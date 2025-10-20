Äripäev
  • 20.10.25, 11:00

Danival MW juht: tööstus vajab müügijulgust, ainult oskustest ei piisa

Metallitööde allhankeettevõtte Danival MW tegevjuht Rainer Daniel rõhutab Äripäeva Raadios, et eksportturgudele laienemine algab enesetutvustamisest. “Eesti tööstusettevõtted teevad väga kvaliteetset tööd, aga liiga vähesed julgevad seda ka väljapoole näidata,” ütleb Daniel raadiosaates. Tema sõnul on messidel kohalolek, professionaalne müügitiim ja kannatlikkus võtmetegurid rahvusvahelisel turul edu saavutamiseks.
Danival MW tegevjuht Rainer Daniel leiab, et tööstusettevõtted peaksid rohkem panustama müügile ja turundusele, kui tahavad ekspordis kasvada.
  • Danival MW tegevjuht Rainer Daniel leiab, et tööstusettevõtted peaksid rohkem panustama müügile ja turundusele, kui tahavad ekspordis kasvada.
  • Foto: Danival MW
Saates kuuleb:
• miks Danival MW peab Soomet ja Rootsit oma peamisteks sihtturgudeks ja millist rolli mängib sealne allhankemess ettevõtte kasvus;
• millised on Rainer Danieli praktilised soovitused Eesti tööstusettevõtetele, kes soovivad välisturgudel nähtavamaks saada;

Artikkel jätkub pärast reklaami

• kuidas muutub müügipõhine mõtteviis tööstuses ja miks tehniline oskus üksi enam ei piisa;
• millised on Danival MW olulisemad arenguetapid ja kuidas ettevõte ühendab tootmiskogemuse ja turunduse, et kasvatada oma brändi tuntust.
Rainer Daniel selgitab, miks välismessil osalemine on pigem kontaktide loomise kui kohapealsete lepingute sõlmimise koht ning kui pika vinnaga on tegelikult B2B müük. Tema kogemusel võib üks Soomes tekkinud kontakt tuua tulemuse alles kuue aasta pärast.
Kuula saadet siit:
Danival MW juht: tööstus vajab müügijulgust, ainult oskustest ei piisa
00:00

