Tagasi ST 08.10.25, 11:00 Martti Kuldma juhib Omnivat nagu iduettevõtet Äripäeva Raadio saatesarja “Ambitsioon” uue episoodi alapealkiri on "miks muutus teeb haiget, aga stagnatsioon tapab”. Saates arutlevad saatejuht Hando Sinisalu ja Andres Haavel Empowerment Estoniast seekordse saatekülalise, Omniva juhi Martti Kuldmaga, muutuste juhtimisest suures organisatsioonis. Martti Kuldma avab kuulajatele ka teemat, kuidas Omniva liigub start-up’ilikuma mõtteviisi suunas.

Omniva juhatuse esimees Martti Kuldma.

Foto: Omniva

“Posti igapäevase kommunikatsioonikanali roll on kadumas – 15 aastat tagasi liikus võrgus ~40 miljonit saadetist, täna ~40 miljonit pakki, eraisikud saadavad aastas alla poole miljoni kirja,” rääkis Omniva juht Martti Kuldma.

Kuldma võrdles ka juhi rolli eraettevõttes ja riigiettevõttes. Riigiettevõtte juhtimise väljakutse sõnastab Kuldma nii: “Lisaks sellele, et minu tegevus ja otsused peavad olema õiged, peavad need ka näima õiged.”

Kuldma kirjeldas, kuidas Omniva ehitab teenuseid, viib kirja- ja pakilogistika samasse ökosüsteemi ning toob automaadid inimestele lähemale.

Artikkel jätkub pärast reklaami

Saatejuhid on Andres Haavel Empowerment Estoniast ja Hando Sinisalu.

Äripäeva Raadio sisuturundussaadet sarjast “Ambitsioon” saab kuulata siit: