Tagasi 15.09.25, 13:07 Tallinn pakub end ettevõtjate katseväljaks Tallinn ootab programmi “Test in Tallinn” raames ettevõtteid ja idufirmasid testima oma teenuseid ning tooteid pealinna tänavatel ja asutustes.

Tallinna tänavatel on saanud oma teenust ja pakiroboteid katsetada Starships Technologies, aga ka Clevon.

Foto: Andres Haabu

“Me ootame programmi nii Eesti kui ka rahvusvahelisi ettevõtteid,” rääkis Tallinna linna ettevõtlusdirekor Kalle Killar Äripäeva raadio hommikuprogrammis. “Ettevõtja eesmärk eelkõige on oma toodet või teenust arendada ja jõuda rahvusvahelise müügini ning Tallinna linna huvi on kindlasti see, et tema tooted ja teenused paraneksid.”

Seeläbi tekibki sümbioos, kus ettevõtted saavad omale võimaliku müügiplatvormi globaalseks eduks ning linn saab paremad teenused, selgitas Killar.

Peale “Test in Tallinn” programmi rääkis Killar ka Tallinna ringmajanduskeskustest ‒ kellele ja milleks need loodud on.

Küsis Hando Sinisalu.