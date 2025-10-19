Äripäev
  • OMX Baltic−0,37%293,15
  • OMX Riga0,1%911,69
  • OMX Tallinn−0,55%1 901,06
  • OMX Vilnius−0,26%1 264,33
  • S&P 5000,53%6 664,01
  • DOW 300,52%46 190,61
  • Nasdaq 0,52%22 679,98
  • FTSE 100−0,86%9 354,57
  • Nikkei 225−1,44%47 582,15
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%94,9
  19.10.25, 13:28

Suur investeerimisfirma hoiatab: Wall Street alahindab tehisintellekti riske

Wall Streeti investorid alahindavad tehisintellekti võimet muuta terveid tööstusharusid, ütles maailma üks suurimaid investeerimisfirmasid Blackstone’i president Jonathan Gray.
Blackstone’i president Jonathan Gray: „Inimesed ütlevad: ‘See lõhnab nagu mull’, aga nad ei küsi: ‘Mis saab traditsioonilistest ettevõtetest, mida see võib täielikult raputada?’“
  Foto: Reuters/Scanpix
  • Foto: Reuters/Scanpix
Gray sõnul on AI-ga seotud riskide hindamine muutunud erakapitali investeerimisfirma jaoks prioriteediks, kuna tehnoloogia on juba hakanud ärimudeleid ümber kujundama ja töökohti kaotama.
See teema pakub huvi? Hakka neid märksõnu jälgima ja saad alati teavituse, kui sel teemal ilmub midagi uut!

