Reformierakond jäeti Saue võimukõnelustelt välja

Kui veel eelmisel nädalal tundus, et 26 000 elanikuga Saue vallas hakkavad valimiste järel vallavanema Andres Laisa juhitud valimisliidu kõrval võimu jagama Parempoolsed ja Reformierakond, siis nüüdseks on kolmandaks partneriks võetud Isamaa.
Andres Laisa sõnul neile Reformierakonna diktaat ei sobinud.
Foto: Liis Treimann
Saates "Poliitikute töölaud" rääkis eelmisel nädalal Saue vallavolikokku valitud Saidafarmi juht Juhan Särgava, et võimuläbirääkimised algasid Reformierakonna, Parempoolsete ja Reformierakonna vahel. Nüüdseks on aga Reformierakond välja jäetud.
See teema pakub huvi? Hakka neid märksõnu jälgima ja saad alati teavituse, kui sel teemal ilmub midagi uut!
Tallinna külje all 16 aastat Saue valda valitsenud Andres Laisk naudib oma senistest ametitest vallavanema oma kõige rohkem, sest see sobib tema iseloomuga: nii hea on igal õhtul tehtud tööde nimekirjast midagi maha tõmmata ja igal aastal loetleda, milline koolimaja või staadion valmis sai. Mis sest, et laua all keegi kogu aeg millimeeterhaaval tooli jalga saeb.
Maksude ja palkade tõus lööb ka Saue-sugust hästi arenenud valda valusalt, kirjutab Saidafarmi juht ja Saue vallavolikogu liige Juhan Särgava (valimisliit Koostöö – Meie Vald) vastuses Äripäeva arvamusliidrite küsitlusele.
Kui seni on harjumuspäraselt kaubavedudeks kasutatud maanteeveokeid ning maismaad, vaatab üha rohkem ettevõtteid mere suunas. Üheks suurimaks mõjutajaks selles vallas on Mediterranean Shipping Company (MSC), maailma suurim konteinerveoettevõte, kelle mereteenused maanteetranspordile usaldusväärset ning jätkusuutlikku alternatiivi pakuvad.