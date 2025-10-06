​​Sina valid! Kellest saab Eesti ihaldusväärseim tööandja?

Töötajate ootused on aastatega paljuski muutunud ja üha rohkem tahetakse ise valida nii oma töö asukohta kui ka seda, millal oma päeva alustada ja lõpetada. „Miks peaksimegi kõiki ühte ajaraami suruma, kui inimesed on nii erinevad?“ küsib Adler, selgitades juurde, et paindlikkus annab inimestele võimaluse paremini sobitada töö oma elu ja energiaga.

Eelmise aasta tulemused näitasid lisaks, et peale paindlikkuse väärtustavad töötajad kõrgelt ka head palka (27%) ning arenguvõimalusi (26%). Samuti peetakse oluliseks kaasavat töökultuuri ja arvamustega arvestamist (20%) ning sõbralikku töökeskkonda (17%).

“Huvitav on, et erinevate töötajate gruppide silmis muudavad tööandja ihaldusväärseks erinevad omadused”, ütles Adler ja lisas, et näiteks abitöötajatele on eriti tähtis just soe ja toetav töökeskkond, kuid spetsialistid ja kontoritöötajad hindavad enim paindlikkust ja arengut. Juhid ja tippspetsialistid ootavad lisaks professionaalset juhtimist ja selget missiooni.

Esimene päev loeb rohkem, kui arvatagi oskad

Uue töökoha esimene päev jääb alati meelde ja sellest sõltub tihti ka inimese edasine tunne ettevõtte suhtes. Kui arvuti ei tööta, paroolid puuduvad või töölaud on segamini, võib uus töötaja kohe kahtlema hakata, kas ta tegi õige otsuse.

„Tegelikult pole keeruline jätta head esimest muljet – vaja on lihtsalt, et kõik oluline oleks enne läbi mõeldud, kui uus kolleeg uksest sisse astub. Need võivad tunduda väikeste asjadena, kuid tegemist on selgete märkidega, kas ettevõte on organiseeritud ja hoolib oma inimestest,“ ütles Adler.

Õppimine käib töö käigus, mitte ainult koolitusruumis

Tunnustatud tööandjad üle maailma rakendavad õppimismudelit 70/20/10. Adler toob selle välja kui suurepärase näite sellest, kuidas õppimine peaks ettevõttes toimima.

"Töötajad õpivad 70% sellest, mida nad igapäevaselt tööl teevad, ka oma vigadest. 20% õpitakse kolleegidelt, kellega koos erinevate ülesannete ja projektide kallal töötatakse. Ja ainult 10% tuleb sihipärasest õppest – töötubadest, kursustest ja koolitustest," selgitas Adler mudelit.

Parimad tööandjad mõistavad, et areng on pidev ja loomulik osa igast tööpäevast. „Inimesed õpivad kõige paremini siis, kui nad saavad päriselt katsetada ja teha, mitte ainult teooriat kuulata,“ rõhutas Adler.