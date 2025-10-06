Tagasi 06.10.25, 17:43 Raadiohommikus: investorite mõjutajad, kaubandustrendid, iive ja kinnisvara Hommikuprogrammi külaline on SEB eraklientide panganduse divisjoni juht Sille Hallang, kellega räägime demograafia mõjust kinnisvaraturule. Kui kodulaenuvõtjaid jääb 10 aastaga vähemaks, kahandab see nõudlust, mis hakkab ka mõjutama hinda.

Hommikuprogrammis räägime finantsinspektsiooni juhatuse liikme Andre Nõmmega finfluencer ’ite vastutusest.

Foto: Liis Treimann

Finantsinspektsioon korraldas hiljuti investeerimisega seotud mõjuisikute ehk finfluencer’ite ümarlaua. Arutati nii nende mõju ulatust investorile ja tarbijale, õigusalaseid küsimusi ja riske. Finantsinspektsiooni juhatuse liikme Andre Nõmmega räägime nii ümarlaua tulemustest kui ka finfluencer’ite vastutusest.

Infopangas on kohe ilmumas jae- ja hulgimüügi aastaraport, kaupmehed aga valmistuvad üheks aasta kõrghooajaks. Jõulud on juba kauplustesse jõudmas, üha tähtsamaks muutub ka halloween. Analüüsime kaubandustrende, tarbijakindlust ja ostujõudu Selveri äriarvestuse juhi Kristjan Andersoni ning Infopanga konkurentsianalüütiku Sigrid Kõiv uga.

Kohaliku omavalitsuse volikogude valimised on ukse ees. Äripäeva arvamustoimetus küsis arvamusliidritelt, mis on kõige olulisem majandusteema neil valimistel ning laekunud vastuseid saab juba mitu päeva Äripäeva veergudelt lugeda. Millised ideed ja mõtted on sõelale jäänud, arutleme arvamustoimetaja Karl-Eduard Salumäega.

Artikkel jätkub pärast reklaami

Hommikuprogrammi toovad kuulajani saatejuht Neeme Korv ja uudistetoimetaja Joonas-Hendrik Mägi. Saatepäev jätkub viie saatega: 10.00–11.00 “Sisuturundus” Eetris on SEB jätkusuutlikkuse saade. Külas on SEB jätkusuutlikkuse juht Laura Kostiak ning Rohetiigri kogukonna koordinaator ja Impact Day turundusjuht Emily Sepp. Räägime sellest, kelle kanda on vastutus kestlikkuse elluviimisel, mis motiveerib ettevõtteid muutusi tegema ning milline roll on eraisikul oma igapäevaste valikutega. Saatejuht on Juuli Nemvalts. 11.00–12.00 “Investor Toomase tund” "Investor Toomase tunnis" võtavad Äripäeva börsiajakirjanikud kokku lõppenud kuu. Saates tuleb juttu investor Toomase portfellist ja kuidas tugev september Toomase portfellile mõju avaldas. Lisaks tuleb juttu populaarsust koguvatest kvantarvutite aktsiatest, mis on kuuga kerkinud mitusada protsenti. Kodu lähedalt on teemaks võlakirjade pakkumised ja siinse turu olukord, samuti räägitakse Leedu pensionireformist ja selle mõjust kohalikule aktsiaturule. Saates on börsiajakirjanikud Jana Saarkoppel, Juhan Lang ja Dmitri Fefilov ning saadet juhib Jaan Martin Raik. Hetkel kuum 04.10.25, 10:18 Rikaste TOPi ettevõtja maksab automaksu 130 000 eurot 03.10.25, 16:34 Rahumaa pankrotis lõpetanud Baltika ostmisest: sel oli üks tugev põhjus 03.10.25, 16:44 Türgi suurinvestor tahab ainukontrolli Eestis tegutseva börsifirma üle Novaturas pole börsile teadet saatnud ST 29.09.25, 18:39 Meretransport kui strateegiline valik: MSC lähimereteenused aitavad kulusid optimeerida ja toetavad jätkusuutlikkust

Artikkel jätkub pärast reklaami

12.00–13.00 “Nimed müügitahvlil”

Saadet juhivad müügikoolitajad Silver Rooger ja Mardo Kase Dominate Salesist. Saates keskendutakse edasilükkamise teemale müügisituatsioonides – uuritakse, miks kliendid otsuseid venitamistaktikaga edasi lükkavad ning millised on viisid, kuidas sellest seisakust professionaalselt edasi liikuda. Samuti räägitakse sellest, kuidas mõjutada ostuotsuseid ilma survet avaldamata ning milliseid signaale ja käitumismustreid müügiinimesed peaksid ära tundma.

13.00–14.00 “Eetris on turundusuudised”

Septembris kuulutati välja aasta digitegu 2025 võitjad ning seekord vaatame võidutöödegaid süvitsi. Stuudios on ePPC asutaja Karl Pae ja ePPC Apps kaasasutaja ning strateegiajuht Markus Seppam, kelle projektid pälvisid nii kategooriavõidu kui ka aasta digitegu 2025 grand prix’. Saadet juhib Keit Alev.

15.00–16.00 “Kasvupinnas”

Oktoobri kuu „Kasvupinnas“ toob kuulajateni söödaturul toimuva. Stuudios on Pro Grupp Investi tegevjuht Leonid Dulub ja Alltech Eesti tegevjuht ning veterinaar Pilleriin Puskar. Räägime sööda hinnast ja kvaliteedist, loomasööda tooraine päritolust ning riskidest, mis kaasnevad madalama kvaliteediga toorainete kasutamisega. Juttu tuleb ka Pro Grupp Investi uuest Kantküla söödatehasest ning Alltech Eesti tähelepanekutest mükotoksiinide riskide ja loomade tervise kohta.

Saatejuht on Juuli Nemvalts.

Kuula Äripäeva raadiot Tallinnas ja Harjumaal 92,4 MHz, Tartus 97,7 MHz, Pärnus 91,9 MHz, Haapsalus 96,0 MHz, Saaremaal 101,7 MHz, Ida-Virumaal 94,6 MHz, Raplamaal 101,8 MHz ja Järvamaal 104,3 MHz.