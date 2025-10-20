Äripäev
  20.10.25, 00:31

Isamaa saavutas Rakveres ainuvõimu, kuid võtab ilmselt kellegi kampa

Kui neli aastat tagasi sai kokku lüüa Rakveres kandideerinud erakondade ja ühe suure valimisliidu soovitud kohtade arv 21-liikmelises volikogus, tuli tulemuseks 31. Tänavu oldi märksa tagasihoidlikumad.
Rakvere tulemused on selgunud ning Isamaa seltskond saab rõõmsalt klaase kokku lüüa ning šampust rüübata.
  • Rakvere tulemused on selgunud ning Isamaa seltskond saab rõõmsalt klaase kokku lüüa ning šampust rüübata.
  • Foto: Andres Pulver
Keskerakonna nimekirja esinumber Andres Jaadla ütles, et tuleb olla realistlik ning põhiline on üldse volikogusse pääseda. Rakvere linnavolikogu esimees, Isamaasse kuuluv Mihkel Juhkami, pakkus küll Keskerakonnale kahte või isegi kolme kohta, kuid lõpuks sai Keskerakond siiski ühe koha.
Maaklerid vingerdavad käibemaksu eest. Konkurent: see ajab lihtsalt närvi

