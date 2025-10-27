Reformierakond jäeti Saue võimukõnelustelt välja

Tallinna külje all 16 aastat Saue valda valitsenud Andres Laisk naudib oma senistest ametitest vallavanema oma kõige rohkem, sest see sobib tema iseloomuga: nii hea on igal õhtul tehtud tööde nimekirjast midagi maha tõmmata ja igal aastal loetleda, milline koolimaja või staadion valmis sai. Mis sest, et laua all keegi kogu aeg millimeeterhaaval tooli jalga saeb.