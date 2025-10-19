Äripäev
Küsi ÄPltTelli Äripäev €3.99 kuu
Äripäev
Minu ÄP
  • OMX Baltic−0,37%293,15
  • OMX Riga0,1%911,69
  • OMX Tallinn−0,55%1 901,06
  • OMX Vilnius−0,26%1 264,33
  • S&P 5000,53%6 664,01
  • DOW 300,52%46 190,61
  • Nasdaq 0,52%22 679,98
  • FTSE 100−0,86%9 354,57
  • Nikkei 2251,56%48 325,28
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%94,9
  • OMX Baltic−0,37%293,15
  • OMX Riga0,1%911,69
  • OMX Tallinn−0,55%1 901,06
  • OMX Vilnius−0,26%1 264,33
  • S&P 5000,53%6 664,01
  • DOW 300,52%46 190,61
  • Nasdaq 0,52%22 679,98
  • FTSE 100−0,86%9 354,57
  • Nikkei 2251,56%48 325,28
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%94,9
  • 19.10.25, 10:59

Valimiste blogi: Keskerakond võitis Tallinnas. Tartus pidi Reformierakond tunnistama nappi kaotust

Keskerakond võitis Tallinnas oodatult valimised, kuid ei saavutanud ainuvõimu. EKRE jäi välja, Parempoolsed said sisse.
Mihhail Kõlvart pidamas võidukõne.
  • Mihhail Kõlvart pidamas võidukõne.
  • Foto: Liis Treimann
Keskerakond sai 37 mandaati, sotsid said 17 mandaati, Isamaa 11 mandaati, Reformierakond 8 mandaati ja Parempoolsed said sisse 6 mandaadiga. Pealinna volikokku ei pääsenud EKRE ega E200.
See teema pakub huvi? Hakka neid märksõnu jälgima ja saad alati teavituse, kui sel teemal ilmub midagi uut!

Seotud lood

Uudised
  • 20.10.25, 00:31
Isamaa saavutas Rakveres ainuvõimu, kuid võtab ilmselt kellegi kampa
Kui neli aastat tagasi sai kokku lüüa Rakveres kandideerinud erakondade ja ühe suure valimisliidu soovitud kohtade arv 21-liikmelises volikogus, tuli tulemuseks 31. Tänavu oldi märksa tagasihoidlikumad.
Arvamused
  • 18.10.25, 18:00
Krutime põnevust: KOV valimiste 15 suurt küsimust ja 15 ennustust
Poliitikahuviline Äripäeva ajakirjanik Neeme Korv pani ritta 15 küsimust, millele valija kohaliku omavalitsuse volikogude valimistel vastuse annab ning lisas mängu iluks ka omapoolse prognoosi.
Arvamused
  • 16.10.25, 06:00
Arvamusliidrid: magala-mentaliteet jätab omavalitsused jõukusest ilma
Omavalitsustest endist sõltub, kas ja kui palju nende linna või valda investeeringuid tehakse ning investeeringute ligi meelitamiseks läheb lisaks õigele suhtumisele tarvis ka selget tegevusplaani – teisisõnu juhtimiskvaliteeti, leiavad Äripäeva arvamusliidrite küsitlusele vastanud inimesed.
Arvamused
  • 16.09.25, 17:00
Andres Pulveri valimisootused: mannetud oravad ja otsustavad tuulikuhääled
Lääne-Virumaal kerkivad valimistega seoses üles kindlasti küsimused, kui suure võidu võtab Isamaa Rakveres, kas Tapal saab keegi praegusest selgema ülekaalu ja millist mõju avaldab uute valimisliitude tekkimine.
  • ST
Sisuturundus
  • 16.10.25, 11:24
Atsinaujinančios energetikos investicijos alustab 8,5% tootlusega võlakirjade pakkumist
Atsinaujinančios Energetikos Investijos ( AEI ), mida juhib Lords LB Asset Management, alustab uue võlakirjaemissiooni avaliku pakkumisega. Investoritele pakutakse 13-kuulisi võlakirju 8,5%-se fikseeritud aastase intressimääraga. Investeerida saavad alates tuhandest eurost nii Balti riikide era- kui ka institutsionaalsed investorid. Pakkumist korraldab investeerimispangandusettevõte Orion Securities.

Hetkel kuum

Saaremaa ladvaöun. Kodukülla naasnud ettevõtja veab kihisevat miljonikäibega limpsiäri
Suur lugu
  • 18.10.25, 07:00
Saaremaa ladvaöun. Kodukülla naasnud ettevõtja veab kihisevat miljonikäibega limpsiäri
Talentide endale võitmine on advokaadibüroo Lepmets & Nõges jaoks olnud pikk protsess. “Kui head inimesed sinuni jõuavad, siis on juba oluliselt lihtsam kasvada,” räägib büroo juhtivpartner Ott Lepmets (vasakul). Tema äripartner Kristjan Nõges (paremal) tõdeb, et õigusmaastikul on nõudlus kvaliteetse tööjõu järele suurem kui pakkumine.
Saated
  • 17.10.25, 14:00
Sõbrad lõid advokaadibüroo, kust üle kümne aasta pole keegi ära läinud
"Turul käib võitlus talentide pärast"
Alexela teatas, et muudab oma kliendiprogrammi ja hakkab peagi kuvama kütuse hinda teisiti.
Uudised
  • 17.10.25, 17:27
Kütuseturu hinnasõda: Alexela annab järele klientide nõudmisele
Viktor Siilats hindab luksust, peab lugu kvaliteedist, aga raha kui sellist eesmärgina ei pea. See ei tooks tema sõnul talle edu.
Uudised
  • 18.10.25, 15:00
Tippärimees Viktor Siilats luksusest: “Kui ettevõtjat ei motiveerita, siis miks ta üldse peab tegutsema?”
Triple Net Capitali osanik Andres Urb rääkis Lutheri kvartali müügiplaanist juba märtsis. Nüüd on tehing tehtud ja Urbist koos teises osanikega saanud Arco Vara aktsionär.
Uudised
  • 17.10.25, 15:30
Lutheri kvartali müüjad said piraka tüki Arco Varast
Päikesepaneelidest katuseid tootev Roofit.Solar jõudis samuti Siftedi edetabelisse.
Uudised
  • 18.10.25, 10:49
Viis Eesti idufirmat pääsesid maineka Euroopa edetabelisse
Kunagine suurtööstuste Kalevi ja Tere omanik Oliver Kruuda figureerib juba aastaid peamiselt kohtu-uudistes.
Uudised
  • 17.10.25, 14:47
Oliver Kruuda plaan vabaneda pankrotihaldurist läks seekord luhta
Verston Eesti juht Jarmo Liiver.
  • ST
Sisuturundus
  • 17.10.25, 13:44
Verstoni juhti Jarmo Liiverit tabas kliimamuutuste kiirus Norras kalal käies
Matvei Nikitenko on töötanud meretranspordi valdkonnas nõukogude ajast peale. Fotol konteiner endise Loigo Marine Supply territooriumil.
Miljonikäibega merendusfirma vajub põhja: “Ongi kõik, kõike head”
Mihhail Kõlvart pidamas võidukõne.
Valimiste blogi: Keskerakond võitis Tallinnas. Tartus pidi Reformierakond tunnistama nappi kaotust
Rakvere tulemused on selgunud ning Isamaa seltskond saab rõõmsalt klaase kokku lüüa ning šampust rüübata.
Isamaa saavutas Rakveres ainuvõimu, kuid võtab ilmselt kellegi kampa
Matvei Nikitenko on töötanud meretranspordi valdkonnas nõukogude ajast peale. Fotol konteiner endise Loigo Marine Supply territooriumil.
Miljonikäibega merendusfirma vajub põhja: “Ongi kõik, kõike head”
Poliitikud ei ole mannekeenid. Ometi on neil kohati sarnaseid elemente.
Raadiohommikus: värskete valimistulemuste tulevärk
Valimisaktiivsus ületas 2021. aasta oma.
Valimas käis pea 60% valijatest
Bolti takso
Nädala lood. Bolt ragistab aastaid vihase välismaa partneriga ning mitmete firmade juhtide vahetused
Viktor Siilats hindab luksust, peab lugu kvaliteedist, aga raha kui sellist eesmärgina ei pea. See ei tooks tema sõnul talle edu.
Tippärimees Viktor Siilats luksusest: “Kui ettevõtjat ei motiveerita, siis miks ta üldse peab tegutsema?”
Valimispäev on seekord pühapäev, 19. oktoober.
Krutime põnevust: KOV valimiste 15 suurt küsimust ja 15 ennustust
AEI vara väärtus on 181 miljonit eurot, omakapital 96 miljonit eurot. Ettevõtte portfell koosneb 280 MW rohelist energiat tootvatest päikese- ja tuuleparkidest Poolas ja Leedus.
  • ST
Atsinaujinančios energetikos investicijos alustab 8,5% tootlusega võlakirjade pakkumist
Blackstone’i president Jonathan Gray: „Inimesed ütlevad: ‘See lõhnab nagu mull’, aga nad ei küsi: ‘Mis saab traditsioonilistest ettevõtetest, mida see võib täielikult raputada?’“
Suur investeerimisfirma hoiatab: Wall Street alahindab tehisintellekti riske
Järgmisest nädalast hakkab tulemuste hooaeg pihta.
Pilguheit tulemuste hooajale toob närvikõdi
Kolm USA peamist indeksit lõpetasid nädala tõusuga.
USA aktsiaturud lõpetasid ebastabiilse nädala tõusuga
Oracle´i tegevjuht Sam Altman.
Oracle'i aktsia langes üle 7% pärast seda, kui lennufirma kinnitas häkkimiskatsed
Novo Nordiski aktsia taandus reedel Kopenhaageni börsil 7%.
Järgmised ravimiaktsiad langevad, sest Trump lubab hinnalangust
Tornimäe 5 registreeritud Gunvor Services osutab kontserni ettevõtetele agendi- ja muid tugiteenuseid, mitukümmet töötajat kohustatakse kaugtöö asemel kontoris töötama.
Šveitsi naftakaupleja puistab Eesti juhatust ja ajab töötajaid kontorisse
Investor Triin Hertmann Äriplaan 2025 konverentsil.
Kuus eestlast valiti 100 mõjukaima naise sekka
Tollikoer Pähkel nuhkimas Omniva sorteerimisekeskuses pakke.
Hiina pakkide megabuumi hakatakse piirama. “See on tekitanud tõsiseid probleeme”
Vasakul Bombay Groupi üks juht Dajana Tiitsaar, keskel Bombay Groupi külalislahkuse juht Anton Jolkin. The Burmani hotelli sisse astudes näeb head õpikunäidet art déco ’st: kuld, sümmeetrilised mustrid, funktsionaalne nostaliga-futurism, siin-seal juugendit.
Michelin märkis Tallinna luksushotelli maailma parimaks
Arhitektuuribüroo kavand tulevasest Loksa spaahotellist.
Mitu rauda tules: järgnevatel aastatel kerkib viis spaahotelli
Silmakirurg plaanib Loksal suurelt arendada
Saksamaa kütuseturul juhtus 2000. aastate alguses midagi sarnast nagu praegu Eestis, kui väiksemad ketid läksid n-ö säästukontseptsiooni ellu viima ning viilisid kulud väga õhukeseks. „Tulemus on see, et täna Saksamaal sisuliselt ükski tankla mingeid lojaalsust ei paku,“ ütles Alexela juhatuse liige Tarmo Kärsna.
Kütuseturul lahvatas aastate suurim hinnasõda. “See on psühholoogiline kurnamine.”
Ukrainast pärit Maksym (Max) Krupyshev on Coinspaidi kaasasutaja, juht ja avalik nägu.
Suurfirma kaotas küberrünnakus jälle miljoneid. „Häkkimine on äriprojekt“
Kui maakler pakub teenuseid läbi ettevõtte, mis pole käibemaksukohustuslane, saab ta kliendile suurematest konkurentidest ligi veerandi võrra soodsama hinna teha.
Maaklerid vingerdavad käibemaksu eest. Konkurent: see ajab lihtsalt närvi

Podcastid

Äripäeva arvamusliider: Temu kraam on letikaupleja suhtes kahekordselt ebaõiglane konkurents
Äripäeva arvamusliider
Äripäeva arvamusliider: Temu kraam on letikaupleja suhtes kahekordselt ebaõiglane konkurents
00:00
Suurettevõtjat rikkus ei ahvatle. “Mingil hetkel lihtsalt märkamatult näed, et raha tekib”
Tippkohtumine
Suurettevõtjat rikkus ei ahvatle. “Mingil hetkel lihtsalt märkamatult näed, et raha tekib”
00:00
Eesti parim golfar: Londonis on mul fänne jalaga segada
Hommikuprogramm
Eesti parim golfar: Londonis on mul fänne jalaga segada
Raul Rebane tajub protestivalimiste hõngu: inimesed ravivad seda kohta, mis on kõige valusam
Hommikuprogramm
Raul Rebane tajub protestivalimiste hõngu: inimesed ravivad seda kohta, mis on kõige valusam
Globaalses pilgus teisitimõtlemisest: edukaim näide võibki olla Lenin
Globaalne pilk
Globaalses pilgus teisitimõtlemisest: edukaim näide võibki olla Lenin
150 miljoni eurose hanke võitnud ettevõtja: kohtuvaidlus konkurendiga pani kõva põntsu
Hommikuprogramm
150 miljoni eurose hanke võitnud ettevõtja: kohtuvaidlus konkurendiga pani kõva põntsu
20.10.2025 Exceli meistriklass finantsjuhtidele ja juhtidele
Äripäeva Akadeemia
Exceli meistriklass finantsjuhtidele ja juhtidele
6 akadeemilist tundi
23.10.2025 Spetsialistist juhiks 2
Äripäeva Akadeemia
Spetsialistist juhiks 2
8 akadeemilist tundi
27.10-30.10.2025 AZ-104T00: Microsoft Azure Administrator
IT Koolitus
AZ-104T00: Microsoft Azure Administrator
32 akadeemilist tundi
Tipptegijate kool 2025/2026
Äripäeva Akadeemia
Tipptegijate kool
18 päeva
29.10.2025 Tehisintellekti meistriklass juhtidele - promptimine
Äripäeva Akadeemia
Tehisintellekti meistriklass juhtidele - promptimine
8 akadeemilist tundi
30.10.2025 Suhtlemine konfliktsetes olukordades
Äripäeva Akadeemia
Suhtlemine konfliktsetes olukordades
8 akadeemilist tundi
30.10.2025 AI kasutamine tööülesannetes
Äripäeva Akadeemia
AI kasutamine tööülesannetes
6 akadeemilist tundi
03.11.2025 Ettevõtte finantsplaneerimine
Äripäeva Akadeemia
Ettevõtte finantsplaneerimine
8 akadeemilist tundi
04.-06.11.2025 Agiilsed tööviisid ja nende rakendamine
IT Koolitus
Agiilsed tööviisid ja nende rakendamine
12 akadeemilist tundi
04.11., 20.11., 04.12.2025 Juhtimise võtmeoskused
Äripäeva Akadeemia
Juhtimise võtmeoskused
24 akadeemilist tundi
05.11 ja 12.11.2025 Tulemuslik protsessijuhtimine
Äripäeva Akadeemia
Tulemuslik protsessijuhtimine
16 akadeemilist tundi
05.11.2025 Eduka enesejuhi oskused
Äripäeva Akadeemia
Eduka enesejuhi oskused
8 akadeemilist tundi

Enimloetud

1
Uudised
  • 17.10.25, 17:27
Kütuseturu hinnasõda: Alexela annab järele klientide nõudmisele
2
Saated
  • 17.10.25, 14:00
Sõbrad lõid advokaadibüroo, kust üle kümne aasta pole keegi ära läinud
"Turul käib võitlus talentide pärast"
3
Uudised
  • 17.10.25, 14:47
Oliver Kruuda plaan vabaneda pankrotihaldurist läks seekord luhta
4
Suur lugu
  • 18.10.25, 07:00
Saaremaa ladvaöun. Kodukülla naasnud ettevõtja veab kihisevat miljonikäibega limpsiäri
5
Uudised
  • 17.10.25, 13:15
Valitsus tahab võõrtöölistelt võtta palgalatti maha – kriitikud hoiatavad kohalike väljatõrjumise eest
Tööandjad: sobib regionaalsete palkadega rohkem
6
Uudised
  • 16.10.25, 13:11
Valitsus lihtsustab väikehoonete ehitamist ja kaotab väikeeramute kasutusload

Viimased uudised

Uudised
  • 20.10.25, 03:15
Suur kosjaskäik: Ossinovski tahab luua SIRPi. Tartus haub plaane Eesti 200
Uudised
  • 20.10.25, 00:31
Isamaa saavutas Rakveres ainuvõimu, kuid võtab ilmselt kellegi kampa
Uudised
  • 19.10.25, 20:36
Valimas käis pea 60% valijatest
Saated
  • 19.10.25, 18:15
„Tahan puhkust ilma meilivahetuseta.” Töötaja ootab tööandjalt digilahendusi
Soovitused, mida silmas pidada personalitarkvara valimisel
Uudised
  • 19.10.25, 18:00
Raadiohommikus: värskete valimistulemuste tulevärk
Uudised
  • 19.10.25, 15:30
Nädala lood. Bolt ragistab aastaid vihase välismaa partneriga ning mitmete firmade juhtide vahetused
Börsiuudised
  • 19.10.25, 13:28
Suur investeerimisfirma hoiatab: Wall Street alahindab tehisintellekti riske
Saated
  • 19.10.25, 12:30
ERSO peadirigent: äriringkond saab kultuuri tähtsusest aru, poliitikud mitte
Tagasi Äripäeva esilehele

Äripäev

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Äripäev on ettevõtlike inimeste meediaväljaanne. Äripäeva omanik on Põhjamaade meediakontsern Bonnier Grupp.

© AS Äripäev 2000-2025