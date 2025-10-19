Valimas käis pea 60% valijatest

Kõige kõrgem oli osalusprotsent Lääne maakonnas (63,8%) ja kõige madalam Ida-Viru maakonnas (53,5%). Hääletanuid oli kokku 595 257. Sellest 323 051 inimest hääletas pabersedeliga ja e-hääle andis 272 206 inimest.
Täna öösel selgub, kes võidutsevad kohalike omavalitsuste valimistel. Kas Keskerakond haarab pealinnas taas võimu? Kes kellele valimisööl kosja läheb? Jälgi kõige olulisemaid valimistega seotuid sündmusi ja valimistulemusi Äripäeva otseblogist.
Atsinaujinančios Energetikos Investijos ( AEI ), mida juhib Lords LB Asset Management, alustab uue võlakirjaemissiooni avaliku pakkumisega. Investoritele pakutakse 13-kuulisi võlakirju 8,5%-se fikseeritud aastase intressimääraga. Investeerida saavad alates tuhandest eurost nii Balti riikide era- kui ka institutsionaalsed investorid. Pakkumist korraldab investeerimispangandusettevõte Orion Securities.