Tagasi 02.11.25, 07:00 Raadiohitid: küberpättide ohver räägib oma loo ja palju muud Lõppenud nädala kõige põnevamate jutuajamiste hulka kuulusid muu hulgas mõtisklus Eesti suurima panga juhiga ja üksikasjalik kirjeldus sellest, kuidas veebikurjategijad inimesi kollitavad.

Äripäeva raadios käis sellel nädalal külas Äripäeva Läti projekti juht Andrus Vaher, kes rääkis üksikasjalikult, kuidas küberpätid talle lähenesid ja nii mõndagi korda saatsid.

Foto: Andras Kralla

Eesti suurima panga juht: käib tektooniline muutus

Sündimuse väheneme Eestis on tektooniline muutus, mis toob endaga kaasa väga suured mõjud, ütles Swedbank Eesti juht Olavi Lepp Äripäeva raadio saates “Kuum tool”.

Lepa sõnul näeb seda juba varsti lasteaiakohtade täitumises, seejärel koolides. Ta lisas, et kardab, et poliitiliselt tundliku koolivõrgu teemal reageeritakse sündimuse vähenemisele lihtsalt klassiõpilaste arvu väiksemaks tegemisega. Kas ja kuidas tulevikus Eestisse saada näiteks kõrgharitud töötajaid, sellest tuli saates juttu.

Olavi Leppa intervjueeris Meelis Mandel.

Värske küberpättide ohver räägib oma loo. “Nad on suurepärased psühholoogid”

Äripäeva Läti projekti juht Andrus Vaher rääkis kesknädalases hommikuprogrammis üksikasjalikult, kuidas ta langes värskelt netikelmide saagiks.

Vaheri sõnul kirjutatakse ja räägitakse viimasel ajal väga palju lugusid, mil viisil inimesed väljastavad kergeusklikult oma PIN-koode ja seeläbi jäävad rahast ilma. “Kui kuuled neid lugusid, siis mõtled kogu aeg, et jumal küll, kuidas inimesed võivad nii lollid olla, eks ole. Kuidas nad siis aru ei saa, et neid petetakse,” nentis ta.

Äripäeva raadio hommikuprogrammis rääkis Vaher üksikasjalikult lahti, kuidas netikelmid talle lähenesid ja PIN-koodideni jõudsid.

Intervjueeris Aivar Hundimägi.

Arko Kurtmann: parem kukun suurema eesmärgiga läbi, kui saavutan väiksema

Coop Panga juhatuse esimehe Arko Kurtmanni sõnul ei olnud tal viis aastat tagasi Coop Panka tööle asudes kordagi tunnet, et tahaks olla selle organisatsiooni juht. “Me ei ole praegu Coop Pangaga kõige lihtsamas kohas, kuid ma ütleksin, et seda vingem oli see väljakutse vastu võtta.”

Saates “Investor Toomase tund” tegime põgusa ülevaate Arko Kurtmanni mitmekesisest karjäärist. Noore poisina Inglismaal maasikate korjamise eest saadud rahaga Tallinnasse oma esimese kodu ostnud pankur tundis juba noorena sõltumatuse üle heameelt. Iseseisvust väärtustades, suviti ehitustöödel mustemate tööde tegemise eest soetatud muusikakeskus mängib riiulil nostalgitsedes veel praegugi. Ajal, mil see ostetud sai, oli Kurtmanni unistus saada hoopis arhitektiks. “Õnneks ma ei ole piisavalt andekas ja mul ei olnud ka piisavalt joonistusi, mida kunstiakadeemiasse sisseastumiseks vaja oleks olnud.”

Saadet juhtis Merian Tiirats.

LHV analüütik rääkis, mida oodata peagi selguvatest suurfirmade tulemustest

LHV majandusanalüütik Triinu Tapver rääkis Äripäeva raadio hommikuprogrammis, millistele Eesti ja USA börsifirmade tulemustele tasub rohkem tähelepanu pöörata.

“Investoritel tasuks silma peal hoida eelkõige ettevõtete rahavoogudel, mitte ainult kasumiaruannetel. Pole ju keeruline vaadata, kas trend on üles või pigem alla,” rääkis Tapver.

Intervjuus rääkis analüütik aga põhjalikult veel ka sellest, mida oodata intressimäärade langetamisest ja euro kallinemisest. Lisaks tuli juttu suurfirmade viimase aja edust turgudel ja sellest, mida üks investor sellest kõigest välja peaks lugema.

Intervjueeris Ken Rohelaan.

Tippinvestorite edulood: mis eristab võitjaid ja miks mõned ei jõua kunagi kohale

Äripäeva oktoobrikuises raamatuklubis oli arutluse all nii Eesti kui ka välismaiste tippinvestorite edulood.

“Miljonäri retsept. Tippinvestorite lood” koondab ühtede kaante vahele nüüdseks juba ajalooks saanud “Investori” ajakirja kõige säravamad kaanelood aastatest 2020–2025.

Põnevaid edulugusid on raamatus kokku sadade lehekülgede jagu – kogemusi jagavad nii Eesti investeerimismaastikul populaarsed tegijad (Kristi Saare, Kristjan Liivamägi, Raivo Hein jt) kui ka välismaised ja seal populaarsete investeerimisraamatute autorid Arne Talving, Aleksander Elder ja Guy Spier.

Saadet juhtis Äripäeva börsitoimetuse ajakirjanik Jana Saarkoppel.