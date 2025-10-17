Galerii: Investeerimisklubi kutsus külla Joakim Heleniuse

„Soraineni sageduse“ saates saavad kokku kaks soome päritolu ärimeest: omanimelise advokaadibüroo asutaja Aku Sorainen ja Trigon Capitali juht Joakim Helenius. Mõlemat meest seob tihe side Eestiga, mis sai alguse 90ndatel.
Majandusteadlaseks õppinud ning karjääri esimeses pooles Goldman Sachsi investeerimispangas töötanud suurettevõtja Joakim Helenius ennustab USA turule peatset korrektsiooni, ent pikas plaanis soovitab ikkagi sinna investeerida.
Atsinaujinančios Energetikos Investijos ( AEI ), mida juhib Lords LB Asset Management, alustab uue võlakirjaemissiooni avaliku pakkumisega. Investoritele pakutakse 13-kuulisi võlakirju 8,5%-se fikseeritud aastase intressimääraga. Investeerida saavad alates tuhandest eurost nii Balti riikide era- kui ka institutsionaalsed investorid. Pakkumist korraldab investeerimispangandusettevõte Orion Securities.