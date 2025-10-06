Äripäev
  • OMX Baltic0,13%292,42
  • OMX Riga0,3%910,88
  • OMX Tallinn0,03%1 951,25
  • OMX Vilnius0,35%1 248,12
  • S&P 5000,21%6 729,62
  • DOW 30−0,24%46 645
  • Nasdaq 0,38%22 867,41
  • FTSE 100−0,15%9 477,26
  • Nikkei 2254,75%47 944,76
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%97,37
  06.10.25, 17:43

Raadiohommikus: investorite mõjutajad, kaubandustrendid, iive ja kinnisvara

Hommikuprogrammi külaline on SEB eraklientide panganduse divisjoni juht Sille Hallang, kellega räägime demograafia mõjust kinnisvaraturule. Kui kodulaenuvõtjaid jääb 10 aastaga vähemaks, kahandab see nõudlust, mis hakkab ka mõjutama hinda.
Hommikuprogrammis räägime finantsinspektsiooni juhatuse liikme Andre Nõmmega finfluencer ’ite vastutusest.
  • Hommikuprogrammis räägime finantsinspektsiooni juhatuse liikme Andre Nõmmega finfluencer ’ite vastutusest.
  • Foto: Liis Treimann
Finantsinspektsioon korraldas hiljuti investeerimisega seotud mõjuisikute ehk finfluencer’ite ümarlaua. Arutati nii nende mõju ulatust investorile ja tarbijale, õigusalaseid küsimusi ja riske. Finantsinspektsiooni juhatuse liikme Andre Nõmmega räägime nii ümarlaua tulemustest kui ka finfluencer’ite vastutusest.
Infopangas on kohe ilmumas jae- ja hulgimüügi aastaraport, kaupmehed aga valmistuvad üheks aasta kõrghooajaks. Jõulud on juba kauplustesse jõudmas, üha tähtsamaks muutub ka halloween. Analüüsime kaubandustrende, tarbijakindlust ja ostujõudu Selveri äriarvestuse juhi Kristjan Andersoni ning Infopanga konkurentsianalüütiku Sigrid Kõiv uga.
Kohaliku omavalitsuse volikogude valimised on ukse ees. Äripäeva arvamustoimetus küsis arvamusliidritelt, mis on kõige olulisem majandusteema neil valimistel ning laekunud vastuseid saab juba mitu päeva Äripäeva veergudelt lugeda. Millised ideed ja mõtted on sõelale jäänud, arutleme arvamustoimetaja Karl-Eduard Salumäega.

Hommikuprogrammi toovad kuulajani saatejuht Neeme Korv ja uudistetoimetaja Joonas-Hendrik Mägi.
Saatepäev jätkub viie saatega:
10.00–11.00 “Sisuturundus”
Eetris on SEB jätkusuutlikkuse saade. Külas on SEB jätkusuutlikkuse juht Laura Kostiak ning Rohetiigri kogukonna koordinaator ja Impact Day turundusjuht Emily Sepp.
Räägime sellest, kelle kanda on vastutus kestlikkuse elluviimisel, mis motiveerib ettevõtteid muutusi tegema ning milline roll on eraisikul oma igapäevaste valikutega.
Saatejuht on Juuli Nemvalts.
11.0012.00 “Investor Toomase tund”
"Investor Toomase tunnis" võtavad Äripäeva börsiajakirjanikud kokku lõppenud kuu. Saates tuleb juttu investor Toomase portfellist ja kuidas tugev september Toomase portfellile mõju avaldas. Lisaks tuleb juttu populaarsust koguvatest kvantarvutite aktsiatest, mis on kuuga kerkinud mitusada protsenti. Kodu lähedalt on teemaks võlakirjade pakkumised ja siinse turu olukord, samuti räägitakse Leedu pensionireformist ja selle mõjust kohalikule aktsiaturule. Saates on börsiajakirjanikud Jana Saarkoppel, Juhan Lang ja Dmitri Fefilov ning saadet juhib Jaan Martin Raik.

  • 04.10.25, 10:18
Rikaste TOPi ettevõtja maksab automaksu 130 000 eurot
  • 03.10.25, 16:34
Rahumaa pankrotis lõpetanud Baltika ostmisest: sel oli üks tugev põhjus
  • 03.10.25, 16:44
Türgi suurinvestor tahab ainukontrolli Eestis tegutseva börsifirma üle
Novaturas pole börsile teadet saatnud
  • ST
  • 29.09.25, 18:39
Meretransport kui strateegiline valik: MSC lähimereteenused aitavad kulusid optimeerida ja toetavad jätkusuutlikkust

12.0013.00 “Nimed müügitahvlil”
Saadet juhivad müügikoolitajad Silver Rooger ja Mardo Kase Dominate Salesist. Saates keskendutakse edasilükkamise teemale müügisituatsioonides uuritakse, miks kliendid otsuseid venitamistaktikaga edasi lükkavad ning millised on viisid, kuidas sellest seisakust professionaalselt edasi liikuda. Samuti räägitakse sellest, kuidas mõjutada ostuotsuseid ilma survet avaldamata ning milliseid signaale ja käitumismustreid müügiinimesed peaksid ära tundma.
13.0014.00 “Eetris on turundusuudised”
Septembris kuulutati välja aasta digitegu 2025 võitjad ning seekord vaatame võidutöödegaid süvitsi. Stuudios on ePPC asutaja Karl Pae ja ePPC Apps kaasasutaja ning strateegiajuht Markus Seppam, kelle projektid pälvisid nii kategooriavõidu kui ka aasta digitegu 2025 grand prix’. Saadet juhib Keit Alev.
15.0016.00 “Kasvupinnas”
Oktoobri kuu „Kasvupinnas“ toob kuulajateni söödaturul toimuva. Stuudios on Pro Grupp Investi tegevjuht Leonid Dulub ja Alltech Eesti tegevjuht ning veterinaar Pilleriin Puskar. Räägime sööda hinnast ja kvaliteedist, loomasööda tooraine päritolust ning riskidest, mis kaasnevad madalama kvaliteediga toorainete kasutamisega. Juttu tuleb ka Pro Grupp Investi uuest Kantküla söödatehasest ning Alltech Eesti tähelepanekutest mükotoksiinide riskide ja loomade tervise kohta.
Saatejuht on Juuli Nemvalts.
Kuula Äripäeva raadiot Tallinnas ja Harjumaal 92,4 MHz, Tartus 97,7 MHz, Pärnus 91,9 MHz, Haapsalus 96,0 MHz, Saaremaal 101,7 MHz, Ida-Virumaal 94,6 MHz, Raplamaal 101,8 MHz ja Järvamaal 104,3 MHz.
Kuulamislingi ja nädala saatekava leiab siit.
Tartus asuvasse autokollektsiooni on jõudnud lisaks Ameerika sõidukitele ka suur hulk nõukogude ajastu liiklusvahendeid.
Uudised
  • 04.10.25, 10:18
Rikaste TOPi ettevõtja maksab automaksu 130 000 eurot
Uut iduäri käima lükkavad Henry Rõigas, Johannes Tampere ja Silver Keskküla esimesel füüsilisel kohtumisel Tallinna ramen ’i-restoranis.
Uudised
  • 05.10.25, 06:00
Skype’i, Wise’i ja Bolti taustaga äriinglid andsid raha AI-pettustega võitlevale idule
Leedu Vilniuse lennujaama tööd segasid laupäeva ööl vastu pühapäeva väidetavalt üle kümne kuumaõhupalli. Foto on illustratiivne.
Uudised
  • 05.10.25, 08:55
Vilniuse lennujaama töö peatasid kuumaõhupallid
Katre Kõvask kasvatab tempokalt Yooki: käive kasvab tänavu kolm korda
Uudised
  • 04.10.25, 16:45
Katre Kõvask kasvatab tempokalt Yooki: käive kasvab tänavu kolm korda
Vilniuse börs meelitab kõrge dividenditootlusega. Pensionireformist vabanev raha võib ka aktsiate hinnad kännu tagant liikuma lükata.
Investor Toomas
  • 03.10.25, 14:41
Suur aktsiate võrdlus: mida võtta Balti börsilt Leedu pensionireformi eel
“Mulle oli tähtis, et ma ei peaks kellestki sõltuma. Tahtsin olla iseseisev ja otsustada ise oma asju. Mitte, et ma oleksin kuhugi suunatav. See algas mul seal Emajõe-Suursoos,” rääkis Neinar Seli.
Uudised
  • 04.10.25, 07:00
Neinar Seli: ma ei tea, kuidas ma olin 90ndatel nii kõva ettevõtja
Tšehhi autode äriga kuulsaks saanud ettevõtte autod seisavad praegu Tallinnas Autowelti müügiplatsil. Valiku seas on nii Porsched, Bentleyd kui ka näiteks Mercedesed.
Uudised
  • 05.10.25, 15:20
Nädala lood: Coop Pank nõuab JMV-lt kümneid autosid tagasi, raha varastanud tippjuht peab tagastama üle poole miljoni euro
Eesti üks tuntumaid kaitsetööstuseidi Milrem saadab Ukrainasse üle 150 mehitamata maismaasõiduki THeMIS Hollandi toel.
Milrem tõmbab kulusid kokku. “Tavapärane samm pärast väga kiiret kasvu”
Üheks ettevõtteks, mida insaiderid kokku ostavad on Rootsi kiirmoe jaemüüja H&M.
Ülevaade: USA suurfirmade insaiderid ostsid enim spordifirmat, Euroopa omad kasiinotarkvara tootjat
Kairi Uustulnd töötas peaministri büroo juhina nii Andrus Ansipi kui ka Taavi Rõivase valitsuse ajal.
Tippnõunik müüs osaluse Meta Advisorys
Eesti üks tuntumaid kaitsetööstuseidi Milrem saadab Ukrainasse üle 150 mehitamata maismaasõiduki THeMIS Hollandi toel.
Milrem tõmbab kulusid kokku. “Tavapärane samm pärast väga kiiret kasvu”
Kasiinoäri käive on 467 miljonit eurot, 80% sellest tuleb kaughasartmängudest
Maksueelis terendab Eesti suurima rahapesuriskiga sektorile
“Majandusolukord on jätkuvalt pingeline ning IT-turul valitseb äraootav meeleolu,” märkis Uptime’i suuromanik ja tegevjuht Eero Tohver.
Eesti üks suuremaid IT-firmasid maksab mitu miljonit dividendiks: oli raske, aga edukas aasta
AMD aktsia hind kasvas esmaspäevasel eelturul üle 30%, ületades 220 dollarit.
OpenAI leping pani AMD aktsia püstloodis tõusma
Triljoni dollari bisnis: mängutööstus on riskantne, aga lõputu kasumiga ekspordiäri
Triljoni dollari bisnis: mängutööstus on riskantne, aga lõputu kasumiga ekspordiäri
Ravimite hulgimüüja Tamro pakub muu hulgas Benu frantsiisi Eesti apteekidele.
Tamro sai kaks uut juhti
Suurima päevakäibe Balti börsidel saavutas Leedu energiafirma Ignitis grupė, mille aktsia kallines ligi 0,48 miljoni eurose käibega 0,97%.
Balti börside tõusu juhtis Leedu energia, Wall Streeti süstis optimismi AMD leping OpenAIga
Jaapani liberaaldemokraatliku partei (LDP) teade vastvalitud uuest juhist ja esimesest naispeaministrist viis sealse aktsiaturu uue rekordtasemeni.
Jaapani aktsiaturud tervitasid uut peaministrit rekordiga
Inbanki tegevjuhi Priit Põldoja sõnul toetavad kaasatud võlakirjad panga strateegia elluviimist kõigil viiel turul.
Inbanki võlakirjad märgiti neljakordselt üle
Analüütikud spekuleerivad, et uus automudel võiks langevatele müüginumbritele positiivselt mõjuda.
Tesla teeb vihjeid uue automudeli turule toomisest
Juulis ulatus USA kaubandusdefitsiit 78,3 miljardi dollarini, suurenedes aastaga umbes 30%.
Sel nädalal oluline: viis asja, mida oodata
Vilniuse börs meelitab kõrge dividenditootlusega. Pensionireformist vabanev raha võib ka aktsiate hinnad kännu tagant liikuma lükata.
Suur aktsiate võrdlus: mida võtta Balti börsilt Leedu pensionireformi eel
Porsche Taycan Turbo on üks luksuslikest autodest, mis võib-olla peagi otsib endale uut omanikku.
Valus pööre. Coop Pank nõudis JMV-lt kümned autod tagasi
Ülegabariidiliste ja raskevedude korraldamisega tegeleva Quickporti omanikud on Mihhail Aprelski ja Maksim Juferev.
  • PRO
Autotranspordi TOP: kahemehefirma tegi puhta töö
Pingereas üle 170 autovedaja
Aasta alguses peetud istungil ütles Martin Kirsberg, et ei ole milleski süüdi. Tema kolleeg ja skeemis kaasa mänginud reklaamifirma samas rääkisid sisuliselt välja, mida tegid.
Firma tagant varastanud tippjuht peab tagasi maksma üle poole miljoni euro
Lisatud prokuröri kommentaar
Kliendid on pidanud pöörduma veebipoega Areaal tekkinud murede pärast tarbijakaitsesse. Seejärel on nende mured ka lahenduse leidnud, ehkki tarbijakaitseameti sõnul on pöördumiste arv märk, et kliendid ei saa vaidlusi lahendatud e-poe endaga.
Kõrbenud e-poe teine tulemine: kliendid otsivad taas abi tarbijakaitsest
Elukaaslased jäidki kalleid kodumasinaid ootama
Ferati esindus asub Harjumaal Peetris. Valikus uhked BMWd, Mercedesed, Porsched, Ferrarid, ning maksta saab krüptos, on firma end reklaaminud.
Luksusautode müüja käive tegi müstilise hüppe. „Ebareaalne“
Pakendivabast poest saab osta toiduaineid ja puhastusvahendeid oma anumatesse. Kuigi kilohind on tihti nii soodsam, käivad inimesed harjumuspäraselt ostlemas suurtes jaekettides.
Nullkulu unistus puruneb: väikepood ei saa suurtele jaekettidele vastu
Ööd Groupi tegevjuht Andreas Tiik ütles, et järgmise 2-3 aastaga on plaanis investeerida üle 50 miljoni euro, et luua hotelli kontseptsioon kuni tuhande peegelmajaga.
Peegelmajade tootja kaasab 10 miljonit ja väljub Funderbeamist

Kinnisvara omamine muutub üha enam rikaste privileegiks
Hommikuprogramm
Kinnisvara omamine muutub üha enam rikaste privileegiks
00:00
Eestis napib nii elektriinsenere kui ka oskustöölisi
Hommikuprogramm
Eestis napib nii elektriinsenere kui ka oskustöölisi
00:00
Koolipoisina tehtud uljad kõned ärieliidile palistasid Mihkel Torimi tee LHV juhiks
Läbilöök
Koolipoisina tehtud uljad kõned ärieliidile palistasid Mihkel Torimi tee LHV juhiks
Äripäeva arvamusliider Vene sanktsioonidest: tolliamet hoiab sajakonnal ettevõttel silma peal
Äripäeva arvamusliider
Äripäeva arvamusliider Vene sanktsioonidest: tolliamet hoiab sajakonnal ettevõttel silma peal
Äripäev eetris: investorid saavad lõpuks Funderbeamist korraliku kasumi
Äripäev eetris
Äripäev eetris: investorid saavad lõpuks Funderbeamist korraliku kasumi
Mööblitööstur: kui tahad minna Ukrainasse äri tegema, mine kohe
Hommikuprogramm
Mööblitööstur: kui tahad minna Ukrainasse äri tegema, mine kohe
1
Uudised
  • 04.10.25, 10:18
Rikaste TOPi ettevõtja maksab automaksu 130 000 eurot
2
Uudised
  • 05.10.25, 06:00
Skype’i, Wise’i ja Bolti taustaga äriinglid andsid raha AI-pettustega võitlevale idule
3
Arvamused
  • 04.10.25, 06:00
Personalijuht: noorte suurt tööpuudust põhjustab lihtsate ametite stigmatiseerimine
Karjäär pole lift, vaid redel
4
Uudised
  • 05.10.25, 08:55
Vilniuse lennujaama töö peatasid kuumaõhupallid
5
Uudised
  • 04.10.25, 07:00
Neinar Seli: ma ei tea, kuidas ma olin 90ndatel nii kõva ettevõtja
6
Uudised
  • 03.10.25, 16:34
Rahumaa pankrotis lõpetanud Baltika ostmisest: sel oli üks tugev põhjus

Arvamused
  • 06.10.25, 17:49
Ene-Margit Tiit: Tartu linna pärsib üks arengupidur
Uudised
  • 06.10.25, 17:43
Raadiohommikus: investorite mõjutajad, kaubandustrendid, iive ja kinnisvara
Investor Toomas
  • 06.10.25, 17:29
Ma ei lähe veel vangi, kuid sõnu pean jätkuvalt kaaluma
  • ST
Sisuturundus
  • 06.10.25, 17:13
​​Sina valid! Kellest saab Eesti ihaldusväärseim tööandja?
Börsiuudised
  • 06.10.25, 17:06
Balti börside tõusu juhtis Leedu energia, Wall Streeti süstis optimismi AMD leping OpenAIga
Börsiuudised
  • 06.10.25, 17:00
OpenAI leping pani AMD aktsia püstloodis tõusma
Uudised
  • 06.10.25, 16:52
Maksueelis terendab Eesti suurima rahapesuriskiga sektorile
Arvamused
  • 06.10.25, 16:34
Mööblitootja: linnadel-valdadel puudub tihti tulevikuvaade
