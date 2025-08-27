Tagasi ST 27.08.25, 11:44 Telia Digital Hub-i sooduspileteid saab osta vaid augusti lõpuni Eesti suurim juhtimis- ja tehnoloogiakonverents, Telia Digital Hub, naaseb 6. novembril Tallinna Kultuurikatlasse, tuues kokku hinnatud esinejad nii Eestist kui ka välismaalt. Tegemist on regiooni suurima omataolise konverentsiga, kus ühe piletihinna eest saab kuulata enam kui 70 inspireerivat esinejat.

2025 tõotab minna ajalukku aastana, mis raputab läbi ja muudab aastakümneid kehtinud majandussüsteemi. Venemaa jätkuv sõjategevus Ukrainas, kasvavad geopoliitilised pinged ning kõikumalöödud tarneahelad tähendavad Eesti ettevõtetele järjest uusi ja keerukamaid väljakutseid. Sedavõrd turbulentses keskkonnas edu saavutamine eeldab strateegilist mõtlemist, tehnoloogilist nutikust ja julgust otsustada.

Ent kas ja kui palju oleme tegelikult valmis pinevas keskkonnas kasvamiseks katsetama? Millised on meie võimalused ja kes või mis meid selles toetab? Kui palju on meil eksimisruumi? Millele panustada, et meie kasvustrateegiad oleksid võimalikult tulevikukindlad? Neil teemadel jagavad oma teadmisi ning kogemusi oma ala absoluutsed tipud nii kodumaalt kui ka kaugemalt. Vaatame lähemalt, kes on selle aasta konverentsi peaesinejad.

Mo Gawdat

Google X endine ärijuht | Flight Story tehisintellektijuht | One Billion Happy asutaja | Taskuhäälingu Slo Mo autor | 4x menuraamatu autor

Mo Gawdat on rahvusvaheliselt tunnustatud innovatsiooniliider, kes on juhtinud innovatsioonilaborit Google X, kus sündisid sellised murrangulised projektid nagu Waymo ja Google Glass. Enam kui 30 aastat Microsoftis, IBMs ja Google’is on teinud temast ühe IT-sektori mõjukaima strateegilise mõtleja. Täna tegutseb ta Flight Story tehisintellektijuhina ning keskendub AI vastutustundlikule rakendamisele äris ja ühiskonnas.

Lisaks on ta globaalset emotsionaalset heaolu edendava liikumise One Billion Happy asutaja ning mitme menuraamatu autor (Solve for Happy, Scary Smart, Unstressable jt). Tema uusim teos Alive on kirjutatud koostöös tehisintellektiga – üks esimesi selliseid maailmas.

Mo Gawdat usub, et tõeline kasv – nii inimeses kui organisatsioonis – sünnib just keerulistel aegadel. Seepärast sobib ta ideaalselt Telia Digital Hub 2025 peateema „Kasv kõige kiuste“ peaesinejaks, tuues lavale ainulaadse vaate tulevikule, mis ühendab tehnoloogia ja inimlikkuse.

David Gram

David Gram on kaasasutaja ja partner ettevõttes Diplomatic Rebels, endine LEGO Venturesi partner ja vaneminnovatsioonidirektor LEGO Future Labis ning endine innovatsioonijuht Scandinavian Airlines’is

David on kogenud innovatsioonijuht, kellel on 20-aastane kogemus murrangulise innovatsiooni ja lean start-up meetodite vallas nii idufirmades kui ka globaalsetes korporatsioonides. Ta on töötanud võtmerollides, sealhulgas Skandinaavia lennufirma Scandinavian Airlines innovatsioonijuhina, LEGO Future Labi vaneminnovatsioonidirektorina ning LEGO Venturesi partnerina. Ettevõtte Diplomatic Rebels kaasasutajana on ta pühendunud ettevõtete ja korporatiivsete innovaatorite võimestamisele, et edendada innovatsiooni. Kirgliku muutuste eestkõnelejana aitab David muuta organisatsioone paindlikeks innovaatoriteks, ühendades disainmõtlemise ja agiilse arenduse, et aidata ettevõtetel paremini muutustega kohaneda ja luua pikaajalist positiivset mõju.

Alexandra Fürst

Alexandra Fürst on Telia Company tehnoloogiajuht

Alexandra Fürst on kogenud juht, kellel on üle 25 aasta kogemust erinevates juhtivates rollides IT- ja tehnoloogiasektoris. Ta on töötanud tegevjuhina idufirmade maailmas, vastutanud ärivaldkonna eest globaalses tehnoloogiaettevõttes ning olnud COO juhtivas e-kaubanduse ettevõttes, mis tegutseb Põhjamaades ja Beneluxi piirkonnas. Alates märtsist 2025 on Alexandra Telia Company grupi tehnoloogia- ja IT-juht (CTIO). Digitaalse transformatsiooni, ärikeskse IT ja uudishimuliku mõtteviisi fookusega aitab Alexandra organisatsioonidel saavutada ambitsioonikaid eesmärke. Mitmekesisus on tema jaoks muutuste ja uute vaatenurkade loomisel võtmetähtsusega ning koos tema pingevaba ja tiitlivaba juhtimisstiiliga kujundab see kaasatud ja motiveeritud meeskonnad, kes suudavad anda endast parima. Alexandral on tööstustehnika ja juhtimise magistrikraad Linköpingi Ülikoolist.

Kaspar Korjus

Kaspar Korjus on Pactum AI kaasasutaja ja tegevjuht

Kaspar Korjus on Pactum AI kaasasutaja ja tootejuht – tehnoloogiaettevõttes, kus tehisintellekt kasvatab autonoomselt maailma suurettevõtteid. Euroopa IKT-sektori juhtiv eestkõneleja DigitalEurope tunnustas Pactum AI-d 2025. aastal maineka “Future Unicorn Award” auhinnaga. Enne Pactumit oli Kaspar Eesti e-residentsuse programmi asutav tegevjuht – see ambitsioonikas riiklik algatus tõi Eestile üle 100 000 e-residendi ja genereeris riigile üle 400 miljoni dollari puhastulu, muutudes rahvusvaheliseks edulooks ja digiriigi visiitkaardiks.

Juba kuuendat korda toimuv Telia Digital Hub on Eesti olulisim juhtimis- ja tehnoloogiasündmus, mille ellukutsujad on Telia Eesti ning Justiits- ja Digiministeerium.

Soodushinnaga pileteid on võimalik kuni augusti lõpuni soetada siit.