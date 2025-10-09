Äripäev
  09.10.25, 10:49

Raivo Vare: kütuseäri on mahuäri, kus võidu toob hästi juhitud tarneahel

Kütuseäri on mahuäri ja selles võidavad need, kes suudavad oma tarneahelat juhtida ja turu arenguid prognoosida kõige efektiivsemalt ning optimeeritumalt, ütles transiidi- ja majandusekspert Raivo Vare sisuturundussaates "Energiakool".
Saatejuht Brent Pere ja energeetikaekspert Raivo Vare räägivad "Energiakooli" saates kütuseturust.
  Foto: Alexela
September tõi Eesti kütuseturule hinnasõja, millesarnast pole nähtud aastaid. Ühe välismaisel kapitalil põhineva turuosalise algatatud hinnasõda viis lühikese ajaga kütuse hinnad lähimineviku madalaimatele tasemetele, mille järel tekib õigustatud küsimus – kas see on jätkusuutlik ning mis võivad olla sellise arengu pikemad tagajärjed?
Mida tähendab Eesti energiajulgeoleku jaoks sõltumine sisuliselt kahest allikast? Kas kapitalil on rahvus ning mida võtab arvesse kohalik klient otsustamisel, millise keti tanklast ta kütust ostab?
Kui kütusehinnad kujunevad suures osas turu konkurentsiolukorras ning hinnaerinevus tanklakettide vahel on sisuliselt olematu, siis saavad aina olulisemaks muud, pehmed väärtused – kütusemüüja seotus Eesti igapäevaeluga, nende osalemine kohaliku elu arendamisel, sotsiaalne vastutus ning hoolimine oma töötajatest.

Artikkel jätkub pärast reklaami

"Kohalik klient eelistab tõenäoliselt kodumaist kütusemüüjat ka siis, kui selle postihinnad on pisut kallimad," usub Vare.
"Energiakooli" hooaja esimeses saates on sarja uue saatejuhi Brent Pere külaliseks Raivo Vare, üks Eesti tuntumaid energeetika- ja majandusseksperte.
Saates tuleb juttu Eesti energiastrateegiast muutunud geopoliitilises olukorras, kohalikul kapitalil põhineva, mitmekesise ning juhitava tootmisvõimekuse olulisusest praegusel ajastul ning sellest, millised on lähituleviku väljavaated.
Raivo Vare: kütuseäri on mahuäri, kus võidu toob hästi juhitud tarneahel
00:00
See teema pakub huvi? Hakka neid märksõnu jälgima ja saad alati teavituse, kui sel teemal ilmub midagi uut!

