Puidutööstuse TOP: liidrid õppisid kriise juhtima

Eesti puidutööstus tuli 2024. aastast välja tugevamana, kui aasta varem kardeti: tootmismahud küll kõikjal ei kasvanud, kuid kasumlikkus ja rahavood paranesid ning investeeringud suundusid üha enam efektiivsuse, energiasäästu ja tehnoloogia uuendamisse. Ettevõtjad on õppinud kriise juhtima.
Möödunud aasta majandustulemustest joonistub välja selge nihe tootmise kasvatamiselt tootlikkuse suurendamisele.
Foto: Liis Treimann
Kui veel aasta tagasi hoidis sektor hinge kinni toorainehindade, energiaturu ebastabiilsuse ja nõudluse languse tõttu, siis nüüd näitavad tulemused, et ettevõtted on õppinud kriise juhtima, mitte ainult taluma.
Möödunud aasta majandustulemustest joonistub välja selge nihe tootmise kasvatamiselt tootlikkuse suurendamisele. Ettevõtted keskendusid töökindlusele, protsesside digitaliseerimisele ja kulubaasi korrigeerimisele. Laienemisi asendasid hooldus- ja moderniseerimisprojektid, mille eesmärk oli energiatõhusus ja suurem kontroll kulude üle. Just strateegiline ettevaatus on paljudel aidanud kasumlikkust säilitada või isegi mitmekordistada.
Väimelas puidu kompetentsikeskuses Tsenter toimunud Robofest tõi kokku ettevõtjad, tudengid ja teadlased, et arutada robotite ja automatiseerimise rolli Eesti tööstuse arengus. Äripäeva raadiosaates “Mets ja majandus” vahendame olulisemaid teemasid.
Suurettevõtjale Jüri Külvikule kuuluv puidukontsern Lemeks suutis eelmisel aastal kasvatada käivet 7 protsenti, üle 200 miljoni euro, ning omanik võttis firmast seepeale välja mitukümmend miljonit eurot.
Viimaste aastate jooksul on kinnisvarasektori rahvusvahelised kestlikkuse standardid teinud läbi suure uuenduskuuri. Euroopa rohepöörde eesmärgid, uued kliimapoliitikad ja investorite kasvavad ootused on viinud selleni, et nii LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) kui ka BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Methodology) on tulnud välja uute versioonidega – mõlemad oluliselt ambitsioonikamad kui nende eelkäijad. Eesmärgiks ei ole pelgalt rangemad nõuded, vaid tulevikukindlate ja väiksema keskkonnamõjuga hoonete loomine, mis vastavad juba täna homsete regulatsioonide ja turu ootustele.