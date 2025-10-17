Tagasi 17.10.25, 09:34 Raul Rebane tajub protestivalimiste hõngu: inimesed ravivad seda kohta, mis on kõige valusam Tänavuste kohalike omavalitsuste valimiste kõige suurem mõjur on Ukraina sõda ja oodata on arvestatavat hulka protestihääli, mis ei lähtu kohalikest teemadest, rääkis kommunikatsiooniekspert Raul Rebane.

Kommunikatsiooniekspert Raul Rebane ütles, et Ukraina sõda on tänavu valimistel kõige suurem mõjur.

Foto: Raul Mee

“Nendel valimistel läheb erakordselt suur hulk hääli – sõltumata kohalikest oludest – suurte probleemide poolt või vastu hääletamisele. Need suured probleemid ongi muudatused, mis on paari-kolme aasta jooksul toimunud riigi tasandil. Need on inimestele valusamad,” rääkis Rebane Äripäeva raadio hommikuprogrammis.

Intervjuus rääkis Rebane, mis tagab taas Keskerakonnale Tallinnas suurte häältesaagi ja millised erakonnad on läinud lati alt läbi. Samuti selgitas ta, mida saab järeldada esimeste valimistel osavõtu trendide kohta ja milline valijagrupp on tavaliselt kõige jõulisem. Juttu tuli ka kampaaniate stiili ja sõnumite muutustest ning sotsiaalmeedia kampaania mõjust.

Küsis Joonas-Hendrik Mägi.

