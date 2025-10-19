Raadiohommikus: värskete valimistulemuste tulevärk

Äripäeva raadio uue nädala esimene hommikuprogramm hoiab tervikuna fookuses laekuvaid valimistulemusi ning pinnib poliitikutelt tulevikuplaane.
- Poliitikud ei ole mannekeenid. Ometi on neil kohati sarnaseid elemente.
Kella seitsme ja kaheksa vahel kommenteerivad tulemusi Äripäeva raadiole Isamaa Tartu esinumber Tõnis Lukas, EKRE Mustamäe piirkonna esimees Mart Kallas ja Parempoolsete juht Lavly Perling.
Pärast kaheksat jätkame Tallinna kesklinna ringkonnas kandideeriva sotsiaaldemokraadi Madle Lippuse, Isamaa juhi Urmas Reinsalu ja Keskerakonda juhtiva Mihhail Kõlvartiga.
Peale üheksat on stuudios Reformierakonna nimekirjas kandideerinud suurärimees Urmas Sõõrumaa. Lisaks nimetatuile on võimalik ka mõni lisakülaline.
Hommikuprogrammi veavad Äripäeva raadio juht Neeme Korv ning toimetajad Lauri Leet ja Joonas-Hendrik Mägi.
Edasi jätkub saatepäev järgmiste saadetega:
10.00–11.00 “Sisuturundussaade”. Metallitööde allhankeettevõtte Danival MW tegevjuht Rainer Daniel räägib, miks Eesti tööstus peab õppima end julgemalt turundama ja välisturgudel nähtavamaks tegema. Saates selgub, kuidas messidel osalemine, müügijulgus ja pikaajaline kannatlikkus aitavad väiksel tootjal kasvada rahvusvaheliseks partneriks.
11.00–12.00 “Kuum tool”. Külas on investorid Triin Hertmann ja Kärt Siilats, kes annavad hinnangu värsketele valimistulemustele ja mida peaksid nendest järeldama investorid-ettevõtjad. Samuti jagavad Hertmann ja Siilats, mida arvavad sellest, et nad valiti kõige mõjukamate tehnoloogiasektori naiste hulka. Saadet kuulates saab ka teada, milline on praegu tehnoloogiasektori tervis ja kes on kõige põnevamad ettevõtted, kuhu on mõtet investeerida.
Saadet juhib Marge Ugezene.
13.00–14.00 “Äri ja tehnoloogia”. Räägime Eesti ettevõtete huvidest, potentsiaalist ja võimalustest Pärsia lahe riikides. Peamiselt Eesti IKT-ettevõtete esindajatest koosnev delegatsioon käis hiljuti koos välisministriga Saudi Araabias ja Omaanis, kus allkirjastati koostöökokkulepped ja loodi ärinõukogud.
Mis on selles regioonis äriajamise eripära, sellest räägivad Nortali Lähis-Ida ja Aafrika piirkonna juht Taavi Einaste, Ridango müügijuht Sven Rosenberg ja välisministeeriumi majandusdiplomaatia osakonna juht Priit Kallakas.
Saadet veab ITuudiste juht Indrek Kald.
16.00–17.00 “Lavajutud”. Kuulame vestlusringi Põhja-Eesti edukamate ettevõtete konverentsilt. Jutuajamises osalevad OG Elektra omanik Oleg Gross, töötukassa tööandjate teenuse juht Katrin Liivamets ja raamatupidamisbüroo Armus omanik Rebecca Liis Armus. Arutluse alla võetakse teemad tööjõust, poliitikast ja noorte jahenenud tööeetikast.
Vestlusringi juhtis Aivar Hundimägi, saadet toimetas Joonas-Hendrik Mägi.
