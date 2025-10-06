Tagasi 06.10.25, 17:49 Ene-Margit Tiit: Tartu linna pärsib üks arengupidur Tartu olulisim probleem on viletsad, aja nõuetele mitte vastavad ühendused, kirjutab rahvastikuteadlane Ene-Margit Tiit vastuses Äripäeva arvamusliidrite küsitlusele.

Rahvastikuteadlane Ene-Margit Tiit.

Foto: Arno Mikkor

Tartu linnale ja temas paiknevatele teadus-, meditsiini- ja õppeasutustele on suurim arengupidur Tartu (jätkuv) suletus: Tartu ühendusteed muu maailmaga on kas kehvad ja ebakindlad või puuduvad täiesti.