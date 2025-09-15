Elcogeni uus 50 miljoni eurone tehas maksis planeeritust vähem

“Kõik lahendused ehituse juures, kõik ehitise insenertehnilised lahendused on väga põhjalikult läbi mõeldud, et ehitusprotsessis ei tuleks enam üllatusi. Nii kipub tavaliselt juhtuma ‒ ja selle käigus hoopis kallimaks minema,” rääkis Elcogen
i asutaja ja tegevjuht Enn Õunpuu
Äripäeva raadiole.
Õunpuu tõdes, et avalikus sektoris kipuvad ehitused minema kallimaks, sest kõiki lahendusi ei mõelda kuigi põhjalikult läbi.
Samuti rääkis ta, millised uued võimalused uus tehas ettevõttele avab, kuidas muutusid ehitushinnad ning mis kogemusi andis tehase ehitamine.
Küsis Hando Sinisalu.