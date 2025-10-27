Tagasi 27.10.25, 13:02 Eesti suurima panga juht: käib tektooniline muutus Sündimuse väheneme Eestis on tektooniline muutus, mis toob endaga kaasa väga suured mõjud, ütles Swedbank Eesti juht Olavi Lepp Kuuma Tooli saates Äripäeva raadios.

Foto: Andras Kralla

Lepa sõnul näeb seda juba varsti lasteaiakohtade täitumises, seejärel koolides. Ta lisas, et kardab, et poliitiliselt tundliku koolivõrgu teemal reageeritakse sündimuse vähenemisele lihtsalt klassiõpilaste arvu väiksemaks tegemisega. Kas ja kuidas tulevikus Eestisse näiteks kõrgharitud töötajaid saada, sellest tuleb saates juttu.