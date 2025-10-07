Äripäev
Küsi ÄPltTelli Äripäev €2.99 kuu
Äripäev
Minu ÄP
  • OMX Baltic0,06%292,61
  • OMX Riga−0,11%909,84
  • OMX Tallinn−0,4%1 943,47
  • OMX Vilnius0,36%1 252,66
  • S&P 500−0,38%6 714,59
  • DOW 30−0,2%46 602,98
  • Nasdaq −0,67%22 788,36
  • FTSE 1000,05%9 483,58
  • Nikkei 2250,03%47 965,29
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%95,37
  • OMX Baltic0,06%292,61
  • OMX Riga−0,11%909,84
  • OMX Tallinn−0,4%1 943,47
  • OMX Vilnius0,36%1 252,66
  • S&P 500−0,38%6 714,59
  • DOW 30−0,2%46 602,98
  • Nasdaq −0,67%22 788,36
  • FTSE 1000,05%9 483,58
  • Nikkei 2250,03%47 965,29
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%95,37
  • 08.10.25, 06:00

24 aastat ja 4 valda: “Olen üritanud vallavanema ametist välja saada, aga ei lasta!”

Praegu Ida-Virumaal Alutaguse valda juhtiv Tauno Võhmar on igalt vallavanema kohalt ise ära tulnud veendumusega, et see roll pole tema jaoks, aga ikka on ta vallavanem ja ikka kandideerib ka seekord.
Alutaguse vallavanem Tauno Võhmar kolib koos vallaga ja oma koera Moosiga Mäetaguse mõisast järgmisel suvel minema, sest Iisakule ehitatakse tuttuus vallamaja.
Ma olen leppinud sellega, et on kuskilt kõrgemalt poolt ette seatud koridor, et minu asi on käia mööda seda. Nagu autole, et siin maanteel need valged jooned on sulle. Tahaks nagu maha keerata, aga ei saa. Mul on niimoodi läinud,” räägib Võhmar.
Ta ütleb, et ei jahi seekord valimisvõitu. “Mulle sobivad seekord mõlemad variandid. Kui valitakse, on hästi, kui ei valita, on sama hästi.” Aga kui valitakse, mis siis edasi? “Kui viis valda ühinesid Alutaguse vallaks, siis minu jaoks oli tähtis, kuidas me saaksime selle Alutaguse ühte jalga käima. Et ükskõik kust poolt sisse sõita – Tartu poolt, Tallinna poolt või Venemaa poolt –, aduks, et siin on asjad korras. Et elukeskkond on siin ilus, et siin kohe tahaks olla. Mul ongi selles mõttes võib-olla lihtne öelda, et tahaks kõike seda jätkata nende ressursside piires, mis meil on,” selgitab Võhmar.
Teflonmehed
Teflonmehed on Äripäeva lugude sari Eesti kõige kauem ametis olnud linnapeadest ja vallavanematest. Nad kõik on mehed ja nad kõik pürivad taas võimule ka järgmisel nädalal toimuvatel valimistel.

  • Urmas Sukles
    Esimene artikkel rääkis veerand sajandit Haapsalu valitsenud Urmas Suklesest, kes ihkaks eesootavate valimiste järel valitseda üksi.
  • Andres Laisk
    Teine artikkel rääkis 16 aastat Saue valda valitsenud Andres Laisast, kes jumaldab vallavanema ametit, sest alatasa saab loetleda suuri ja väikseid töövõite.
See teema pakub huvi? Hakka neid märksõnu jälgima ja saad alati teavituse, kui sel teemal ilmub midagi uut!

Seotud lood

Suur lugu
  • 06.10.25, 06:00
25 aastat linnapea ja kohalik ärimees: tahaks üksi valitseda
Teflonmehed: valimislugude sari
Veerand sajandit Haapsalu valitsenud Urmas Suklese suurim soov eesseisvate valimiste eel on, et tema valimisliit ei peaks tegema koalitsiooni ja saaks valitseda üksi.
Suur lugu
  • 07.10.25, 06:00
Saue kuningas Andres Laisk: keegi võiks vahel aitäh ka öelda
Teflonmehed: valimislugude sari
Tallinna külje all 16 aastat Saue valda valitsenud Andres Laisk naudib oma senistest ametitest vallavanema oma kõige rohkem, sest see sobib tema iseloomuga: nii hea on igal õhtul tehtud tööde nimekirjast midagi maha tõmmata ja igal aastal loetleda, milline koolimaja või staadion valmis sai. Mis sest, et laua all keegi kogu aeg millimeeterhaaval tooli jalga saeb.
Uudised
  • 28.04.25, 09:52
Riigieelarvesse laekus keskkonnatasudest ligi 97 miljonit eurot
2024. aastal deklareerisid ettevõtted Eestis kaevandamise, jäätmete kõrvaldamise, õhu või vee saastamise ning vee erikasutusõiguse tasu kokku ligikaudu 97 miljonit eurot. Lisaks tasusid metsaomanikud eelmisel aastal metsateatiste eest riigilõivu ja raadamisõiguse tasu kokku ligi 1,1 miljonit eurot.
  • ST
Sisuturundus
  • 07.10.25, 11:13
​​Sina valid! Kellest saab Eesti ihaldusväärseim tööandja?
Kui ettevõtteid hinnatakse sageli käibe või kasumi järgi, siis CVKeskus.ee iga-aastane „Eesti ihaldusväärseim tööandja“ uuring annab hääle hoopis töötajatele. Mis muudab ühe ettevõtte nende silmis tõeliselt ihaldusväärseks? Kas see on töökoht, kus makstakse head palka? Või hoopis paik, kus väärtustatakse sõbralikku õhkkonda ja paindlikku töökorraldust?

Hetkel kuum

Saue vallavanem Andres Laisk leiab, et ta ei olegi mitte niivõrd poliitik, vaid rohkem valla tegevjuht. “Nii-öelda tasustatud tippjuht. Lihtsalt kohaliku omavalitsuse eripära on see, et sul on asju lihtsam teha, kui sul on poliitiline mandaat.”
Suur lugu
  • 07.10.25, 06:00
Saue kuningas Andres Laisk: keegi võiks vahel aitäh ka öelda
Teflonmehed: valimislugude sari
Estem Tehnikakaubad OÜ on 1992. aastast tegelenud metsa- ja aiatehnika müügi, hoolduse ja remondiga. Edaspidi jätkatakse e-poega.
Uudised
  • 07.10.25, 14:37
Pika ajalooga Jõgeva perefirma koondab. “Tahaks jalad sirgu lükata”
Investor Toomas tegi otsestuudios aktsiaostu, millest kirjutas juba reedel. Fotol investor Toomase meeskonda kuuluv Äripäeva investeerimisvaldkonna juht Juhan Lang, kes tegi Toomase nimel tehingu ka viimati investor Toomase konverentsil.
Saated
  • 07.10.25, 13:04
Investor Toomas ostis otsesaates aktsiaid
Ligi 10 aastat küünetehnikuna töötanud Marge Saarma sõnul toimuvad nii kiired ja suured muutused esmakordselt.
Uudised
  • 07.10.25, 06:00
Keelatud ilu: geellakkide keeld lõi küünetehnikute äri sassi
Eesti täidab euronõuded naabritest rangemalt
Ettevõtte juht Joonatan Vinkel. Peamised ekspordiriigid on Softrendile järjekorras Taani, Rootsi, Soome, Saksamaa ja Ühendkuningriik. Soomes asuv salong otsustati sulgeda.
Majandustulemused
  • 07.10.25, 16:20
Eesti mööblitootja kukkus miljoni euroga kahjumisse
Endoveri kinnisvaraportfellis on üle 70 projekti kokku 368 000 ruutmeetri elu- ja äripinnaga.
Uudised
  • 07.10.25, 10:05
Endoveri pealikuks toodi Eesti Energia endine tippjuht
Vahetult enne Eviko Ehituse pankrotti varises kokku tema emafirma Eviko AS. Ehituspundi lagunemise tõttu jäid pooleli mitmed objektid, sealhulgas Sindi raekoja ehitustööd.
Uudised
  • 07.10.25, 17:54
Pankrotistunud ehitusfirma juht pareeris kohtus suurt kahjunõuet
Mis pidurdab elektromobiilsust ja millised on elektriautode laadimisvõimalused? Eksperdi hinnang
  • ST
Sisuturundus
  • 07.10.25, 16:18
Mis pidurdab elektromobiilsust ja millised on elektriautode laadimisvõimalused? Eksperdi hinnang
Alutaguse vallavanem Tauno Võhmar kolib koos vallaga ja oma koera Moosiga Mäetaguse mõisast järgmisel suvel minema, sest Iisakule ehitatakse tuttuus vallamaja.
24 aastat ja 4 valda: “Olen üritanud vallavanema ametist välja saada, aga ei lasta!”
Teflonmehed: valimislugude sari
Kui maakler pakub teenuseid läbi ettevõtte, mis pole käibemaksukohustuslane, saab ta kliendile suurematest konkurentidest ligi veerandi võrra soodsama hinna teha.
Maaklerid vingerdavad käibemaksu eest. Konkurent: see ajab lihtsalt närvi
“Kui meie aastane käive ületab 40 000, tekib väga suur probleem.”
Ärme näpi seda, mis toimib, FI
Ärme näpi seda, mis toimib, FI
Alutaguse vallavanem Tauno Võhmar kolib koos vallaga ja oma koera Moosiga Mäetaguse mõisast järgmisel suvel minema, sest Iisakule ehitatakse tuttuus vallamaja.
24 aastat ja 4 valda: “Olen üritanud vallavanema ametist välja saada, aga ei lasta!”
Teflonmehed: valimislugude sari
Estem Tehnikakaubad OÜ on 1992. aastast tegelenud metsa- ja aiatehnika müügi, hoolduse ja remondiga. Edaspidi jätkatakse e-poega.
Pika ajalooga Jõgeva perefirma koondab. “Tahaks jalad sirgu lükata”
Ettevõtte juht Joonatan Vinkel. Peamised ekspordiriigid on Softrendile järjekorras Taani, Rootsi, Soome, Saksamaa ja Ühendkuningriik. Soomes asuv salong otsustati sulgeda.
Eesti mööblitootja kukkus miljoni euroga kahjumisse
International Business Machines (IBM) tegutseb ka Eestis.
Jaan Tallinna rahastatud AI-ettevõte alustab koostööd USA börsifirmaga
Riskikapitalifondi Superangel partner Marko Oolo.
  • PRO
VIDEO: Marko Oolo põhimõtted jõukuse säilitamiseks ja kasvatamiseks
Vahetult enne Eviko Ehituse pankrotti varises kokku tema emafirma Eviko AS. Ehituspundi lagunemise tõttu jäid pooleli mitmed objektid, sealhulgas Sindi raekoja ehitustööd.
Pankrotistunud ehitusfirma juht pareeris kohtus suurt kahjunõuet
Mis pidurdab elektromobiilsust ja millised on elektriautode laadimisvõimalused? Eksperdi hinnang
  • ST
Mis pidurdab elektromobiilsust ja millised on elektriautode laadimisvõimalused? Eksperdi hinnang
Tehnoloogiaaktsiate tõus rauges, kui Oracle teatas, et ettevõtte pilveteenuste ärisuuna kasumimarginaal jäi Wall Streeti ootustele alla.
Oracle pidurdas tehnoloogiarallit ja viis USA indeksid langusesse
Oracle teenis augustis lõppenud kvartalis ligikaudu 900 miljonit dollarit tulu, millest moodustas brutokasum vaid umbes 125 miljonit dollarit.
Pettumust valmistav kasumimarginaal kukutas Oracle’i aktsiat
Viimase aasta jooksul on väärismetalli hind tõusnud ligi 50%.
Kulla hind ületas esmakordselt 4000 dollari piiri
Laev antakse uuele omanikule üle oktoobris.
Tallink müüs konkurendile kaubalaeva
Aktsionäride loid hääletusaktiivsus tekitab ainukontrolli võimaluse ka siis, kui reisikorraldaja aktsiapakist kuulub Türgi investorile kolmandik.
Novaturas: ainukontrolli võib saada ka 33% osalusega
Vilniuse börs meelitab kõrge dividenditootlusega. Pensionireformist vabanev raha võib ka aktsiate hinnad kännu tagant liikuma lükata.
Suur aktsiate võrdlus: mida võtta Balti börsilt Leedu pensionireformi eel
Porsche Taycan Turbo on üks luksuslikest autodest, mis võib-olla peagi otsib endale uut omanikku.
Valus pööre. Coop Pank nõudis JMV-lt kümned autod tagasi
Ülegabariidiliste ja raskevedude korraldamisega tegeleva Quickporti omanikud on Mihhail Aprelski ja Maksim Juferev.
  • PRO
Autotranspordi TOP: kahemehefirma tegi puhta töö
Pingereas üle 170 autovedaja
Aasta alguses peetud istungil ütles Martin Kirsberg, et ei ole milleski süüdi. Tema kolleeg ja skeemis kaasa mänginud reklaamifirma samas rääkisid sisuliselt välja, mida tegid.
Firma tagant varastanud tippjuht peab tagasi maksma üle poole miljoni euro
Lisatud prokuröri kommentaar
Kliendid on pidanud pöörduma veebipoega Areaal tekkinud murede pärast tarbijakaitsesse. Seejärel on nende mured ka lahenduse leidnud, ehkki tarbijakaitseameti sõnul on pöördumiste arv märk, et kliendid ei saa vaidlusi lahendatud e-poe endaga.
Kõrbenud e-poe teine tulemine: kliendid otsivad taas abi tarbijakaitsest
Elukaaslased jäidki kalleid kodumasinaid ootama
Ferati esindus asub Harjumaal Peetris. Valikus uhked BMWd, Mercedesed, Porsched, Ferrarid, ning maksta saab krüptos, on firma end reklaaminud.
Luksusautode müüja käive tegi müstilise hüppe. „Ebareaalne“
Pakendivabast poest saab osta toiduaineid ja puhastusvahendeid oma anumatesse. Kuigi kilohind on tihti nii soodsam, käivad inimesed harjumuspäraselt ostlemas suurtes jaekettides.
Nullkulu unistus puruneb: väikepood ei saa suurtele jaekettidele vastu
Ööd Groupi tegevjuht Andreas Tiik ütles, et järgmise 2-3 aastaga on plaanis investeerida üle 50 miljoni euro, et luua hotelli kontseptsioon kuni tuhande peegelmajaga.
Peegelmajade tootja kaasab 10 miljonit ja väljub Funderbeamist

Podcastid

SEB ekspert: noortel puudub praegu kodu ostmiseks vajalik investeering
Hommikuprogramm
SEB ekspert: noortel puudub praegu kodu ostmiseks vajalik investeering
00:00
Kuum tool: mängutööstus on riskantne, aga lõputu kasumiga ekspordiäri
Kuum tool
Kuum tool: mängutööstus on riskantne, aga lõputu kasumiga ekspordiäri
00:00
Kinnisvara omamine muutub üha enam rikaste privileegiks
Hommikuprogramm
Kinnisvara omamine muutub üha enam rikaste privileegiks
Eestis napib nii elektriinsenere kui ka oskustöölisi
Hommikuprogramm
Eestis napib nii elektriinsenere kui ka oskustöölisi
Koolipoisina tehtud uljad kõned ärieliidile palistasid Mihkel Torimi tee LHV juhiks
Läbilöök
Koolipoisina tehtud uljad kõned ärieliidile palistasid Mihkel Torimi tee LHV juhiks
Äripäeva arvamusliider Vene sanktsioonidest: tolliamet hoiab sajakonnal ettevõttel silma peal
Äripäeva arvamusliider
Äripäeva arvamusliider Vene sanktsioonidest: tolliamet hoiab sajakonnal ettevõttel silma peal
08.10.2025 ja 15.10.2025 Argumenteeritud müük
Äripäeva Akadeemia
Argumenteeritud müük
8 akadeemilist tundi
08.10.2025 Rõõmustamisoskus kui juhtimistööriist
Äripäeva Akadeemia
Rõõmustamisoskus kui juhtimistööriist
3 akadeemilist tundi
09.10.2025 Exceli koolitus edasijõudnutele
IT Koolitus
Exceli koolitus edasijõudnutele
8 akadeemilist tundi
09.10.2025 Spetsialistist juhiks 1
Äripäeva Akadeemia
Spetsialistist juhiks 1
8 akadeemilist tundi
16.10.2025 Argumenteerimine juhtimises
Äripäeva Akadeemia
Argumenteerimine juhtimises
8 akadeemilist tundi
16.10.2025 SEO koolitus
IT Koolitus
SEO koolitus
6 akadeemilist tundi
17.10.2025 AI võimalused projektijuhtidele
IT Koolitus
AI võimalused projektijuhtidele
6 akadeemilist tundi
20.10.2025 Exceli meistriklass finantsjuhtidele ja juhtidele
Äripäeva Akadeemia
Exceli meistriklass finantsjuhtidele ja juhtidele
6 akadeemilist tundi
23.10.2025 Spetsialistist juhiks 2
Äripäeva Akadeemia
Spetsialistist juhiks 2
8 akadeemilist tundi
27.10-30.10.2025 AZ-104T00: Microsoft Azure Administrator
IT Koolitus
AZ-104T00: Microsoft Azure Administrator
32 akadeemilist tundi
Tipptegijate kool 2025/2026
Äripäeva Akadeemia
Tipptegijate kool
18 päeva
29.10.2025 Tehisintellekti meistriklass juhtidele - promptimine
Äripäeva Akadeemia
Tehisintellekti meistriklass juhtidele - promptimine
8 akadeemilist tundi

Enimloetud

1
Uudised
  • 07.10.25, 06:00
Keelatud ilu: geellakkide keeld lõi küünetehnikute äri sassi
Eesti täidab euronõuded naabritest rangemalt
2
Uudised
  • 07.10.25, 14:37
Pika ajalooga Jõgeva perefirma koondab. “Tahaks jalad sirgu lükata”
3
Majandustulemused
  • 07.10.25, 16:20
Eesti mööblitootja kukkus miljoni euroga kahjumisse
4
Suur lugu
  • 07.10.25, 06:00
Saue kuningas Andres Laisk: keegi võiks vahel aitäh ka öelda
Teflonmehed: valimislugude sari
5
Saated
  • 07.10.25, 13:04
Investor Toomas ostis otsesaates aktsiaid
6
Uudised
  • 07.10.25, 10:05
Endoveri pealikuks toodi Eesti Energia endine tippjuht

Viimased uudised

Suur lugu
  • 08.10.25, 06:00
24 aastat ja 4 valda: “Olen üritanud vallavanema ametist välja saada, aga ei lasta!”
Teflonmehed: valimislugude sari
Juhtkiri
  • 08.10.25, 06:00
Ärme näpi seda, mis toimib, FI
Uudised
  • 08.10.25, 06:00
Maaklerid vingerdavad käibemaksu eest. Konkurent: see ajab lihtsalt närvi
“Kui meie aastane käive ületab 40 000, tekib väga suur probleem.”
Börsiuudised
  • 08.10.25, 01:07
Oracle pidurdas tehnoloogiarallit ja viis USA indeksid langusesse
Börsiuudised
  • 07.10.25, 21:35
Pettumust valmistav kasumimarginaal kukutas Oracle’i aktsiat
Börsiuudised
  • 07.10.25, 19:19
Tallink müüs konkurendile kaubalaeva
Uudised
  • 07.10.25, 19:15
Euroopa kehtestab terasele 50-protsendilised tariifid
Uudised
  • 07.10.25, 18:28
Kohus tunnistas kaitseliidu liikme süüdi riigivastases kuriteos
Tagasi Äripäeva esilehele

Äripäev

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Äripäev on ettevõtlike inimeste meediaväljaanne. Äripäeva omanik on Põhjamaade meediakontsern Bonnier Grupp.

© AS Äripäev 2000-2025