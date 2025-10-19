Suur investeerimisfirma hoiatab: Wall Street alahindab tehisintellekti riske

Maailma suurim alternatiivsete varade haldur Blackstone plaanib järgmise kümnendi jooksul investeerida Euroopasse kuni 500 miljardit dollarit, ütles tegevjuht Steve Schwarzman teisipäeval intervjuus Bloomberg Televisionile.
Investor ja õppejõud Paavo Siimann käis eelmisel nädalal Euroopa ettevõtjatest ja investoritest koosneva äridelegatsiooniga Armeenias, kus külastati ka Nvidia kontorit ja kuulati Nvidia ühe asepresidendi Rev Lebarediani ettekannet.
Verston Eesti juht Jarmo Liiveri sõnul peab tulevik olema targem, rohelisem ning paindlikum. Eesti suurim taristuehitaja on teinud kestlikkusest oma strateegilise prioriteedi ning just muutuste juhtimine aitab ettevõttel Euroopa mastaabis eestvedajaks pürgida.