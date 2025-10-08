Kaks kinnisvaraarendajat tulevad turule uute võlakirjadega

Tänasest läheb käima Everausi teise seeria võlakirjapakkumine. Varsti toob võlakirjad turule ka Hepsor.
Foto: Andras Kralla
Everaus alustab täna teise seeria avaliku pakkumisega. Märkimine kestab 17. oktoobrini ning emissiooni käigus saavad Baltimaade investorid soetada ettevõtte 10% aastase intressimääraga võlakirju, mis noteeritakse First Northi Balti võlakirjade nimekirjas.
Kui inimestele kodusid ehitav arendaja kasutab pangaväliseid laenuvõimalusi ning maksab saadud laenu eest 8-11% intressi, ei pruugi kallis kapital turuosaliste sõnul tähendada veel kõrgemat korteri hinda.
Igapäevaselt võib teedel kohata üha rohkem elektriautosid ning praegu on Eestis registreeritud juba üle 10 000 elektrisõiduki. Mõned valdkonna eksperdid prognoosivad isegi, et aastaks 2030 võib elektriautode arv ulatuda 70 000-ni. Tuleb arvestada ka sellega, et alates 2035. aastast ei müüda Euroopas enam sisepõlemismootoriga autosid. Elektrienergia tarbimise hüpe on vältimatu ning spetsialistid kutsuvad juba praegu kinnisvaraarendajaid ja äripindade haldajaid selleks valmistuma.