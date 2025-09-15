Tagasi 15.09.25, 08:23 Elcogeni uus 50 miljoni eurone tehas maksis planeeritust vähem Vesinikutehnoloogia ettevõte Elcogen avab teisipäeval Tallinna külje all 50 miljonit eurot maksma läinud tehase, mis läks esialgu prognoositust 5 protsenti vähem maksma.

Elcogeni asutaja ja tegevjuht Enn Õunpuu

Foto: Raul Mee

“Kõik lahendused ehituse juures, kõik ehitise insenertehnilised lahendused on väga põhjalikult läbi mõeldud, et ehitusprotsessis ei tuleks enam üllatusi. Nii kipub tavaliselt juhtuma ‒ ja selle käigus hoopis kallimaks minema,” rääkis Elcogen i asutaja ja tegevjuht Enn Õunpuu Äripäeva raadiole.

Õunpuu tõdes, et avalikus sektoris kipuvad ehitused minema kallimaks, sest kõiki lahendusi ei mõelda kuigi põhjalikult läbi.

Samuti rääkis ta, millised uued võimalused uus tehas ettevõttele avab, kuidas muutusid ehitushinnad ning mis kogemusi andis tehase ehitamine.

Küsis Hando Sinisalu.