Wall Street alustas nädalat võimsa börsiralliga

USA peamised aktsiaindeksid kerkisid esmaspäeval uute rekordtasemeteni, kui investorid reageerisid positiivselt uudistele edusammudest USA ja Hiina kaubandusläbirääkimistes enne sel nädalal toimuvat riigipeade kohtumist.
Dow Jonesi tööstusindeks tõusis 0,71% ja sulgus esmakordselt rekordilisel 47 544,59 punktil. S&P 500 lisas 1,23% ning ületas esmakordselt 6800 punkti piiri, lõpetades tasemel 6875,16 punkti. Nasdaqi liitindeks juhtis tõusu, kerkides 1,86% ja jõudes samuti uue rekordini 23 637,46 punkti.
Ameerika Ühendriigid sõlmisid 1 miljardi dollari suuruse koostööleppe kiibitootjaga Advanced Micro Devices (AMD) kahe superarvuti ehitamiseks, kinnitasid USA energeetikaminister Chris Wright ja AMD tegevjuht Lisa Su uudisteagentuurile Reuters.
Kui seni on harjumuspäraselt kaubavedudeks kasutatud maanteeveokeid ning maismaad, vaatab üha rohkem ettevõtteid mere suunas. Üheks suurimaks mõjutajaks selles vallas on Mediterranean Shipping Company (MSC), maailma suurim konteinerveoettevõte, kelle mereteenused maanteetranspordile usaldusväärset ning jätkusuutlikku alternatiivi pakuvad.