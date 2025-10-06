Wall Street kergitas enne tulemuste hooaega S&P 500 indeksi hinnasihte

Evercore ISI strateeg Julian Emanueli baasprognoosi kohaselt tõuseb S&P 500 indeks 7750 punktini enne 2026. aastat.
Foto: Zumapress/Scanpix
Yardeni Researchi president Ed Yardeni tõstis oma prognoosi 7000 punktini, nimetades turu liikumist rahulikuks ralliks, mida toetavad ettevõtete tugevad tulemused ja intressimäärade langetuse ootus, kirjutas Yahoo Finance.
