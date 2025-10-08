Äripäev
  • OMX Baltic0,06%292,61
  • OMX Riga−0,11%909,84
  • OMX Tallinn−0,4%1 943,47
  • OMX Vilnius0,36%1 252,66
  • S&P 500−0,38%6 714,59
  • DOW 30−0,2%46 602,98
  • Nasdaq −0,67%22 788,36
  • FTSE 1000,05%9 483,58
  • Nikkei 225−0,42%47 751,38
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%95,37
  08.10.25, 09:09

Kaks kinnisvaraarendajat tulevad turule uute võlakirjadega

Tänavu mais oma esimese võlakirjaemissiooniga börsile tulnud kinnisvaraarendaja Everaus alustab nüüd teise seeria avaliku pakkumisega. Lisaks valmistab ette võlakirjaprogrammi ka Hepsor.
Tänasest läheb käima Everausi teise seeria võlakirjapakkumine. Varsti toob võlakirjad turule ka Hepsor.
  • Tänasest läheb käima Everausi teise seeria võlakirjapakkumine. Varsti toob võlakirjad turule ka Hepsor.
  • Foto: Andras Kralla
Everaus alustab täna teise seeria avaliku pakkumisega. Märkimine kestab 17. oktoobrini ning emissiooni käigus saavad Baltimaade investorid soetada ettevõtte 10% aastase intressimääraga võlakirju, mis noteeritakse First Northi Balti võlakirjade nimekirjas.
Seotud lood

Uudised
  • 08.10.25, 06:00
Maaklerid vingerdavad käibemaksu eest. Konkurent: see ajab lihtsalt närvi
“Kui meie aastane käive ületab 40 000, tekib väga suur probleem.”
Kinnisvaraturul tekitavad pahameelt bürood ja maaklerid, kes oma tegemisi pealtnäha näiliselt mitme ettevõtte vahel jagavad, et pääseda käibemaksu tasumisest.
Saated
  • 02.10.25, 12:46
Arendajad töötavad kallima rahaga. "Heal juhul vaid kuni 70% tuleb pangast"
Kui inimestele kodusid ehitav arendaja kasutab pangaväliseid laenuvõimalusi ning maksab saadud laenu eest 8-11% intressi, ei pruugi kallis kapital turuosaliste sõnul tähendada veel kõrgemat korteri hinda.
Saated
  • 06.10.25, 13:33
Kinnisvara omamine muutub üha enam rikaste privileegiks
Vandeadvokaat ja poole Lutheri Ärimaja OÜ omanik Ramon Rask ei usu kinnisvara odavnemist, vaid peab tõenäolisemaks ostujõu vähenemist ja elamispindade kallinemist.
Saated
  • 07.10.25, 08:56
SEB ekspert: noortel ei ole kodu ostmiseks vajalikku investeeringut
Noortel ei ole võimalik praegu endale isiklikku kinnisvara osta, sest vajamineva sissemakse protsent on liiga suur, leiab SEB eraklientide panganduse divisjoni juht Sille Hallang.
  • 07.10.25, 16:18
Mis pidurdab elektromobiilsust ja millised on elektriautode laadimisvõimalused? Eksperdi hinnang
Igapäevaselt võib teedel kohata üha rohkem elektriautosid ning praegu on Eestis registreeritud juba üle 10 000 elektrisõiduki. Mõned valdkonna eksperdid prognoosivad isegi, et aastaks 2030 võib elektriautode arv ulatuda 70 000-ni. Tuleb arvestada ka sellega, et alates 2035. aastast ei müüda Euroopas enam sisepõlemismootoriga autosid. Elektrienergia tarbimise hüpe on vältimatu ning spetsialistid kutsuvad juba praegu kinnisvaraarendajaid ja äripindade haldajaid selleks valmistuma.

Hetkel kuum

Saue vallavanem Andres Laisk leiab, et ta ei olegi mitte niivõrd poliitik, vaid rohkem valla tegevjuht. “Nii-öelda tasustatud tippjuht. Lihtsalt kohaliku omavalitsuse eripära on see, et sul on asju lihtsam teha, kui sul on poliitiline mandaat.”
Suur lugu
  • 07.10.25, 06:00
Saue kuningas Andres Laisk: keegi võiks vahel aitäh ka öelda
Teflonmehed: valimislugude sari
Estem Tehnikakaubad OÜ on 1992. aastast tegelenud metsa- ja aiatehnika müügi, hoolduse ja remondiga. Edaspidi jätkatakse e-poega.
Uudised
  • 07.10.25, 14:37
Pika ajalooga Jõgeva perefirma koondab. “Tahaks jalad sirgu lükata”
Investor Toomas tegi otsestuudios aktsiaostu, millest kirjutas juba reedel. Fotol investor Toomase meeskonda kuuluv Äripäeva investeerimisvaldkonna juht Juhan Lang, kes tegi Toomase nimel tehingu ka viimati investor Toomase konverentsil.
Saated
  • 07.10.25, 13:04
Investor Toomas ostis otsesaates aktsiaid
Ligi 10 aastat küünetehnikuna töötanud Marge Saarma sõnul toimuvad nii kiired ja suured muutused esmakordselt.
Uudised
  • 07.10.25, 06:00
Keelatud ilu: geellakkide keeld lõi küünetehnikute äri sassi
Eesti täidab euronõuded naabritest rangemalt
Ettevõtte juht Joonatan Vinkel. Peamised ekspordiriigid on Softrendile järjekorras Taani, Rootsi, Soome, Saksamaa ja Ühendkuningriik. Soomes asuv salong otsustati sulgeda.
Majandustulemused
  • 07.10.25, 16:20
Eesti mööblitootja kukkus miljoni euroga kahjumisse
Endoveri kinnisvaraportfellis on üle 70 projekti kokku 368 000 ruutmeetri elu- ja äripinnaga.
Uudised
  • 07.10.25, 10:05
Endoveri pealikuks toodi Eesti Energia endine tippjuht
Vahetult enne Eviko Ehituse pankrotti varises kokku tema emafirma Eviko AS. Ehituspundi lagunemise tõttu jäid pooleli mitmed objektid, sealhulgas Sindi raekoja ehitustööd.
Uudised
  • 07.10.25, 17:54
Pankrotistunud ehitusfirma juht pareeris kohtus suurt kahjunõuet
Mis pidurdab elektromobiilsust ja millised on elektriautode laadimisvõimalused? Eksperdi hinnang
  • 07.10.25, 16:18
Mis pidurdab elektromobiilsust ja millised on elektriautode laadimisvõimalused? Eksperdi hinnang
Kui maakler pakub teenuseid läbi ettevõtte, mis pole käibemaksukohustuslane, saab ta kliendile suurematest konkurentidest ligi veerandi võrra soodsama hinna teha.
Maaklerid vingerdavad käibemaksu eest. Konkurent: see ajab lihtsalt närvi
“Kui meie aastane käive ületab 40 000, tekib väga suur probleem.”
Alutaguse vallavanem Tauno Võhmar kolib koos vallaga ja oma koera Moosiga Mäetaguse mõisast järgmisel suvel minema, sest Iisakule ehitatakse tuttuus vallamaja.
24 aastat ja 4 valda: “Olen üritanud vallavanema ametist välja saada, aga ei lasta!”
Teflonmehed: valimislugude sari
Äripäev kirjutas Danske pangast läbi liikunud hämarast rahast 2017. aastal. Järgnenud aastal võitsid Äripäeva ja Postimehe ajakirjanikud Danske rahapesu paljastamise eest Bonnieri preemia.
Danske rahapesu trahviraha läheb käiku uuel aastal
Kui maakler pakub teenuseid läbi ettevõtte, mis pole käibemaksukohustuslane, saab ta kliendile suurematest konkurentidest ligi veerandi võrra soodsama hinna teha.
Maaklerid vingerdavad käibemaksu eest. Konkurent: see ajab lihtsalt närvi
“Kui meie aastane käive ületab 40 000, tekib väga suur probleem.”
Ärme näpi seda, mis toimib, FI
Ärme näpi seda, mis toimib, FI
Ettevõtte juht Joonatan Vinkel. Peamised ekspordiriigid on Softrendile järjekorras Taani, Rootsi, Soome, Saksamaa ja Ühendkuningriik. Soomes asuv salong otsustati sulgeda.
Eesti mööblitootja kukkus miljoni euroga kahjumisse
Swedbanki finantsturgude vanemspetsialist Meelis Maasik.
Meelis Maasik ennustas AMD ja Nvidia tulevikku: “Eelviimases peatuses ei tasu peale hüpata
Ryanair lahkub Tallinnast pauguga nagu ikka, mõjutatud on neli sihtkohta.
Ryanair vähendab Tallinnast lende 40% võrra
Tänasest läheb käima Everausi teise seeria võlakirjapakkumine. Varsti toob võlakirjad turule ka Hepsor.
Kaks kinnisvaraarendajat tulevad turule uute võlakirjadega
Eleving Group kaasab kuni 250 miljonit vähemalt 9,5% intressiga
Tehnoloogiaaktsiate tõus rauges, kui Oracle teatas, et ettevõtte pilveteenuste ärisuuna kasumimarginaal jäi Wall Streeti ootustele alla.
Oracle pidurdas tehnoloogiarallit ja viis USA indeksid langusesse
Oracle teenis augustis lõppenud kvartalis ligikaudu 900 miljonit dollarit tulu, millest moodustas brutokasum vaid umbes 125 miljonit dollarit.
Pettumust valmistav kasumimarginaal kukutas Oracle’i aktsiat
Viimase aasta jooksul on väärismetalli hind tõusnud ligi 50%.
Kulla hind ületas esmakordselt 4000 dollari piiri
Laev antakse uuele omanikule üle oktoobris.
Tallink müüs konkurendile kaubalaeva
Aktsionäride loid hääletusaktiivsus tekitab ainukontrolli võimaluse ka siis, kui reisikorraldaja aktsiapakist kuulub Türgi investorile kolmandik.
Novaturas: ainukontrolli võib saada ka 33% osalusega
Haapsalu linnapea Urmas Sukles möönab, et võib-olla on demokraatia toimimise mõttes võimu vahetumine tõesti hea, aga juhtimise mõttes kindlasti mitte.
25 aastat linnapea ja kohalik ärimees: tahaks üksi valitseda
Teflonmehed: valimislugude sari
Kolmkümmend aastat autoäriga tegelenud Jaanus Tensingu ettevõtte Docs Nordicu mahud on aastaga kukkunud kolm korda. Küll aga jääb ettevõtja optimistlikuks, sest majandus käib ju ikka lainetena.
Välismaalt ostetud autode turg kuivas kokku. “Müüme maru vaevaliselt”
Tartus asuvasse autokollektsiooni on jõudnud lisaks Ameerika sõidukitele ka suur hulk nõukogude ajastu liiklusvahendeid.
Rikaste TOPi ettevõtja maksab automaksu 130 000 eurot
Vilniuse börs meelitab kõrge dividenditootlusega. Pensionireformist vabanev raha võib ka aktsiate hinnad kännu tagant liikuma lükata.
Suur aktsiate võrdlus: mida võtta Balti börsilt Leedu pensionireformi eel
Porsche Taycan Turbo on üks luksuslikest autodest, mis võib-olla peagi otsib endale uut omanikku.
Valus pööre. Coop Pank nõudis JMV-lt kümned autod tagasi
Ülegabariidiliste ja raskevedude korraldamisega tegeleva Quickporti omanikud on Mihhail Aprelski ja Maksim Juferev.
  • PRO
Autotranspordi TOP: kahemehefirma tegi puhta töö
Pingereas üle 170 autovedaja
Aasta alguses peetud istungil ütles Martin Kirsberg, et ei ole milleski süüdi. Tema kolleeg ja skeemis kaasa mänginud reklaamifirma samas rääkisid sisuliselt välja, mida tegid.
Firma tagant varastanud tippjuht peab tagasi maksma üle poole miljoni euro
Lisatud prokuröri kommentaar
Kliendid on pidanud pöörduma veebipoega Areaal tekkinud murede pärast tarbijakaitsesse. Seejärel on nende mured ka lahenduse leidnud, ehkki tarbijakaitseameti sõnul on pöördumiste arv märk, et kliendid ei saa vaidlusi lahendatud e-poe endaga.
Kõrbenud e-poe teine tulemine: kliendid otsivad taas abi tarbijakaitsest
Elukaaslased jäidki kalleid kodumasinaid ootama

Investor Toomase otsesaates läks aktsiate ostmiseks
Investor Toomase tund
Investor Toomase otsesaates läks aktsiate ostmiseks
00:00
SEB ekspert: noortel puudub praegu kodu ostmiseks vajalik investeering
Hommikuprogramm
SEB ekspert: noortel puudub praegu kodu ostmiseks vajalik investeering
00:00
Kuum tool: mängutööstus on riskantne, aga lõputu kasumiga ekspordiäri
Kuum tool
Kuum tool: mängutööstus on riskantne, aga lõputu kasumiga ekspordiäri
Kinnisvara omamine muutub üha enam rikaste privileegiks
Hommikuprogramm
Kinnisvara omamine muutub üha enam rikaste privileegiks
Eestis napib nii elektriinsenere kui ka oskustöölisi
Hommikuprogramm
Eestis napib nii elektriinsenere kui ka oskustöölisi
Koolipoisina tehtud uljad kõned ärieliidile palistasid Mihkel Torimi tee LHV juhiks
Läbilöök
Koolipoisina tehtud uljad kõned ärieliidile palistasid Mihkel Torimi tee LHV juhiks
1
Uudised
  • 07.10.25, 06:00
Keelatud ilu: geellakkide keeld lõi küünetehnikute äri sassi
Eesti täidab euronõuded naabritest rangemalt
2
Uudised
  • 07.10.25, 14:37
Pika ajalooga Jõgeva perefirma koondab. “Tahaks jalad sirgu lükata”
3
Majandustulemused
  • 07.10.25, 16:20
Eesti mööblitootja kukkus miljoni euroga kahjumisse
4
Suur lugu
  • 07.10.25, 06:00
Saue kuningas Andres Laisk: keegi võiks vahel aitäh ka öelda
Teflonmehed: valimislugude sari
5
Saated
  • 07.10.25, 13:04
Investor Toomas ostis otsesaates aktsiaid
6
Uudised
  • 07.10.25, 10:05
Endoveri pealikuks toodi Eesti Energia endine tippjuht

Uudised
  • 08.10.25, 09:35
Ryanair vähendab Tallinnast lende 40% võrra
Saated
  • 08.10.25, 09:32
Meelis Maasik ennustas AMD ja Nvidia tulevikku: “Eelviimases peatuses ei tasu peale hüpata
Börsiuudised
  • 08.10.25, 09:09
Kaks kinnisvaraarendajat tulevad turule uute võlakirjadega
  • ST
Sisuturundus
  • 08.10.25, 09:00
Veebilehe tegemine ei pea olema sajandi peamurdmine: Zone+ AI Assistent teeb selle minutitega valmis!
Uudised
  • 08.10.25, 08:40
Danske rahapesu trahviraha läheb käiku uuel aastal
Arvamused
  • 08.10.25, 08:15
Lenno Uusküla: omavalitsused peaksid kohalikust ettevõttest tulu saama
Uudised
  • 08.10.25, 06:00
Maaklerid vingerdavad käibemaksu eest. Konkurent: see ajab lihtsalt närvi
“Kui meie aastane käive ületab 40 000, tekib väga suur probleem.”
Suur lugu
  • 08.10.25, 06:00
24 aastat ja 4 valda: “Olen üritanud vallavanema ametist välja saada, aga ei lasta!”
Teflonmehed: valimislugude sari
