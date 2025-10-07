Tagasi 08.10.25, 06:00 24 aastat ja 4 valda: “Olen üritanud vallavanema ametist välja saada, aga ei lasta!” Praegu Ida-Virumaal Alutaguse valda juhtiv Tauno Võhmar on igalt vallavanema kohalt ise ära tulnud veendumusega, et see roll pole tema jaoks, aga ikka on ta vallavanem ja ikka kandideerib ka seekord.

“Ma olen leppinud sellega, et on kuskilt kõrgemalt poolt ette seatud koridor, et minu asi on käia mööda seda. Nagu autole, et siin maanteel need valged jooned on sulle. Tahaks nagu maha keerata, aga ei saa. Mul on niimoodi läinud,” räägib Võhmar.

Ta ütleb, et ei jahi seekord valimisvõitu. “Mulle sobivad seekord mõlemad variandid. Kui valitakse, on hästi, kui ei valita, on sama hästi.” Aga kui valitakse, mis siis edasi? “Kui viis valda ühinesid Alutaguse vallaks, siis minu jaoks oli tähtis, kuidas me saaksime selle Alutaguse ühte jalga käima. Et ükskõik kust poolt sisse sõita – Tartu poolt, Tallinna poolt või Venemaa poolt –, aduks, et siin on asjad korras. Et elukeskkond on siin ilus, et siin kohe tahaks olla. Mul ongi selles mõttes võib-olla lihtne öelda, et tahaks kõike seda jätkata nende ressursside piires, mis meil on,” selgitab Võhmar.

Teflonmehed Teflonmehed on Äripäeva lugude sari Eesti kõige kauem ametis olnud linnapeadest ja vallavanematest. Nad kõik on mehed ja nad kõik pürivad taas võimule ka järgmisel nädalal toimuvatel valimistel.