub, et kinnisvaraarendajad on Balti börsi suurimad võlakirjaemitendid, kuid fundamentaalne mure püsib: maatükk ei tooda rahavoogu.
Börsiuudised
  • 16.10.25, 09:43
Eksperdid ei usalda uusi võlakirju: kõrged intressid, aga varjatud riskid
Lasnamäele Tondiraba jäähalli kõrvale plaanib Tallinna linnavalitsus ehitada rahvusvahelise ujumisföderatsiooni nõuetele vastava 50meetrise basseiniga ujula. Varasemad kaks hanget, millega oleks eraarendaja lisaks ujulale ehitanud kompleksi ka spaa, hosteli ja treeningsaalid, on erinevatel põhjustel tühistatud.
Suur lugu
  • 16.10.25, 06:00
Poliitiline lahing ümber Lasnamäe ujula: rängad süüdistused, skeemikahtlus ja salapärased sõnumid
“Vaja on sooja kohta ja vahendustasu.”
Marabu Airlines lendab Saksamaalt peamiselt Vahemere kuurortidesse, fotol lennufirma õhusõiduk ületamas kiirteed Leipzigi lennujaamas.
Saated
  • 16.10.25, 13:21
Eesti suurim lennufirma 40miljonilisest kahjumist: kasvame nagu idufirma
Investeerimisstrateegia on elav dokument, millele peaks investor vähemalt korra aastas otsa vaatama ja siis vastavalt olukorra või eesmärkide muutumisele korrektiive tegema, sõnas aasta investor Kristi Saare.
Saated
  • 16.10.25, 16:15
Kristi Saare: algajatel investoritel tekib probleem, kui portfelli maht oluliselt kasvab
Üllataval kombel on minu portfellis aktsiaid, mille peaksin välja viskama, kuna jäävad minu eesmärgile alla.
Investor Toomas
  • 15.10.25, 14:26
Karm tõdemus sunnib mind portfelli puhastama
Tartus füüsilise paadipoe sulgenud ettevõtja leidis siiski võimaluse sama valdkonnaga jätkata. Foto on illustratiivne.
Uudised
  • 16.10.25, 14:19
Tartu paadipood vajus pankrotti. “Püüdsin äri vee peal hoida”
Impact Dayl 2025 oli arutelu keskmes küsimus, kes vastutab muutuste ja jätkusuutlikkuse (tuleviku) eest: organisatsioon või indiviid?
  • ST
Sisuturundus
  • 15.10.25, 12:22
Vastutus ei ole nullsumma: regulaatorid peavad looma stabiilsed ja selged raamid
Bolti kaubamärgi all Maltal tegutsenud ja Boltiga lootusetult tülis ettevõte ütleb, et ei teinud midagi valesti.
“Bolt on valmis kasutama jõudu.” Taksohiid ragistab juba aastaid vihase välismaa partneriga
Enlight Researchi asutaja ja analüütik Mattias Wallanderi hinnangul võiks Leedu pensionireform aktsiaturgu mõjutada küll, kuid ta usub, et raha liigub börsi asemel võlakirjamulli kasvatamisele.
Leedu pensionireform toob turule raha, kuid mitte tormi
Loe analüütikute parimaid aktsiaideid
Donald Trump ja Vladimir Putin kohtusid viimati augusti keskel Alaskal.
Trumpi sõnul kohtub ta Putiniga Budapestis
Bolti kaubamärgi all Maltal tegutsenud ja Boltiga lootusetult tülis ettevõte ütleb, et ei teinud midagi valesti.
“Bolt on valmis kasutama jõudu.” Taksohiid ragistab juba aastaid vihase välismaa partneriga
USA aktsiaturud lõpetasid kauplemispäeva madalamal.
Pangaskandaal tiris USA börsid miinusesse
“Meretuuleenergiat toetava investeerimiskeskkonna kujundamisel on Eesti liikunud võrreldes muu Euroopaga täpselt vastupidises suunas,” märgib taastuvenergia koja juht Silver Sillak. Fotol on Nystedi meretuulepark Gedseri lähistel Taanis.
Silver Sillak: ainult Eesti ei tule taastuvenergia tootmise suurendamisega toime. Aga peab tulema
Saksamaa keskpanga president Joachim Nagel kinnitas, et kuigi inflatsioon alaneb aeglaselt, on praegune intressimäärade kurss selge.
Euroopa Keskpanga tippliikmed: intressimäärade langetamise tsükkel on läbi
Investeerimisstrateegia on elav dokument, millele peaks investor vähemalt korra aastas otsa vaatama ja siis vastavalt olukorra või eesmärkide muutumisele korrektiive tegema, sõnas aasta investor Kristi Saare.
Kristi Saare: algajatel investoritel tekib probleem, kui portfelli maht oluliselt kasvab
Rail Balticu Ülemiste terminali ehitus.
  • PRO
Taristuehitajate TOPi liidrid: Rail Baltic hoiab sektori vee peal, aga ei päästa kõiki
Ärikinnisvara kestlikkuse standardid liiguvad uuele tasemele
  • ST
Ärikinnisvara kestlikkuse standardid liiguvad uuele tasemele
Kaks USA regionaalpanka on väidetavalt sattunud pettuse ohvriks.
Pettuseoht paiskas USA regionaalpangad vabalangusesse
Kulla hind on tänavu kerkinud ligi 60%.
Kaubandussõda ja Powelli vihjed tõukasid kulla hinna uude kõrgusesse
Selleks aastaks seatud finantseesmärke Nordea ei muutnud.
Nordea pank teatas üllatavad tulemused
Investor Indrek Naur nõustub, et kinnisvaraarendajad on Balti börsi suurimad võlakirjaemitendid, kuid fundamentaalne mure püsib: maatükk ei tooda rahavoogu.
Eksperdid ei usalda uusi võlakirju: kõrged intressid, aga varjatud riskid
Novaturase uued juhid on grupis täitnud teisi ametikohti üle 20 aasta.
Novaturas sai uued pealikud
Tornimäe 5 registreeritud Gunvor Services osutab kontserni ettevõtetele agendi- ja muid tugiteenuseid, mitukümmet töötajat kohustatakse kaugtöö asemel kontoris töötama.
Šveitsi naftakaupleja puistab Eesti juhatust ja ajab töötajaid kontorisse
Investor Triin Hertmann Äriplaan 2025 konverentsil.
Kuus eestlast valiti 100 mõjukaima naise sekka
Tollikoer Pähkel nuhkimas Omniva sorteerimisekeskuses pakke.
Hiina pakkide megabuumi hakatakse piirama. “See on tekitanud tõsiseid probleeme”
Vasakul Bombay Groupi üks juht Dajana Tiitsaar, keskel Bombay Groupi külalislahkuse juht Anton Jolkin. The Burmani hotelli sisse astudes näeb head õpikunäidet art déco ’st: kuld, sümmeetrilised mustrid, funktsionaalne nostaliga-futurism, siin-seal juugendit.
Michelin märkis Tallinna luksushotelli maailma parimaks
Arhitektuuribüroo kavand tulevasest Loksa spaahotellist.
Mitu rauda tules: järgnevatel aastatel kerkib viis spaahotelli
Silmakirurg plaanib Loksal suurelt arendada
Saksamaa kütuseturul juhtus 2000. aastate alguses midagi sarnast nagu praegu Eestis, kui väiksemad ketid läksid n-ö säästukontseptsiooni ellu viima ning viilisid kulud väga õhukeseks. „Tulemus on see, et täna Saksamaal sisuliselt ükski tankla mingeid lojaalsust ei paku,“ ütles Alexela juhatuse liige Tarmo Kärsna.
Kütuseturul lahvatas aastate suurim hinnasõda. “See on psühholoogiline kurnamine.”
Ukrainast pärit Maksym (Max) Krupyshev on Coinspaidi kaasasutaja, juht ja avalik nägu.
Suurfirma kaotas küberrünnakus jälle miljoneid. „Häkkimine on äriprojekt“
Kui maakler pakub teenuseid läbi ettevõtte, mis pole käibemaksukohustuslane, saab ta kliendile suurematest konkurentidest ligi veerandi võrra soodsama hinna teha.
Maaklerid vingerdavad käibemaksu eest. Konkurent: see ajab lihtsalt närvi

Raul Rebane tajub protestivalimiste hõngu: inimesed ravivad seda kohta, mis on kõige valusam
Hommikuprogramm
Raul Rebane tajub protestivalimiste hõngu: inimesed ravivad seda kohta, mis on kõige valusam
00:00
Globaalses pilgus teisitimõtlemisest: edukaim näide võibki olla Lenin
Globaalne pilk
Globaalses pilgus teisitimõtlemisest: edukaim näide võibki olla Lenin
00:00
Suurettevõtjat rikkus ei ahvatle. “Mingil hetkel lihtsalt märkamatult näed, et raha tekib”
Tippkohtumine
Suurettevõtjat rikkus ei ahvatle. “Mingil hetkel lihtsalt märkamatult näed, et raha tekib”
150 miljoni eurose hanke võitnud ettevõtja: kohtuvaidlus konkurendiga pani kõva põntsu
Hommikuprogramm
150 miljoni eurose hanke võitnud ettevõtja: kohtuvaidlus konkurendiga pani kõva põntsu
Ettevõtete rahastajad: õhus on kevadet – aeg on äriplaanidelt tolm pühkida
Finantsuudised fookuses
Ettevõtete rahastajad: õhus on kevadet – aeg on äriplaanidelt tolm pühkida
„Excelis nägi see kohutav välja“. Suurarendaja ohverdas kvaliteedi nimel kaks korrust
Eetris on ehitusuudised
„Excelis nägi see kohutav välja“. Suurarendaja ohverdas kvaliteedi nimel kaks korrust
1
Uudised
  • 15.10.25, 15:54
Alexela finantsjuht lahkus pärast kahte kuud ametist
2
Uudised
  • 16.10.25, 14:19
Tartu paadipood vajus pankrotti. “Püüdsin äri vee peal hoida”
3
Suur lugu
  • 16.10.25, 06:00
Poliitiline lahing ümber Lasnamäe ujula: rängad süüdistused, skeemikahtlus ja salapärased sõnumid
“Vaja on sooja kohta ja vahendustasu.”
4
Saated
  • 16.10.25, 16:15
Kristi Saare: algajatel investoritel tekib probleem, kui portfelli maht oluliselt kasvab
5
Börsiuudised
  • 16.10.25, 09:43
Eksperdid ei usalda uusi võlakirju: kõrged intressid, aga varjatud riskid
6
Saated
  • 16.10.25, 13:21
Eesti suurim lennufirma 40miljonilisest kahjumist: kasvame nagu idufirma

Saated
  • 17.10.25, 10:17
Paavo Siimann kohtus Armeenias Nvidia asepresidendiga: ta on enesekindel, et konkurente ei ole ega tule
Saated
  • 17.10.25, 09:34
Raul Rebane tajub protestivalimiste hõngu: inimesed ravivad seda kohta, mis on kõige valusam
Börsiuudised
  • 17.10.25, 09:27
Täna lõppevad Everausi ja Elevingi võlakirjapakkumised
Börsiuudised
  • 17.10.25, 09:00
Leedu pensionireform toob turule raha, kuid mitte tormi
Loe analüütikute parimaid aktsiaideid
Uudised
  • 17.10.25, 08:57
Trumpi sõnul kohtub ta Putiniga Budapestis
Arvamused
  • 17.10.25, 06:00
Silver Sillak: ainult Eesti ei tule taastuvenergia tootmise suurendamisega toime. Aga peab tulema
Uudised
  • 17.10.25, 06:00
“Bolt on valmis kasutama jõudu.” Taksohiid ragistab juba aastaid vihase välismaa partneriga
Börsiuudised
  • 16.10.25, 23:18
Pangaskandaal tiris USA börsid miinusesse
