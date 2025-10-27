Eesti söekaupleja kaevas end hiilgelkahjumist välja

Eelmise aasta majandusaruande jättis tähtajaks esitamata 30 protsenti sellistest ettevõtetest, kelle käive ületab käibemaksukohustuslase piiri. Pangad vaatavad mitte-esitajate poole altkulmu ning ministeerium valmistub hilinejaid kiiremini trahvima, sealjuures võib trahvida ka juhatuse liikmeid isiklikult.
Kui seni on harjumuspäraselt kaubavedudeks kasutatud maanteeveokeid ning maismaad, vaatab üha rohkem ettevõtteid mere suunas. Üheks suurimaks mõjutajaks selles vallas on Mediterranean Shipping Company (MSC), maailma suurim konteinerveoettevõte, kelle mereteenused maanteetranspordile usaldusväärset ning jätkusuutlikku alternatiivi pakuvad.