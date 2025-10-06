Ene-Margit Tiit: Tartu linna pärsib üks arengupidur

Tartu linnale ja temas paiknevatele teadus-, meditsiini- ja õppeasutustele on suurim arengupidur Tartu (jätkuv) suletus: Tartu ühendusteed muu maailmaga on kas kehvad ja ebakindlad või puuduvad täiesti.
Kohaliku omavalitsuse tähtsaim tööriist on planeerimine, samuti tuleb tegeleda püsikuludega, et säiliks võime investeerida, kirjutab OÜ Kalla Mööbel tegevdirektor Robert Pajussaar vastuses Äripäeva arvamusliidrite küsitlusele.
Omavalitsuse üks suuremaid vastutusi on, et linnas või vallas oleks elada hea. Sellega on senimaani Tallinnas mindud altlatti, kirjutab investor Kristi Saare vastuses Äripäeva arvamusliidrite küsitlusele.
Leidub mitu teemat, millest kohalikel valimistel võiks rohkem rääkida, selmet riigi tasandi probleeme esile tõsta, kirjutab LHV ettevõtete panganduse juht Indrek Nuume vastuses Äripäeva arvamusliidrite küsitlusele.
