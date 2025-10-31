Äripäev
  • OMX Baltic−0,19%290,97
  • OMX Riga−0,09%911,41
  • OMX Tallinn−0,18%1 886,42
  • OMX Vilnius−0,14%1 259,16
  • S&P 500−0,99%6 822,34
  • DOW 30−0,23%47 522,12
  • Nasdaq −1,57%23 581,15
  • FTSE 100−0,39%9 722,29
  • Nikkei 2252,12%52 411,34
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,14
  • EUR/RUB0,00%93,42
Madis Müller: intressimäärad on õigel tasemel

Intressimäärad ei hoia Euroopa majanduse taastumist tagasi ega anna hinnatõusule lisahoogu, aga Hiina käitumine põhjustab tarneahelates otseseid tõrkeid ja tõstab kriitiliste kaupade hindu, kirjutab Eesti Panga president ja Euroopa Keskpanga nõukogu liige Madis Müller Eesti Panga blogis.
Küsitluste kohaselt plaanib järjest rohkem euroala inimesi teha lähikuudel suuremaid oste, mille tarvis on seni kogutud sääste või milleks on vaja võtta laenu, märgib Eesti keskpanga president Madis Müller.
  Küsitluste kohaselt plaanib järjest rohkem euroala inimesi teha lähikuudel suuremaid oste, mille tarvis on seni kogutud sääste või milleks on vaja võtta laenu, märgib Eesti keskpanga president Madis Müller.
  • Foto: Andras Kralla
Otsustasime Euroopa Keskpanga nõukogu eilsel istungil jätta intressimäärad muutmata. Arvestades, et euroala hinnatõusu tempo püsib 2% lähedal ja majandusolukord on järk-järgult paranenud, on intressimäärade praegune tase sobilik. Intressimäärad ei hoia tagasi majanduse taastumist ega anna hinnatõusule lisahoogu.
Viimase poolteise kuu jooksul avaldatud majandusuudiste põhjal kehtivad Euroopa Keskpanga septembrikuise prognoosi põhijäreldused endiselt. Hinnatõus on keskpanga eesmärgiks seatud 2% lähedal (septembris 2,2%) ja euroala majandus kosub aeglaselt.
Endiselt on geopoliitika ja piiriülese kaubanduse piirangud kaks peamist valdkonda, mille muutused võivad majanduses kaasa tuua kas oodatust kiirema või siis hoopis oodatust aeglasema taastumise.

Hiina tekitab tõrkeid
Kaubanduspiirangutest rääkides on seni tavaliselt eeldatud, et kuna tollimaksud, mille USA on Euroopa kaupadele kehtestanud, halvendavad euroala majanduse käekäiku, siis vähendavad need ka hinnatõususurvet. See loogika võiks kehtida vähemalt seni, kuni Euroopa Liit ei kehtesta ise USA kaupadele kõrgemaid tollimakse, mida siis Euroopa tarbijad kinni peaksid maksma. Nüüd aga oleme kaubandussõjas jõudnud etappi, kus Hiina otseselt piirab teatud kriitiliste toormete ja kaupade (haruldased muldmetallid, autotööstuses kasutatavad kiibid) eksporti.
Taoliste ekspordipiirangute mõju erineb tollimaksude omast, sest see põhjustab tarneahelates otseseid tõrkeid ja tõstab konkreetsete kaupade hindu. Meil kõigil on värske mälestus sarnasest olukorrast koroonapandeemia ajast.
Edaspidi on tähtis, kui palju lisainvesteeringuid teevad Euroopa valitsused lähiajal taristusse ja kaitsevõime tugevdamisse. Sellised kulutused annavad majandusele tavaliselt pisut lisahoogu, aga võivad ka hinnatõusu kiirendada.
Silmas tuleb pidada sedagi, et riigid rahastavad neid investeeringuid laenuga. Pikemas ettevaates seisnebki üks suurem rahanduslik risk selles, kuidas lahendavad valitsused probleemi, et riigieelarved on sügavas puudujäägis ja valitsuste võlakoormad üha kasvavad.
Üle ootuste hea kasv
Millised on siis viimased uudised euroala majanduse tervise kohta? Ikka veel on hapramas seisus tööstusettevõtted. Tarbijate sissetulek aga üha kasvab ja ühtlasi suureneb nende valmisolek seda kulutada.
Küsitluste kohaselt plaanib järjest rohkem inimesi teha lähikuudel suuremaid oste, mille tarvis on seni kogutud sääste või milleks on vaja võtta laenu. Märke on ka eluasemeturu elavnemisest, kuid ettevõtete investeeringute maht on endiselt pigem tagasihoidlik.

See kõik selgitab seda, miks neljapäeval avaldatud andmed euroala kolmanda kvartali majanduskasvu kohta olid isegi üle ootuste head – 1,3% kasvu võrreldes eelmise aastaga.
Nii nagu Eestis, on ka euroalal olnud viimase paari aasta jooksul toidukaupade hinnatõus kiirem kui teiste kaupade ja teenuste keskmine hinnatõus. Suuresti on selle taga mitme toidutoorme kallimad hinnad maailmaturul, aga Euroopa Keskpanga hinnangul on oma panuse andnud ka kiire palgatõus põllumajanduses, toiduainetööstuses ja kaubanduses. Viimastel kuudel on ligi pool toiduainete hinnatõusust olnud põhjustatud kohvi ja lihatoodete kallinemisest.
Põllumajandustoodete hinnad, mis olenevad ilmastikuoludest ja saagikusest, võivad aga mõistagi uuesti odavneda. Nii on näiteks apelsinimahl odavnenud toormeturgudel aastaga üle 60% ja suhkur ligi kolmandiku võrra, samal ajal kui kohvioad on üle 50% kallinenud.
Digieuroga edasi
Peale majandusolukorra põhjal intressiotsuste tegemise hindasime Euroopa Keskpanga nõukogu istungil ka digieuro projekti hetkeseisu. Otsustasime edasi liikuda projekti järgmisesse etappi ning sõlmida kokkulepped digieuro kasutuselevõtuks tarvilike tehniliste lahenduste hankimiseks.
Euroopa Keskpanga siht on tuua digieuro ringlusse 2029. aastal, kuid selleks on vaja muuta Euroopa seadusandlust. Arutelud selle üle algavad Euroopa Parlamendis kõige lähemas tulevikus.
Euroopa Keskpanga president Christine Lagarde
  • 30.10.25, 15:55
Euroopa Keskpank jättis intressid muutmata
“Kui turgude hinnangul on Euroopa Keskpanga intressimäärade langustsükkel lõppenud, siis meie hinnangul langetatakse intressimäära veel korra järgmise aasta alguses,” kirjutab Swedbanki peaökonomist Tõnu Mertsina.
  • 28.10.25, 11:50
Tõnu Mertsina: Euroopa Keskpank on ootel, aga Eesti majandus juba paraneb
Eesti Panga uueks presidendiks saab Ülo Kaasik, kes on senine keskpanga asepresident.
  • 28.10.25, 18:37
Selgus Eesti Panga järgmine president
“Vahel on võti alasti aususes”. Tipud räägivad, kuidas kinnisvaraga ühismeedias laineid lüüa
Ruutmeetrite taga
“Vahel on võti alasti aususes”. Tipud räägivad, kuidas kinnisvaraga ühismeedias laineid lüüa
00:00
Janson USA tehnoloogiasektorist: kui korrektsioon tuleb, siis äkki
Hommikuprogramm
Janson USA tehnoloogiasektorist: kui korrektsioon tuleb, siis äkki
00:00
Amservi tegevjuht: Lätis müüdi tänavu esimest korda ajaloos rohkem uusi autosid kui Eestis
Äripäeva TOP
Amservi tegevjuht: Lätis müüdi tänavu esimest korda ajaloos rohkem uusi autosid kui Eestis
Arko Kurtmann: parem kukun suurema eesmärgiga läbi, kui saavutan väiksema
Investor Toomase tund
Arko Kurtmann: parem kukun suurema eesmärgiga läbi, kui saavutan väiksema
Eesti suurima panga juht: käib tektooniline muutus
Kuum tool
Eesti suurima panga juht: käib tektooniline muutus
Personalijuht õpetab, kuidas ebapopulaarseid otsuseid vastu võtta. "Vahepeal olen vihatuim inimene organisatsioonis"
  • PRO
Lavajutud
Personalijuht õpetab, kuidas ebapopulaarseid otsuseid vastu võtta. "Vahepeal olen vihatuim inimene organisatsioonis"
