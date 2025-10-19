Tagasi 19.10.25, 20:36 Valimas käis pea 60% valijatest Valimisjaoskondades lõppes täna kell 20.00 valimine ja kohaliku omavalitsuse volikogu valimistel osales esialgsetel andmetel 59,3% valijaskonnast ehk 595 260 inimest, teatas riigi valimisteenistus.

Valimisaktiivsus ületas 2021. aasta oma.

Foto: Liis Treimann

Kõige kõrgem oli osalusprotsent Lääne maakonnas (63,8%) ja kõige madalam Ida-Viru maakonnas (53,5%). Hääletanuid oli kokku 595 257. Sellest 323 051 inimest hääletas pabersedeliga ja e-hääle andis 272 206 inimest.