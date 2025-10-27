Ootamatu valimisvõit sütitas Argentina turgudel ralli

USA aktsiaturud alustasid nädalat tõusuga, mida toetas optimism võimaliku USA ja Hiina kaubandusleppe suhtes. Dow Jonesi tööstusindeks kerkis esimestel kauplemisminutitel 0,6%, S&P 500 lisas 0,9% ning Nasdaqi liitindeks tõusis 1,5%.
Alphabeti liht- ja eelisaktsiad kallinesid reedel üle 3% pärast seda, kui Google’i pilveteenuste äri teatas neljapäeval ulatuslikust koostöölepingust tehisintellekti idufirmaga Anthropic, mille varajaste investorite seas on ka Jaan Tallinn.
Kui seni on harjumuspäraselt kaubavedudeks kasutatud maanteeveokeid ning maismaad, vaatab üha rohkem ettevõtteid mere suunas. Üheks suurimaks mõjutajaks selles vallas on Mediterranean Shipping Company (MSC), maailma suurim konteinerveoettevõte, kelle mereteenused maanteetranspordile usaldusväärset ning jätkusuutlikku alternatiivi pakuvad.