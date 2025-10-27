“Selle seaduse menetlus on pretsendenditu.” Eesti 200 surutud eelnõu ähvardab kultuurist raha ära võtta

Eesti 200 liikme Tanel Teini sõnul on tema eesmärk saada rohkem raha spordi ja kultuuri jaoks. „Olen valmis selle eest seisma nii koalitsioonis, rahandusministeeriumis kui ka riigikogu suures saalis,“ ütles ta.
Foto: Kristjan Teedema, Tartu Postimees/Scanpix
Eelnõu selgitav dokument räägib iseendale vastu ning see põhineb arvutusel, mida rahandusminister usaldusväärseks ei pea.
See teema pakub huvi? Hakka neid märksõnu jälgima ja saad alati teavituse, kui sel teemal ilmub midagi uut!
Eesti 200 pani koalitsioonileppesse lubaduse alandada veebikasiinodele hasartmängumaksu ning tuua sellega Eesti sporti ja kultuuri rohkem raha. Hetkel toetub see plaan vaid lobistilt saadud optimistlikule hinnangule.
Kui seni on harjumuspäraselt kaubavedudeks kasutatud maanteeveokeid ning maismaad, vaatab üha rohkem ettevõtteid mere suunas. Üheks suurimaks mõjutajaks selles vallas on Mediterranean Shipping Company (MSC), maailma suurim konteinerveoettevõte, kelle mereteenused maanteetranspordile usaldusväärset ning jätkusuutlikku alternatiivi pakuvad.