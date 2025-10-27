Võimalik USA ja Hiina kaubanduslepe kukutas kaevandusaktsiaid

USA aktsiaturud alustasid nädalat tõusuga, mida toetas optimism võimaliku USA ja Hiina kaubandusleppe suhtes. Dow Jonesi tööstusindeks kerkis esimestel kauplemisminutitel 0,6%, S&P 500 lisas 0,9% ning Nasdaqi liitindeks tõusis 1,5%.
USA ja Hiina kaubanduskõnelused jõudsid nädalavahetusel uue verstapostini, kui USA esindajad nimetasid kahepäevaseid arutelusid edukaks ning sillutasid teed presidentide Donald Trumpi ja Xi Jinpingi kohtumiseks, millelt oodatakse läbimurret kaubandussõja leevendamisel.
Kui seni on harjumuspäraselt kaubavedudeks kasutatud maanteeveokeid ning maismaad, vaatab üha rohkem ettevõtteid mere suunas. Üheks suurimaks mõjutajaks selles vallas on Mediterranean Shipping Company (MSC), maailma suurim konteinerveoettevõte, kelle mereteenused maanteetranspordile usaldusväärset ning jätkusuutlikku alternatiivi pakuvad.