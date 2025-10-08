Panin tuhanded sisse ja jään Leedu majanduse kasvu ootama

Pensionireformi toel läks 2021. aasta kirja börsiajaloo ühe parima aastana ning Tallinna börsi ligi 50% tõus tõstis meid maailma börsiindeksite tippu. Uuest aastast käivitub sarnane reform Leedus ja minu pilk on juba ahnelt sealse turu poole pööratud, et leedukate miljarditest oma osa saada.
Kütuseäri on mahuäri ja selles võidavad need, kes suudavad oma tarneahelat juhtida ja turu arenguid prognoosida kõige efektiivsemalt ning optimeeritumalt, ütles transiidi- ja majandusekspert Raivo Vare sisuturundussaates "Energiakool".